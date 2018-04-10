Savulun! Fatih ve patatesi çözen kuşak geliyor

“BANA ‘John Kennedy Havaalanı nerede?’ diye soruldu. Cevabını düşünürken, kaymakam bey ekledi: ‘Sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi.’

‘Bilmiyorum’ deyince cevabını kendisi verdi ve ‘Marilyn Monroe’ dedi. Sonra, ‘Kennedy’nin karısı kocasının onu aldattığını öğrendiğinde ne tepki verdi?’ sorusunu yöneltti. Bu sorular karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadım, cevap vermedim.

Mülakatı geçemediğim için işime son verildi. Kültür biriminde çalışmama rağmen, beni park, bahçeler ile temizlik biriminde görevlendirdiler. Bütün verilen işleri en iyi şekilde yaptım. Kadro beklerken işimden oldum. İtirazda bulundum.”

Diyarbakır Bismil’de 11 ay önce taşeron işçi olarak göreve başlayan Gülcan Öztürk, kadroya alınmak için girdiği sözlü sınavı geçen hafta böyle anlatıyordu.

NEREDE BU HAVAALANI?

5 kişilik sınav komisyonunun başkanlığını da üstlenen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç de Habertürk’ten Mehmet Kayahan’a konuştu:

“Kendisine ‘John Kennedy kimdir? John Kennedy Havalimanı nerededir?’ gibi sorular sorduk. ‘Havalimanı İstanbul’dadır’ diye cevap verdi. Haliyle sınavı geçemedi...

... Mülakatta başarısız olunca intikam hırsıyla iftira atıyor. Hakkında gerekli yasal işlemi yapacağız. Bir arkadaşımızın tavsiyesi ile işe almıştık. Yaptığı hiçbir iş yoktu, karıştırıyordu, sorunluydu, sıkıntılıydı. Mülakatta ona göre biraz zor soru sorduk ama çok da zor sorular değildi...”

Sözlü mülakatta adaylara “İbrahim Tatlıses nerelidir?”, “Yemeği kim yapar?”, “Treni kim kullanır?”, “Cumhurbaşkanı yokken yerine kim bakar?”, “Diyarbakır’ın kaç ilçesi vardır?”, “Bismil’in nüfusu ne kadardır ve kaç köyü vardır?”, “Diyarbakır’ın plakası kaçtır?” gibi sorular da yöneltilmiş.

Sözlü sınavlarda yöneltilen sorularla ilgili en sıcak “hikâye” bu işte.

DEV KADRO GELİYOR

Daha önceki soruların da haberleştirildiğini, soru önergesi şeklinde TBMM’ye taşındığını hatırlıyoruz bu noktada.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, bundan bir ay önce kadro arayan taşeron işçilere meslekleriyle hiç alakası olmayan sorular yöneltildiğini belirterek, sorulardan örnekler de vermişti:

- Cumhurbaşkanımızın kaç çocuğu, kaç torunu var?

- İslam’ın kaç şartı vardır?

- İsminde kaç harf var?

- Konya Müftüsü’nün adı nedir?

- Tebbet Suresi’nin anlamı?

- Ertuğrul Gazi’nin anne ve babasının adları nedir?

- ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ adlı dizinin karakterleri kimlerdir?

Daha önce “Fatih Sultan Mehmed patates yemiş midir?” veya “Bir uçağa kaç pinpon topu sığar?” gibi sorular da sorulmuştu.

Bu tarz haberler “Kadrolaşma için sözlü sınavlar araç olarak kullanılıyor” eleştirilerine yol açıyor. Sanki boş kadro bırakılmış gibi...

Ama işe başka bir noktadan bakalım, birlik ve beraberlik ruhunu bozmayalım eyyy vatandaş...

Müthiş bir kadro geliyor bu sınavlar sayesinde eğitimden adalete, yerel yönetimlerden bürokrasinin diğer mekanizmalarına...

Düşünsenize...

Hem öğretmenlik biliyor hem ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosunu...

Hem uçağa sığacak pinpon topu sayısını bilerek “liyakat şov” yapabiliyor hem de Park ve Bahçeler konusunda uzman...

Hey yavrum hey!

Sırtı yere gelmez be bu sınavlardan çıkanların yönettiği memlekette...

Teknoloji, bilim filan yürürüz...

Fatih Sultan Mehmed’in patates yemiş olma ihtimalini sevdik biz bir kere.

Yıkılmayız...

Yürü Türkiye...