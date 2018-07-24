S.İ.’yi kim provoke etti

HALASI ve kuzenleriyle birlikte gittiği Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret niteliğinde ifadeler kullandığı bir video çeken Safiye İnci tutuklandı.
Çok katmanlı ve layıkıyla yapılırsa tadından yenmeyecek bir entelektüel tartışma için memlekette uygun bir atmosfer yok ne yazık ki.
Konuyu slogana kuvvet yaklaşımlar, komplo teorileri ve akıllara seza “Aman siyasi kampım beni alkışlasın” niyetiyle şişirilmiş analizler eşliğinde takip ediyoruz.
Komplo teorisiyle başlayalım...
“İşin ucu benim siyasetime dokunur” refleksiyle hemen karanlık güçlere, muhalefete, FETÖ tipi örgütlere bağlayarak provokasyon simidine tutunmak ilk akla gelen oluyor.
Özünde olmasa da genel bir tespit olarak “S.İ.”nin provoke edildiğine katılabiliriz...
Muhtardan okul müdürüne, vekilden talebeye Atatürk’e hakaret edip yakayı kurtarmışların provokasyonuna gelmiş olabilir S.İ.
Nutuklarda, “tüvitlerde”, gazete sütunlarında, sosyal medya ıssızlarında hakaret ettikçe yükselenlerin provokasyonu da kuvvetlisinden bir ihtimaldir ey vatandaş!..
Devletin resmi televizyon kanalında Atatürk’e ve kurucu kadrolara hakaret yağdırıp “İfade özgürlüğüdür canım” denilerek yırtmışların provokasyonunu da düşünmeliyiz...
Milletçe birbirimize anlatmaya bayıldığımız ama aslı astarı var mıdır diye pek düşünmediğimiz yüksek yüksek değerlerimiz arasında “samimiyetin” bulunduğunu sanmıyorum.
Samimi olsaydık eğer...
Milletimizin iradesini temsil eden TBMM kütüphanesinde tüm kariyerlerini Atatürk’e hakaret yağdırmak üzerine kurgulamış kerameti kendinden menkul tarihçilerin kitapları bulunmazdı herhalde...
“Atatürk’ü Koruma Kanunu” olarak bilinen 5816 sayılı kanunu Demokrat Parti’nin önerisiyle, Adnan Menderes’in bizzat savunmasıyla çıkaran Meclis’in, Atatürk’e hakaretten hüküm giymiş tiplerin kitaplarını kütüphanesine eklemesine, güler misiniz ağlar mısınız siz karar verin...
Bu tipler devlet kurumlarının bütçesiyle, bakanlıkların himayesiyle filan okul okul, belediye salonu belediye salonu gezmiş, hakaretlerini bir yerde bizim cebimizden para alarak yağdırmışlardır bir de.
Oh suyundan da koy!..
S.İ. işte bütün bunlara bakarak da provoke olmuş olabilir, haklısınız...
Samimiyetsizlik, riyakârlık toplumun paçalarından nehir olmuş akarken S.İ. provoke olmayacak da ne olacak?
S.İ.’yi kim provoke etti
HALASI ve kuzenleriyle birlikte gittiği Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret niteliğinde ifadeler kullandığı bir video çeken Safiye İnci tutuklandı.
Çok katmanlı ve layıkıyla yapılırsa tadından yenmeyecek bir entelektüel tartışma için memlekette uygun bir atmosfer yok ne yazık ki.
Konuyu slogana kuvvet yaklaşımlar, komplo teorileri ve akıllara seza “Aman siyasi kampım beni alkışlasın” niyetiyle şişirilmiş analizler eşliğinde takip ediyoruz.
Komplo teorisiyle başlayalım...
“İşin ucu benim siyasetime dokunur” refleksiyle hemen karanlık güçlere, muhalefete, FETÖ tipi örgütlere bağlayarak provokasyon simidine tutunmak ilk akla gelen oluyor.
Özünde olmasa da genel bir tespit olarak “S.İ.”nin provoke edildiğine katılabiliriz...
Muhtardan okul müdürüne, vekilden talebeye Atatürk’e hakaret edip yakayı kurtarmışların provokasyonuna gelmiş olabilir S.İ.
Nutuklarda, “tüvitlerde”, gazete sütunlarında, sosyal medya ıssızlarında hakaret ettikçe yükselenlerin provokasyonu da kuvvetlisinden bir ihtimaldir ey vatandaş!..
Devletin resmi televizyon kanalında Atatürk’e ve kurucu kadrolara hakaret yağdırıp “İfade özgürlüğüdür canım” denilerek yırtmışların provokasyonunu da düşünmeliyiz...
Milletçe birbirimize anlatmaya bayıldığımız ama aslı astarı var mıdır diye pek düşünmediğimiz yüksek yüksek değerlerimiz arasında “samimiyetin” bulunduğunu sanmıyorum.
Samimi olsaydık eğer...
Milletimizin iradesini temsil eden TBMM kütüphanesinde tüm kariyerlerini Atatürk’e hakaret yağdırmak üzerine kurgulamış kerameti kendinden menkul tarihçilerin kitapları bulunmazdı herhalde...
“Atatürk’ü Koruma Kanunu” olarak bilinen 5816 sayılı kanunu Demokrat Parti’nin önerisiyle, Adnan Menderes’in bizzat savunmasıyla çıkaran Meclis’in, Atatürk’e hakaretten hüküm giymiş tiplerin kitaplarını kütüphanesine eklemesine, güler misiniz ağlar mısınız siz karar verin...
Bu tipler devlet kurumlarının bütçesiyle, bakanlıkların himayesiyle filan okul okul, belediye salonu belediye salonu gezmiş, hakaretlerini bir yerde bizim cebimizden para alarak yağdırmışlardır bir de.
Oh suyundan da koy!..
S.İ. işte bütün bunlara bakarak da provoke olmuş olabilir, haklısınız...
Samimiyetsizlik, riyakârlık toplumun paçalarından nehir olmuş akarken S.İ. provoke olmayacak da ne olacak?