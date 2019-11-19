Salakmışız gibi yapalım panpa!

Bizanslıların aklına gelmemiş...
Emevilerin, Abbasilerin, Hazarların, Peçeneklerin, Çepnilerin, Moğolların, İlhanlıların, Celayirlilerin, Karakoyunluların ve dahi Akkoyunluların da hiç mi hiç aklına gelmemiş...
Osmanlılar da düşünememiş bir güzel yayladaki bir güzel gölün suyunu boşaltıp altında define aradıktan sonra üstüne toprak örtmeyi.
Bu eşsiz başarı, bu parlak fikir, bu zehir zekâ bizim yaşadığımız devri beklemiş belirmek için...
Biri hafriyatçı, biri inşaatçı görünümlü, işadamı kartvizitli iki dâhi nihayet 2019’un kasım ayında ortaya çıkmış ve Gümüşhane’de 12 bin yıldır yerinde duran Dipsiz Göl’ün dibini görüp hazine aramaya karar vermiş.
Dilimizde “Aslında yasal olmayan, ahlaki olmayan bir işi punduna getirip, adamını bulup halletmek” işine “kitabına uydurmak” denir ya, hah işte kitabına uyduruvermişler.
Milattan önce 40’lı yıllarda oluşturulan, Kuzey Afrika’dan Kapadokya’ya, bugünkü Macaristan’dan Trabzon’a kadar çeşitli yerlerde görev yapmış meşhur 15’inci Apollinaris lejyonunun hazinesini bulmak için kepçe/dozer girivermişler göle...
Ama bu iki dâhinin hakkını yemeyelim, hırsız gibi, köstebek defineci gibi yapmamışlar bu işi.
Dedim ya kitabına uydurulmuş bir operasyonla dalmışlar 12 bin yıllık Dipsiz Göl’e...
Gerekli izinleri, imzaları almışlar, 3 kişilik heyetin gözetiminde “resmen” dalmışlar bu doğal güzelliğe...
“Bakın dalıyoruz ha... Suyunu boşaltıyoruz ha...” diyerek, basın kuruluşlarına filan haber vererek, gözlerimizin önünde dalmışlar hem de...
Takdir etmeyeceksin de ne edeceksin birader!
Göl harap olduktan sonra, binlerce yılda oluşmuş ekosistemin çanına ot tıkandıktan sonra, suyu tahliye edildikten ve define filan da bulunamadıktan sonra üstüne toprağı döküp yollarına devam etmişler ki; kıyamet de sonra koptu zaten...
Valilikler, bakanlıklar, öğretim üyeleri vesaire bu rezillik gözlerimizin önünde yaşandıktan sonra, cinayet işlendikten sonra soruşturma filan başlatmışlar...
Sanki Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “olumlu görüş bildirmemiş” gibi...
Sanki “Gümüşhane Müze Müdürlüğü’nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verilmemiş” gibi...
Sanki Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü “Onaylıdır” dememiş gibi...
Sanki jandarma gözetiminde iş makineleriyle o cinayet işlenmemiş gibi yapalım panpa!..
Şimdi boru uzatmışlar, su dolacakmış...
Şimdi kar yağarsa düzelecekmiş...
Şimdi o göl hiç kazılmamış gibi olacakmış filan da falan...
Salakmışız gibi yapalım, başka ne yapacağız be panpa!
Salakmışız gibi yapalım panpa!
Bizanslıların aklına gelmemiş...
Emevilerin, Abbasilerin, Hazarların, Peçeneklerin, Çepnilerin, Moğolların, İlhanlıların, Celayirlilerin, Karakoyunluların ve dahi Akkoyunluların da hiç mi hiç aklına gelmemiş...
Osmanlılar da düşünememiş bir güzel yayladaki bir güzel gölün suyunu boşaltıp altında define aradıktan sonra üstüne toprak örtmeyi.
Bu eşsiz başarı, bu parlak fikir, bu zehir zekâ bizim yaşadığımız devri beklemiş belirmek için...
Biri hafriyatçı, biri inşaatçı görünümlü, işadamı kartvizitli iki dâhi nihayet 2019’un kasım ayında ortaya çıkmış ve Gümüşhane’de 12 bin yıldır yerinde duran Dipsiz Göl’ün dibini görüp hazine aramaya karar vermiş.
Dilimizde “Aslında yasal olmayan, ahlaki olmayan bir işi punduna getirip, adamını bulup halletmek” işine “kitabına uydurmak” denir ya, hah işte kitabına uyduruvermişler.
Milattan önce 40’lı yıllarda oluşturulan, Kuzey Afrika’dan Kapadokya’ya, bugünkü Macaristan’dan Trabzon’a kadar çeşitli yerlerde görev yapmış meşhur 15’inci Apollinaris lejyonunun hazinesini bulmak için kepçe/dozer girivermişler göle...
Ama bu iki dâhinin hakkını yemeyelim, hırsız gibi, köstebek defineci gibi yapmamışlar bu işi.
Dedim ya kitabına uydurulmuş bir operasyonla dalmışlar 12 bin yıllık Dipsiz Göl’e...
Gerekli izinleri, imzaları almışlar, 3 kişilik heyetin gözetiminde “resmen” dalmışlar bu doğal güzelliğe...
“Bakın dalıyoruz ha... Suyunu boşaltıyoruz ha...” diyerek, basın kuruluşlarına filan haber vererek, gözlerimizin önünde dalmışlar hem de...
Takdir etmeyeceksin de ne edeceksin birader!
Göl harap olduktan sonra, binlerce yılda oluşmuş ekosistemin çanına ot tıkandıktan sonra, suyu tahliye edildikten ve define filan da bulunamadıktan sonra üstüne toprağı döküp yollarına devam etmişler ki; kıyamet de sonra koptu zaten...
Valilikler, bakanlıklar, öğretim üyeleri vesaire bu rezillik gözlerimizin önünde yaşandıktan sonra, cinayet işlendikten sonra soruşturma filan başlatmışlar...
Sanki Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “olumlu görüş bildirmemiş” gibi...
Sanki “Gümüşhane Müze Müdürlüğü’nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verilmemiş” gibi...
Sanki Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü “Onaylıdır” dememiş gibi...
Sanki jandarma gözetiminde iş makineleriyle o cinayet işlenmemiş gibi yapalım panpa!..
Şimdi boru uzatmışlar, su dolacakmış...
Şimdi kar yağarsa düzelecekmiş...
Şimdi o göl hiç kazılmamış gibi olacakmış filan da falan...
Salakmışız gibi yapalım, başka ne yapacağız be panpa!