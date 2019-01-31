Saygı ölmüş, cenazesi çürüyor

SON olarak Ayşen Gruda’nın cenazesinde yaşandı “ünlülerle fotoğraf çektirme” rezaleti...
İlk kez karşılaştığımız bir ayıp değildi bu; Harun Kolçak’ın, Tarık Akan’ın ve daha nicelerinin cenazesinde görmüştük bu saygısız tavrı.
Sessizce, saygıyla, yani olması gerektiği gibi arkadaşlarına, meslek büyüklerine karşı son görevlerini yerine getirmeye gelen ünlülerin fotoğraf çektirmek isteyenlere “Burası yeri değil, lütfen ısrar etmeyin” cevabı vermelerini “burnu büyüklük” olarak görmeler, “Ne biçim ünlüsünüz?” diye çıkışanlar vesaire...
Tedavi edilebilecek türden bir rahatsızlık değil bu tavır ve giderek yaygınlaşıyor, hadisenin “birkaç kendini bilmezin terbiyesizliğinden” daha büyük olduğunu, toplumsal bir çürümeyi işaret ediyor...
Yalnızca ünlülerin cenazelerinde yaşanmadığını da biliyoruz bu akıl almaz, vicdana sığmaz saygısızlığın.
Daha birkaç ay önce Şırnak’ın Uludere ilçesinde havan mermisinin eğitim atışı sırasında patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz’ın cenaze töreninde “canlı yayın yapan” zevzekler görmüştük Kahramanmaraş’ta...
“Münferit bir hadise” değildi bu...
Temmuz 2018’de şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak Çorlu’da son yolculuğuna uğurlanırken, tabuta omuz verenlerden birinin “selfie” çektiğini görmüştük.
Şaşırdık mı? Şaşıracak yerimiz mi kalmış Allah aşkına?
2016’da Aydın’ın Çine ilçesinde şehit Süleyman Güneri’nin tabutunun cenaze aracında taşınması sırasında “selfie” yapan imam Süleyman Şen, gayet rahat bir şekilde sosyal medya hesabında paylaşmıştı bu görüntüyü...
İmamın böyle yaptığı yerde cemaat de canlı yapar, ya ne yapacak?
Gülriz Sururi bu ve benzeri rezillikleri gördüğü için sessiz sedasız, sadece çok yakını birkaç kişinin katıldığı, gözden uzak bir törenle toprağa verilmeyi tercih etmişti geçtiğimiz günlerde.
Ne kadar haklı, ne kadar haklı...
Cenaze törenine bile saygısı kalmamış bir toplum nasıl tedavi edilebilir?
Geçtiğimiz cumartesi günü meslekteki ilk ustamı, canım Hulusi Tunca’yı, Hulusi Abimizi kaybettik.
Ataköy 5’inci Kısım’daki Ömer Duruk Camisi’nde cenaze namazı için saf tutulurken, hoparlörden bir uyarı geldi...
“Satış yapmaya çalışan, herhangi bir nedenle para talep edenlere itibar göstermeyin... Kişisel eşyalarınıza, cebinize, cüzdanınıza sahip çıkın lütfen...”
Yanımda duran kardeşim Tolga Akyıldız’a bakıp “Bitmişiz biz” diyebildim sadece.
“Ölmüşüz ağlayanımız yok” demişler ya, ne doğru demişler...
Saygı ölmüş, cenazesi çürüyor
SON olarak Ayşen Gruda’nın cenazesinde yaşandı “ünlülerle fotoğraf çektirme” rezaleti...
İlk kez karşılaştığımız bir ayıp değildi bu; Harun Kolçak’ın, Tarık Akan’ın ve daha nicelerinin cenazesinde görmüştük bu saygısız tavrı.
Sessizce, saygıyla, yani olması gerektiği gibi arkadaşlarına, meslek büyüklerine karşı son görevlerini yerine getirmeye gelen ünlülerin fotoğraf çektirmek isteyenlere “Burası yeri değil, lütfen ısrar etmeyin” cevabı vermelerini “burnu büyüklük” olarak görmeler, “Ne biçim ünlüsünüz?” diye çıkışanlar vesaire...
Tedavi edilebilecek türden bir rahatsızlık değil bu tavır ve giderek yaygınlaşıyor, hadisenin “birkaç kendini bilmezin terbiyesizliğinden” daha büyük olduğunu, toplumsal bir çürümeyi işaret ediyor...
Yalnızca ünlülerin cenazelerinde yaşanmadığını da biliyoruz bu akıl almaz, vicdana sığmaz saygısızlığın.
Daha birkaç ay önce Şırnak’ın Uludere ilçesinde havan mermisinin eğitim atışı sırasında patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz’ın cenaze töreninde “canlı yayın yapan” zevzekler görmüştük Kahramanmaraş’ta...
“Münferit bir hadise” değildi bu...
Temmuz 2018’de şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak Çorlu’da son yolculuğuna uğurlanırken, tabuta omuz verenlerden birinin “selfie” çektiğini görmüştük.
Şaşırdık mı? Şaşıracak yerimiz mi kalmış Allah aşkına?
2016’da Aydın’ın Çine ilçesinde şehit Süleyman Güneri’nin tabutunun cenaze aracında taşınması sırasında “selfie” yapan imam Süleyman Şen, gayet rahat bir şekilde sosyal medya hesabında paylaşmıştı bu görüntüyü...
İmamın böyle yaptığı yerde cemaat de canlı yapar, ya ne yapacak?
Gülriz Sururi bu ve benzeri rezillikleri gördüğü için sessiz sedasız, sadece çok yakını birkaç kişinin katıldığı, gözden uzak bir törenle toprağa verilmeyi tercih etmişti geçtiğimiz günlerde.
Ne kadar haklı, ne kadar haklı...
Cenaze törenine bile saygısı kalmamış bir toplum nasıl tedavi edilebilir?
Geçtiğimiz cumartesi günü meslekteki ilk ustamı, canım Hulusi Tunca’yı, Hulusi Abimizi kaybettik.
Ataköy 5’inci Kısım’daki Ömer Duruk Camisi’nde cenaze namazı için saf tutulurken, hoparlörden bir uyarı geldi...
“Satış yapmaya çalışan, herhangi bir nedenle para talep edenlere itibar göstermeyin... Kişisel eşyalarınıza, cebinize, cüzdanınıza sahip çıkın lütfen...”
Yanımda duran kardeşim Tolga Akyıldız’a bakıp “Bitmişiz biz” diyebildim sadece.
“Ölmüşüz ağlayanımız yok” demişler ya, ne doğru demişler...