Saldım çayıra sistem kayıra

Abdullah Rahicuha...
Muhammed Emin...
Mahmud Emin...
Juma El Emin...
Bu 5 ismi tanımıyorsunuz, muhtemelen hiç duymadınız.
Hafızalarımızın kuytularında bir ihtimal “Ankara’daki yangında ölen 5 Suriyeli işçi” olarak geçici bir yer edinen talihsizlerin isimleridir bunlar.
Haberlerde adları geçmedi, Emin soyadlı 3 akrabanın cenazeleri Suriye’ye gönderildi, 2 işçi de Karşıyaka Mezarlığı’nda sessiz sedasız toprağa verildi...
16 Ocak’a dönelim ve 5 garibanın öyküsünü o günden başlayarak anlatalım...
O gün, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi’nde saat 18.00 sularında, koltuk imalatı yapılan 4 katlı fabrikadan alevler, dumanlar yükselmeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan itfaiye raporuna göre elektrikli ısıtıcının kablosunun alev almasıyla başlayan yangın hızla yayıldı.
Pencereleri demir korumalarla kaplı olan, katlara sadece demir döner merdivenlerle çıkılabilen fabrikada “başka kaçış yolu bulunmadığı”, tüm merdivenlerin ve katların istiflenmiş yanıcı malzemeyle kapatıldığı ve havalandırma tertibatının bulunmadığı ortaya çıktı.
Birinci katta başlayan ve hızla yayılan yangına bu “makyajlı kapanda” yakalanan 5 garibanın akıbeti ise itfaiye raporuna şöyle yansıdı:
“3’ncü kata girildiğinde merdivenden sol tarafta aynı alanda 3 şahsın bir arada üst üste kauçuk sünger istifleri yanında, 2 şahsın da 1 metre yakınında dumandan etkilenerek ayrı yerlerde olduğu görülmüş, bu 5 kişide yaşam belirtilerinin olmadığı görülmüştür...”
Bir itfaiye erinin de müdahale sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangının ardından Vali Vasip Şahin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olayın üstüne gidileceğini, savcılığın soruşturma başlattığını, müfettiş atandığını belirttiler ve eklediler: “Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak...”
İhmal kısmıyla ilgili olarak mesela Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’nın sözlerine bakalım.
1960’lı yıllarda yapılan ve bugün 100 bin kişinin çalıştığını belirttiği siteyle ilgili olarak şunları söylüyordu Taklacı:
“Bütün binaların arkasında yangın yolları vardı. Geçmiş belediyeler bina sahiplerine izin vererek çıkma yaptılar. Yangın yolları kapanmış durumda. Yangın yolları kapanmamış olsa, hiçbir sıkıntı olmaz. Geçmiş belediyeler göz yumduğu için bu hadiseleri yaşadık. Yangın merdiveni hiçbir binamızda bulunmamakta...”
Bu yazı için ölen 5 garibanın isimlerini bulmak konusunda yardımcı olan sevgili arkadaşımız Mert Gökhan Koç ve Haluk Karaaslan’ın haberlerini okurken işin ihmal boyutunu aştığını, neredeyse “planlanmış bir cinayete” denk düştüğünü görüyoruz. İşçi güvenliğinin hiçe sayıldığı, denetimsiz, daha da acısı denetimden sorumlu belediyenin bizzat şartların berbatlaşmasına katkı sunup sonra da göz yumduğu, kelle koltukta çalışılan 100 bin kişinin ter döktüğü bir alan burası...
1981’den bu yana Mobilyacılar Sitesi’nde çalışan mobilya ustası Tuncay Denkçi, korku içinde çalıştıklarını söyledikten sonra ekliyor:
“Bizim de üzerinde bulunduğumuz Akçakale Sokak’taki binaları belediye kendisi yapmıştı. Yangın merdiveni ve yangın yolu gibi tedbirler göz önüne alınmadı. Belediyeler başta bu şekilde yaptıysa, biz kendimizi yangından nasıl koruyabiliriz. Bizim kendimizin bu önlemleri alma şansımız yok. Isınmayı sobalarla yapıyoruz ve dikkat etmeye çalışıyoruz. Yangın söndürme aletlerimiz var ama geceleri müdahale etme şansımız yok. Fakat yetkili merciler vergilerini alıyor ama derdimizi sormuyorlar. Yükümüz ağır, bizim ne halde çalıştığımızı gelsinler de bir görsünler...”
İhmal varsa hesap sorulacakmış, sorsunlar.
Bu “Saldım çayıra, sistem kayıra” zihniyetinden ne olur hesap sorsunlar.Hayatını kaybeden ve adlarına haberlerde rastlanmayan 5 gariban için hesap sorsunlar. Sorsunlar, “gerçek sorumluları” cezalandırsınlar, herkesin bildiği bu feci koşulları düzeltsinler ben de alkışlayayım...
(Not: Gazete yayına hazırlandığı sırada işyeri sahibi Ömer İ. ve binanın kat sorumluluları Saadettin A. ve Bekir K.’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındığı haberi geldi.)
