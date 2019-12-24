Tacizci serbest kadın tutuklu

Bartın’da 50 yaşında bir doktor, evinin yan dairesinde oturan üniversite öğrencisi iki genç kızın tuvalet penceresinden içerisini görüntüleyecek şekilde gizli kamera yerleştirdi.
Öğrencilerin durumu fark edip durumu polise bildirmesi üzerine doktor gözaltına alındı, bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu, savcının karşısına çıktı.
Savcılıkta “Bilimsel bir araştırma yapıyorum” filan demedi, suçunu itiraf etti. Peki ne oldu? Sorgusunun ardından “Evet, ben bu kamerayı genç kızları röntgenlemek için kurdum” diyen bu tip, elini kolunu sallayarak kapıdan çıktı gitti.
Şaşırdık mı? Hayır.
Bu haberler karşısında hayal kırıklığımız, öfkemiz, isyanımız sabit fakat şaşırma hissini kaybedeli ne yazık ki çok oldu.
Neye şaşıracaksın?
Ekim ayında, İstanbul’da, Karaköy-Kadıköy vapurunda, uğursuz serserinin biri alenen mastürbasyon yaptı karşısında oturan kadınlara bakarak.
Cep telefonu marifetiyle kaydedilen görüntüsü “sosyal medyada yayılınca” bulundu, derdest edildi, savcılıkta “Alkollüydüm, art niyetim yoktu” dedi ve adli kontrol şartıyla salındı...
Yine ekim ayında, Isparta’da, pazaryerinde bir kadını taciz eden sapık da vatandaşlar tarafından polise teslim edilmiş, yine serbest kalmıştı. Tek fark yakalayanların sapığı biraz hırpalamasıydı...
Eylül ayında Adana Seyhan’da bir herifin tacizine uğradı kadın... Mahalledeki 12 kadın birlik oldular, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattılar, tacizciyi enseleyip polise teslim ettiler.
Akşama kadar ancak tutuldu tacizci gözaltında, sonra tabii ki serbest bırakıldı ve evine döndü rahatça...
Tıpkı ağustos ayında İstanbul Beşiktaş’ta kadınların evlerini gözetleyen pislik herif gibi...
Herifin evleri gözetlerken çekilmiş görüntülerini “sosyolojik bir deney” olarak görmüş olacak ki “Haydi abicim evine” demekle yetindi yetkililer...
Şarkıcı İrem Derici kendisine musallat olan, evinin önüne kadar gelen, mesaj yağdıran ve içeri girmeyi deneyen “sapığının” yakalandıktan sonra serbest bırakılmasının şokunu atlatamadan, herifin evinin önünde pişkin pişkin kameralara röportaj vermesi üzerine isyan ediyordu geçtiğimiz ağustos ayında...
Daha dün yansıdı haber bültenlerine...
Ağustos ayında İstanbul’da metrobüs durağında bir sapığın tacizine uğrayan kadın, taciz anlarının kameralara yansımasına rağmen bu terbiyesizin “Kovuşturmaya gerek yok” denilerek, dahası kendisinin ifadesine bile başvurulmayarak serbest bırakılmasına ne diyeceğini şaşırıyordu!
Örnekleri ne kadar çoğaltabileceğimi tahmin ediyorsunuzdur herhalde...
Herhangi bir internet arama motoruna “Tacizci serbest” yazdığınızda bu aktardıklarımın kat kat fazlası dökülüveriyor...
Bırakılan sapığın vatana, millete faydalı bir birey olacağını, büyük pişmanlık duyacağını düşünmek en iyimser ifadeyle “saflık” olacaktır...
İzmir Bornova’daki hadiseyi hatırlayın...
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla önce tutulan, sonra bırakılan herif, 2 yıl sonra bu kez 10 ve 12 yaşlarında iki kızı taciz ettiği için yakalanmıştı.
Tacizciyi cesaretlendirmenin bedelinin çok ama çok daha vahim olayları tetiklediğini anlamamak, görmemek için “saf” olmak da yetmez, ya art niyet aranır ya da bildiğiniz aptallık!
İnsana, hayvana şiddet uygulayan tacizci, tecavüzcü masuma değil katile dönüşür çoğunlukla; kriminoloji okları bu istatistiği işaret eder.
Günahı her olayın ardından yükselen infiali “Ben de tasvip etmiyorum” diyerek, “Ne yapalım, kanun böyle, teamül böyle, mevzuat böyle” diyerek geçiştirmeye çalışan yetkililerin boynuna...
Günahı “errkeg dayanışması” ile kadına şiddeti protesto eden kadınların üstüne tacizciden daha fazla öfkeyle yürüyenlerin boynuna...
Tacizci serbest, kadınlar tutuklu özetle ve bu kafayla işlerin düzeldiği de görülmüş şey değildir vesselam!..
