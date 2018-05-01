Sloganı tersten okumak çare olur mu?

1 MAYIS İşçi Bayramı veya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü “mümkün mertebe” kutlayacağız bugün...

“Milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu” gerekçesiyle grev hakkının “erteleme” kisvesiyle kadük hale getirildiği...

İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi) tarafından açık kaynaklardan derlenen vakalara göre sadece mart ayında en az 122 işçinin hayatını kaybettiği...

Neyse işte durum ortada, anlatmaya gerek yok görüyorsunuz...

“Görüyorsunuz” diyorum ama mesela Ankara Valiliği’nin sakıncalı bulduğu sloganlar listesini gördünüz mü?

1 Mayıs Tertip Komitesi’nin yazılı olarak sunduğu slogan önerilerinin bazılarının “sakıncalı” bulunarak üstünün çizildiğini gördük bundan 10 gün kadar önce...

Bugün Ankara’da “Kazım Karabekir Caddesi AKM yanında toplanılarak Anadolu Meydanı’na kadar yürümek suretiyle” yapılacak 1 Mayıs kutlamalarında sakıncalı bulunan bazı sloganları hatırlayalım...

“Kadın cinayetleri münferit değil politiktir.”

“Erkek vuruyor devlet koruyor.”

“Nükleer santral istemiyoruz.”

“Kentsel dönüşüm talan demektir.”

“Genel grev genel direniş.”

“İşçi katilleri hesap verecek.”

“İstikrar sürüyor işçiler ölüyor.”

“Ekonomi büyüyor işçiler ölüyor.”

“Silaha değil eğitime bütçe.”

“Susma haykır taşerona başkaldır.”

“Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın.”

“Basın üzerindeki baskılara son.”

“İşçi, memur, gençlik: Alanlarda birleştik.”

Bu örneklerin yanı sıra “Yaşasın 1 Mayıs” veya “İş, barış, özgürlük” anlamına gelen ancak Kürtçe atılacak sloganların ve içinde iktidar partisinin adının geçtiği sloganların da sakıncalı bulunduğunu belirteyim.

Bu durumda sloganları terse çevirerek “sakıncasız” hale getirmeyi denemek bir çözüm olabilir mi?

Mesela “Sus, haykırma; taşerona başkaldırma...”

Mesela “İşçi katilleri hesap vermeyecek...”

Mesela “İstikrar sürmüyor, işçiler ölmüyor...”

Mesela “Eğitime değil, silaha bütçe...”

Mesela “Erkek vurmuyor, devlet korumuyor...”

Tertip komitesine tavsiyem, seneye sloganları böyle sunarak “İstediğiniz gibi düzelttik, Artık atabilir miyiz?” demeleri.

Bakalım uyacak mı?

Yaşasın 1 Mayıs! (Yasak değil.)