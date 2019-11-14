Sahipsiz mi kaldın sen?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki IŞİD’linin durumu ile ilgili karışık hisler içindeyim dersem yalan olur. Beter olsun, bin beter olsun o ve hempaları!
ABD vatandaşı bir IŞİD militanı olduğunu, ülkesine gitmek istemediğini, Yunanistan veya Hollanda’yı tercih ettiğini söylemiş; yetkililer de sınır kapısından salıp “Buyur git” demiş...
Demiş de, Yunanistan “Biz istemiyoruz, ne yapalım IŞİD’li tipi buralarda” deyince herif tampon bölgede kalmış.
Bundan sonra kimse kabul etmez ise o tampon bölgede volta atarak mı yaşayacak mesela?
“Ne ile beslenecek? Kim su verecek? Statüsü ne olacak?” gibi sorulara çok net cevaplarım var ama bir gazete sütununun bu samimi cevaplarımı kaldırabileceğini düşünmüyorum!
Süleyman Soylu, ihalesi Türkiye’ye kalan IŞİD’liler ve bu iki sınır arasındaki tip ile ilgili Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşmuş:
“Uluslararası hukuk, kendi ülkesine (ABD) gitmek istemeyen bu şahıslara üçüncü bir ülke seçme hakkı tanıyor. Bu terörist de Hollanda ya da Yunanistan deyip Yunanistan’ı seçti. Biz belgesini düzenleyip sınır dışı ettik. Yunanistan’ın da almama hakkı var ve almadı. Ancak bizim de geri almama hakkımız var”.
Sevgili Deniz Zeyrek, “E peki bunların sayısı artarsa?” diye sormuş haklı olarak. Cevap şöyle gelmiş:
“Artsın, biz göndermekte kararlıyız...”
O tampon bölge kaç kişi alır bilemiyorum ama geri kabul merkezleri, cezaevleri ve Barış Pınarı harekâtı ile kontrol edilen bölgelerde 30 farklı ülkeden 2 bin ila 2 bin 500 IŞİD’li bulunuyor “envanterimizde”...
Bir zamanlar Türkiye’yi “cihat otobanı”nın konforlu dinlenme tesisi olarak gören, sınırlarımızı kontrolsüz şekilde gelip geçmek ve hatta tedavi görmek için kullandığı iddia edilen, hatta Bağcılar’da “merchandise” tişört, bayrak vesaire satan dükkân açacak kadar rahat olan IŞİD’i de, tampon bölgede kalan herifçioğlunu da düşünecek halimiz yok.
Tuttuğumuzu yollamamakta çok geç kaldık; bedelini de kanla, acıyla, uluslararası ortamda itibar kaybıyla ödedik bu ve benzeri hataların.
Şimdi yetiştirenler alsın eli kanlı evlatlarını...
Şimdi onlar düşünsün tayınını, suyunu...
Ama büyük planlar uğruna örgüt devşirenlerin, bir memleketi stratejik derinliklere çekenlerin de yüzü kızarsın ve hesap versinler bir zahmet...
Tampon bölgede volta atıyor sahipsiz kalmış militan, bize de ona da anlatsınlar bir zahmet yedikleri herzeleri...
Sahipsiz mi kaldın sen?
Türkiye ile Yunanistan arasındaki IŞİD’linin durumu ile ilgili karışık hisler içindeyim dersem yalan olur. Beter olsun, bin beter olsun o ve hempaları!
ABD vatandaşı bir IŞİD militanı olduğunu, ülkesine gitmek istemediğini, Yunanistan veya Hollanda’yı tercih ettiğini söylemiş; yetkililer de sınır kapısından salıp “Buyur git” demiş...
Demiş de, Yunanistan “Biz istemiyoruz, ne yapalım IŞİD’li tipi buralarda” deyince herif tampon bölgede kalmış.
Bundan sonra kimse kabul etmez ise o tampon bölgede volta atarak mı yaşayacak mesela?
“Ne ile beslenecek? Kim su verecek? Statüsü ne olacak?” gibi sorulara çok net cevaplarım var ama bir gazete sütununun bu samimi cevaplarımı kaldırabileceğini düşünmüyorum!
Süleyman Soylu, ihalesi Türkiye’ye kalan IŞİD’liler ve bu iki sınır arasındaki tip ile ilgili Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşmuş:
“Uluslararası hukuk, kendi ülkesine (ABD) gitmek istemeyen bu şahıslara üçüncü bir ülke seçme hakkı tanıyor. Bu terörist de Hollanda ya da Yunanistan deyip Yunanistan’ı seçti. Biz belgesini düzenleyip sınır dışı ettik. Yunanistan’ın da almama hakkı var ve almadı. Ancak bizim de geri almama hakkımız var”.
Sevgili Deniz Zeyrek, “E peki bunların sayısı artarsa?” diye sormuş haklı olarak. Cevap şöyle gelmiş:
“Artsın, biz göndermekte kararlıyız...”
O tampon bölge kaç kişi alır bilemiyorum ama geri kabul merkezleri, cezaevleri ve Barış Pınarı harekâtı ile kontrol edilen bölgelerde 30 farklı ülkeden 2 bin ila 2 bin 500 IŞİD’li bulunuyor “envanterimizde”...
Bir zamanlar Türkiye’yi “cihat otobanı”nın konforlu dinlenme tesisi olarak gören, sınırlarımızı kontrolsüz şekilde gelip geçmek ve hatta tedavi görmek için kullandığı iddia edilen, hatta Bağcılar’da “merchandise” tişört, bayrak vesaire satan dükkân açacak kadar rahat olan IŞİD’i de, tampon bölgede kalan herifçioğlunu da düşünecek halimiz yok.
Tuttuğumuzu yollamamakta çok geç kaldık; bedelini de kanla, acıyla, uluslararası ortamda itibar kaybıyla ödedik bu ve benzeri hataların.
Şimdi yetiştirenler alsın eli kanlı evlatlarını...
Şimdi onlar düşünsün tayınını, suyunu...
Ama büyük planlar uğruna örgüt devşirenlerin, bir memleketi stratejik derinliklere çekenlerin de yüzü kızarsın ve hesap versinler bir zahmet...
Tampon bölgede volta atıyor sahipsiz kalmış militan, bize de ona da anlatsınlar bir zahmet yedikleri herzeleri...