Tacizci serbest kadın tutuklu
Bartın’da 50 yaşında bir doktor, evinin yan dairesinde oturan üniversite öğrencisi iki genç kızın tuvalet penceresinden içerisini görüntüleyecek şekilde gizli kamera yerleştirdi.
Öğrencilerin durumu fark edip durumu polise bildirmesi üzerine doktor gözaltına alındı, bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu, savcının karşısına çıktı.
Savcılıkta “Bilimsel bir araştırma yapıyorum” filan demedi, suçunu itiraf etti. Peki ne oldu? Sorgusunun ardından “Evet, ben bu kamerayı genç kızları röntgenlemek için kurdum” diyen bu tip, elini kolunu sallayarak kapıdan çıktı gitti.
Şaşırdık mı? Hayır.
Bu haberler karşısında hayal kırıklığımız, öfkemiz, isyanımız sabit fakat şaşırma hissini kaybedeli ne yazık ki çok oldu.
Neye şaşıracaksın?
Ekim ayında, İstanbul’da, Karaköy-Kadıköy vapurunda, uğursuz serserinin biri alenen mastürbasyon yaptı karşısında oturan kadınlara bakarak.
Cep telefonu marifetiyle kaydedilen görüntüsü “sosyal medyada yayılınca” bulundu, derdest edildi, savcılıkta “Alkollüydüm, art niyetim yoktu” dedi ve adli kontrol şartıyla salındı...
Yine ekim ayında, Isparta’da, pazaryerinde bir kadını taciz eden sapık da vatandaşlar tarafından polise teslim edilmiş, yine serbest kalmıştı. Tek fark yakalayanların sapığı biraz hırpalamasıydı...
Eylül ayında Adana Seyhan’da bir herifin tacizine uğradı kadın... Mahalledeki 12 kadın birlik oldular, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattılar, tacizciyi enseleyip polise teslim ettiler.
Akşama kadar ancak tutuldu tacizci gözaltında, sonra tabii ki serbest bırakıldı ve evine döndü rahatça...
Tıpkı ağustos ayında İstanbul Beşiktaş’ta kadınların evlerini gözetleyen pislik herif gibi...
Herifin evleri gözetlerken çekilmiş görüntülerini “sosyolojik bir deney” olarak görmüş olacak ki “Haydi abicim evine” demekle yetindi yetkililer...
Şarkıcı İrem Derici kendisine musallat olan, evinin önüne kadar gelen, mesaj yağdıran ve içeri girmeyi deneyen “sapığının” yakalandıktan sonra serbest bırakılmasının şokunu atlatamadan, herifin evinin önünde pişkin pişkin kameralara röportaj vermesi üzerine isyan ediyordu geçtiğimiz ağustos ayında...
Daha dün yansıdı haber bültenlerine...
Ağustos ayında İstanbul’da metrobüs durağında bir sapığın tacizine uğrayan kadın, taciz anlarının kameralara yansımasına rağmen bu terbiyesizin “Kovuşturmaya gerek yok” denilerek, dahası kendisinin ifadesine bile başvurulmayarak serbest bırakılmasına ne diyeceğini şaşırıyordu!
Örnekleri ne kadar çoğaltabileceğimi tahmin ediyorsunuzdur herhalde...
Herhangi bir internet arama motoruna “Tacizci serbest” yazdığınızda bu aktardıklarımın kat kat fazlası dökülüveriyor...
Bırakılan sapığın vatana, millete faydalı bir birey olacağını, büyük pişmanlık duyacağını düşünmek en iyimser ifadeyle “saflık” olacaktır...
İzmir Bornova’daki hadiseyi hatırlayın...
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla önce tutulan, sonra bırakılan herif, 2 yıl sonra bu kez 10 ve 12 yaşlarında iki kızı taciz ettiği için yakalanmıştı.
Tacizciyi cesaretlendirmenin bedelinin çok ama çok daha vahim olayları tetiklediğini anlamamak, görmemek için “saf” olmak da yetmez, ya art niyet aranır ya da bildiğiniz aptallık!
İnsana, hayvana şiddet uygulayan tacizci, tecavüzcü masuma değil katile dönüşür çoğunlukla; kriminoloji okları bu istatistiği işaret eder.
Günahı her olayın ardından yükselen infiali “Ben de tasvip etmiyorum” diyerek, “Ne yapalım, kanun böyle, teamül böyle, mevzuat böyle” diyerek geçiştirmeye çalışan yetkililerin boynuna...
Günahı “errkeg dayanışması” ile kadına şiddeti protesto eden kadınların üstüne tacizciden daha fazla öfkeyle yürüyenlerin boynuna...
Tacizci serbest, kadınlar tutuklu özetle ve bu kafayla işlerin düzeldiği de görülmüş şey değildir vesselam!..