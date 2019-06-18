Sınava değil geleceğe hazırlanın

Pazar günü 2.5 milyon kişi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu için ter döktü.
Yakın geçmişte kurcalandıkça bozulan eğitim sisteminden en fazla darbeyi yemiş, en fazla kafası karışmış ve dürüst davranalım iyi eğitilememiş kuşak, sınava giren 2.5 milyon kişinin büyük bölümünü oluşturuyordu.
Eğitim raporlarında Türkiye’nin yerini aşağılarda görünce bozuluyoruz ama bu sorunla gerçek manada bir yüzleşme yaşadığımızı söylemek güç...
Dünyanın bugünkü hızına ve geleceğe hazır kuşaklar yetiştirdiğimizi söylemek neredeyse imkânsız ama olsun, biz yine de yarıştıralım gençlerimizi!
Neredeyse periyodik olarak yayınlanan “Yakın gelecekte yok olacak meslekler” haberlerinde sıralanan meslekler için çoğu tabela üniversitesi olan kerameti kendinden menkul kurumlara yerleştirelim gençlerimizi!
Dört yıl kadar yoksullukla, yoksunlukla, gerilimle ve olmazsa olmaz kontenjanından gelen saçma sapan derslerle, sınavlarla eyleyelim gençlerimizi!
Bütün bu sürecin sonunda yaşama sevinci ve gelecek umudu kalan olursa, mezun da edelim gençlerimizi!
Nasıl bir dünyaya?
Tesadüf bu ya, sınavın ertesi günü TÜİK son işsizlik verilerini açıkladı:
“Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14.1 seviyesinde gerçekleşti...”
Gençler için durum elbette daha kötü. Genç nüfusta işsizlik oranı 7.5 puanlık artış ile yüzde 25.2 olmuş.
“Resmi rakamlara göre” özetleyeyim: 4 gençten biri işsiz...
Yakın gelecek bambaşka bir dünyayı işaret ediyor.
Güç savaşları sürüp giderken bir yandan da mesela yapay zekânın hâkimiyet alanını finanstan tarıma genişleteceği yeni bir sistem beliriyor ufukta...
Bugünkü işlerin büyük kısmının işten sayılmayacağı bu yeni gelecek inşa edilirken, eğitimi ideolojik bir aygıt olarak gören ve çağa uyum sağlayamayanlardan mı olacağız, gerekirse radikal bir hamleyle özgürlükçü, yaratıcı, devrimci, modern eğitim sistemlerini benimseyen oyun kuruculardan mı?
Yoksa tabii çocuklara zihin açıklığı dilerim, umarım diledikleri bölümü kazanırlar ve mesleklerini başarıyla sürdürürler...
Vaziyet böyleyken, dört gençten biri işsizken ve gelecek treni sürekli ilerlerken kendilerini çok iyi hazırlamalarını tavsiye ederim.
Sınava değil geleceğe hazırlanın çocuklar, bu işi büyüklerin yapacağı yok, siz kendinizi hazırlayın...
Sınava değil geleceğe hazırlanın
Pazar günü 2.5 milyon kişi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu için ter döktü.
Yakın geçmişte kurcalandıkça bozulan eğitim sisteminden en fazla darbeyi yemiş, en fazla kafası karışmış ve dürüst davranalım iyi eğitilememiş kuşak, sınava giren 2.5 milyon kişinin büyük bölümünü oluşturuyordu.
Eğitim raporlarında Türkiye’nin yerini aşağılarda görünce bozuluyoruz ama bu sorunla gerçek manada bir yüzleşme yaşadığımızı söylemek güç...
Dünyanın bugünkü hızına ve geleceğe hazır kuşaklar yetiştirdiğimizi söylemek neredeyse imkânsız ama olsun, biz yine de yarıştıralım gençlerimizi!
Neredeyse periyodik olarak yayınlanan “Yakın gelecekte yok olacak meslekler” haberlerinde sıralanan meslekler için çoğu tabela üniversitesi olan kerameti kendinden menkul kurumlara yerleştirelim gençlerimizi!
Dört yıl kadar yoksullukla, yoksunlukla, gerilimle ve olmazsa olmaz kontenjanından gelen saçma sapan derslerle, sınavlarla eyleyelim gençlerimizi!
Bütün bu sürecin sonunda yaşama sevinci ve gelecek umudu kalan olursa, mezun da edelim gençlerimizi!
Nasıl bir dünyaya?
Tesadüf bu ya, sınavın ertesi günü TÜİK son işsizlik verilerini açıkladı:
“Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14.1 seviyesinde gerçekleşti...”
Gençler için durum elbette daha kötü. Genç nüfusta işsizlik oranı 7.5 puanlık artış ile yüzde 25.2 olmuş.
“Resmi rakamlara göre” özetleyeyim: 4 gençten biri işsiz...
Yakın gelecek bambaşka bir dünyayı işaret ediyor.
Güç savaşları sürüp giderken bir yandan da mesela yapay zekânın hâkimiyet alanını finanstan tarıma genişleteceği yeni bir sistem beliriyor ufukta...
Bugünkü işlerin büyük kısmının işten sayılmayacağı bu yeni gelecek inşa edilirken, eğitimi ideolojik bir aygıt olarak gören ve çağa uyum sağlayamayanlardan mı olacağız, gerekirse radikal bir hamleyle özgürlükçü, yaratıcı, devrimci, modern eğitim sistemlerini benimseyen oyun kuruculardan mı?
Yoksa tabii çocuklara zihin açıklığı dilerim, umarım diledikleri bölümü kazanırlar ve mesleklerini başarıyla sürdürürler...
Vaziyet böyleyken, dört gençten biri işsizken ve gelecek treni sürekli ilerlerken kendilerini çok iyi hazırlamalarını tavsiye ederim.
Sınava değil geleceğe hazırlanın çocuklar, bu işi büyüklerin yapacağı yok, siz kendinizi hazırlayın...