Toplumsal Güvenlik Endeksi düşerken...

EKONOMİK Güven Endeksi’nin nisan ayında yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldiğini öğrendik dün.
Teknik açıklamaya kalkışıp yolumuzu kaybetmeyelim fakat geçen yıl 75.2’ye kadar gerilemişti.
Farklı kesimler arasında yürütülen ve toplumun ekonomiye bakışını yansıtan anket neticesinde belirlenen bu endeks 100’ün altındaysa kötü, üstündeyse işler iyi diye bakabiliriz kabaca...
İyimserler “Ekonomi hafiften toparlanıyor”, diğerleri “Debeleniyoruz ama kurtulamıyoruz” diye okumakta serbest bu anket sonucunu...
Ekonomi elbette en çok can yakan sorun Türkiye’de. 2018 başındaki anketlerde terörü yüzde 51’le en büyük problem olarak gören vatandaş, yıl sonuna geldiğinde kararını değiştirmişti.
Terör 2018 sona ererken sorun listesinde yüzde 13’e gerilerken, soruya cevap verenlerin yüzde 59’u “Ekonomi!” diyordu.
Ekonomi Güven Endeksi’nde durum böyle, peki ya Toplumsal Güvenlik Endeksi?
Ne siz sorun ne ben anlatayım desem zaten hislerinize tercüman olacakmışım gibi bir his var içimde...
5 yaşında çocuğu istismar eden mi ararsınız, sokakta oynayan çocuklara tüfekle ateş eden mi?
Toplu taşıma aracında mastürbasyon yapan sapık mı ararsınız, üniformasına sığınıp suç işleyen mi?
İstanbul Fatih’te denetim sırasında ekip otosuna bindirerek Özbekistan asıllı kadına tecavüz eden polis memuru ceza aldı ama açıkça olayın üstünü kapatmaya çalışan yancıları ellerini kollarını sallayarak görevlerine döndüler.
Toplumsal Güvenlik Endeksi diyoruz ya, bu olayda kötü adamlar zaten toplumun güvenliğini sağlamaya çalışanlar...
Şiddetin günlük hayatta yaygın kullanılan bir dile, adalet duygusunun darbe üstüne darbe yediği, çocuklar, kadınlar ve mesela sokak hayvanlarının sağ ve salim atlattıkları güne şükrettikleri bir memleketin asıl en önemli problemi bu güvensizliktir.
Kimsenin kimseye güvenmediği (bir başkasına güvenebileceğini söyleyenler yüzde 11’e kadar düşmüştü bir ara), kendisini tehdit altında hissetmediği, bir tehdit anında adaletin hakça bir düzenle yanında olacağına güvenmediği bir toplum ne kadar ilerleyebilir?
Kutuplaşmış, kendi kampının dışında yaşanan haksızlıklara, kötülüklere, vicdansızlıklara duyarsız ve hatta destekçi kesilen bir millet nasıl iyileşir?
Güvensiz, tekinsiz ve sığınacak salim hiçbir limanın/makamın bulunmadığını düşünen bir halkın Toplumsal Güvenlik Endeksi nasıl düzelir?
İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz, istediğiniz renk kalem kullanabilirsiniz...
Toplumsal Güvenlik Endeksi düşerken...
EKONOMİK Güven Endeksi’nin nisan ayında yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldiğini öğrendik dün.
Teknik açıklamaya kalkışıp yolumuzu kaybetmeyelim fakat geçen yıl 75.2’ye kadar gerilemişti.
Farklı kesimler arasında yürütülen ve toplumun ekonomiye bakışını yansıtan anket neticesinde belirlenen bu endeks 100’ün altındaysa kötü, üstündeyse işler iyi diye bakabiliriz kabaca...
İyimserler “Ekonomi hafiften toparlanıyor”, diğerleri “Debeleniyoruz ama kurtulamıyoruz” diye okumakta serbest bu anket sonucunu...
Ekonomi elbette en çok can yakan sorun Türkiye’de. 2018 başındaki anketlerde terörü yüzde 51’le en büyük problem olarak gören vatandaş, yıl sonuna geldiğinde kararını değiştirmişti.
Terör 2018 sona ererken sorun listesinde yüzde 13’e gerilerken, soruya cevap verenlerin yüzde 59’u “Ekonomi!” diyordu.
Ekonomi Güven Endeksi’nde durum böyle, peki ya Toplumsal Güvenlik Endeksi?
Ne siz sorun ne ben anlatayım desem zaten hislerinize tercüman olacakmışım gibi bir his var içimde...
5 yaşında çocuğu istismar eden mi ararsınız, sokakta oynayan çocuklara tüfekle ateş eden mi?
Toplu taşıma aracında mastürbasyon yapan sapık mı ararsınız, üniformasına sığınıp suç işleyen mi?
İstanbul Fatih’te denetim sırasında ekip otosuna bindirerek Özbekistan asıllı kadına tecavüz eden polis memuru ceza aldı ama açıkça olayın üstünü kapatmaya çalışan yancıları ellerini kollarını sallayarak görevlerine döndüler.
Toplumsal Güvenlik Endeksi diyoruz ya, bu olayda kötü adamlar zaten toplumun güvenliğini sağlamaya çalışanlar...
Şiddetin günlük hayatta yaygın kullanılan bir dile, adalet duygusunun darbe üstüne darbe yediği, çocuklar, kadınlar ve mesela sokak hayvanlarının sağ ve salim atlattıkları güne şükrettikleri bir memleketin asıl en önemli problemi bu güvensizliktir.
Kimsenin kimseye güvenmediği (bir başkasına güvenebileceğini söyleyenler yüzde 11’e kadar düşmüştü bir ara), kendisini tehdit altında hissetmediği, bir tehdit anında adaletin hakça bir düzenle yanında olacağına güvenmediği bir toplum ne kadar ilerleyebilir?
Kutuplaşmış, kendi kampının dışında yaşanan haksızlıklara, kötülüklere, vicdansızlıklara duyarsız ve hatta destekçi kesilen bir millet nasıl iyileşir?
Güvensiz, tekinsiz ve sığınacak salim hiçbir limanın/makamın bulunmadığını düşünen bir halkın Toplumsal Güvenlik Endeksi nasıl düzelir?
İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz, istediğiniz renk kalem kullanabilirsiniz...