Saldım çayıra sistem kayıra
Muhanned El Muhammed...
Abdullah Rahicuha...
Muhammed Emin...
Mahmud Emin...
Juma El Emin...
Bu 5 ismi tanımıyorsunuz, muhtemelen hiç duymadınız.
Hafızalarımızın kuytularında bir ihtimal “Ankara’daki yangında ölen 5 Suriyeli işçi” olarak geçici bir yer edinen talihsizlerin isimleridir bunlar.
Haberlerde adları geçmedi, Emin soyadlı 3 akrabanın cenazeleri Suriye’ye gönderildi, 2 işçi de Karşıyaka Mezarlığı’nda sessiz sedasız toprağa verildi...
16 Ocak’a dönelim ve 5 garibanın öyküsünü o günden başlayarak anlatalım...
O gün, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi’nde saat 18.00 sularında, koltuk imalatı yapılan 4 katlı fabrikadan alevler, dumanlar yükselmeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan itfaiye raporuna göre elektrikli ısıtıcının kablosunun alev almasıyla başlayan yangın hızla yayıldı.
Pencereleri demir korumalarla kaplı olan, katlara sadece demir döner merdivenlerle çıkılabilen fabrikada “başka kaçış yolu bulunmadığı”, tüm merdivenlerin ve katların istiflenmiş yanıcı malzemeyle kapatıldığı ve havalandırma tertibatının bulunmadığı ortaya çıktı.
Birinci katta başlayan ve hızla yayılan yangına bu “makyajlı kapanda” yakalanan 5 garibanın akıbeti ise itfaiye raporuna şöyle yansıdı:
“3’ncü kata girildiğinde merdivenden sol tarafta aynı alanda 3 şahsın bir arada üst üste kauçuk sünger istifleri yanında, 2 şahsın da 1 metre yakınında dumandan etkilenerek ayrı yerlerde olduğu görülmüş, bu 5 kişide yaşam belirtilerinin olmadığı görülmüştür...”
Bir itfaiye erinin de müdahale sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangının ardından Vali Vasip Şahin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olayın üstüne gidileceğini, savcılığın soruşturma başlattığını, müfettiş atandığını belirttiler ve eklediler: “Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak...”
İhmal kısmıyla ilgili olarak mesela Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’nın sözlerine bakalım.
1960’lı yıllarda yapılan ve bugün 100 bin kişinin çalıştığını belirttiği siteyle ilgili olarak şunları söylüyordu Taklacı:
“Bütün binaların arkasında yangın yolları vardı. Geçmiş belediyeler bina sahiplerine izin vererek çıkma yaptılar. Yangın yolları kapanmış durumda. Yangın yolları kapanmamış olsa, hiçbir sıkıntı olmaz. Geçmiş belediyeler göz yumduğu için bu hadiseleri yaşadık. Yangın merdiveni hiçbir binamızda bulunmamakta...”
Bu yazı için ölen 5 garibanın isimlerini bulmak konusunda yardımcı olan sevgili arkadaşımız Mert Gökhan Koç ve Haluk Karaaslan’ın haberlerini okurken işin ihmal boyutunu aştığını, neredeyse “planlanmış bir cinayete” denk düştüğünü görüyoruz. İşçi güvenliğinin hiçe sayıldığı, denetimsiz, daha da acısı denetimden sorumlu belediyenin bizzat şartların berbatlaşmasına katkı sunup sonra da göz yumduğu, kelle koltukta çalışılan 100 bin kişinin ter döktüğü bir alan burası...
1981’den bu yana Mobilyacılar Sitesi’nde çalışan mobilya ustası Tuncay Denkçi, korku içinde çalıştıklarını söyledikten sonra ekliyor:
“Bizim de üzerinde bulunduğumuz Akçakale Sokak’taki binaları belediye kendisi yapmıştı. Yangın merdiveni ve yangın yolu gibi tedbirler göz önüne alınmadı. Belediyeler başta bu şekilde yaptıysa, biz kendimizi yangından nasıl koruyabiliriz. Bizim kendimizin bu önlemleri alma şansımız yok. Isınmayı sobalarla yapıyoruz ve dikkat etmeye çalışıyoruz. Yangın söndürme aletlerimiz var ama geceleri müdahale etme şansımız yok. Fakat yetkili merciler vergilerini alıyor ama derdimizi sormuyorlar. Yükümüz ağır, bizim ne halde çalıştığımızı gelsinler de bir görsünler...”
İhmal varsa hesap sorulacakmış, sorsunlar.
Bu “Saldım çayıra, sistem kayıra” zihniyetinden ne olur hesap sorsunlar.Hayatını kaybeden ve adlarına haberlerde rastlanmayan 5 gariban için hesap sorsunlar. Sorsunlar, “gerçek sorumluları” cezalandırsınlar, herkesin bildiği bu feci koşulları düzeltsinler ben de alkışlayayım...
(Not: Gazete yayına hazırlandığı sırada işyeri sahibi Ömer İ. ve binanın kat sorumluluları Saadettin A. ve Bekir K.’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındığı haberi geldi.)