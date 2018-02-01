Plaket de verseydik istismarcıya

Tacizci öğretmeni biraz tanıyalım önce...



Arkadaşımız Felat Bozarlsan ve Burak Emek’in haberleri sayesinde tanımıştık öğretmen A.B.’yi...



2000 yılında DGM’de yargılanmış, “Hizbullah terör örgütüne üye olmaktan” hüküm giymiş, 4 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti.



Ama belli ki Hizbullah sevdası bitmemiş.



Bozarslan’ın haberi sayesinde sosyal medya hesaplarında evinde örgüt bayrağı astığını, küçük oğluna örgüt lideri Nasrallah’ın adını verdiğini, IŞİD övgüsü yaptığını, firari Hizbullah lideri Edip Gümüş’ten “Muhterem ağabeyimiz” diye bahsettiğini de öğrenmiştik.



Adama tacizci, terör örgütü destekleyicisi diyebiliriz ama ne olduğunu hiç saklamamış; bir yerde “takdir edeceksek”(!) hah, işte burada edebiliriz!..



Terör davasında hüküm giymiş biri nasıl öğretmen olmuş orasını bilemiyoruz...



Ama Diyarbakır’da 16 yaşındaki A.D.’yi taciz ettiğinde imam hatip lisesinde coğrafya öğretiyormuş işte...



A.D.’nin durumu ailesine anlatması ve ailenin durumu yetkililere bildirmesi “tehlikesi” karşısında oturup kızın babasına yolladığı mesajları hatırlayan çıkabilir.



“Bir hata işledim. Suçun Allah’ın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Allah ve şeriatına iman ettiğini söyleyen biri olarak, davayı şeriata taşımak yerine Allah’ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin...”



Evli ve 3 çocuk babası coğrafya öğretmeni “Mahkemeye değil, imama gidelim” dese de kızın ailesi mahkemenin yolunu tutmuştu neticede...



Tutuksuz yargılandı, hatta başka bir okula tayin edilerek öğretmenlik bile yaptı.



A.D.’nin avukatı “2 veya 3 maaş kesinti cezası” uygulandığını da söylüyor...



Mahkemede “İyi hal indirimi yapılmasın diye mahkemeye sakallı geldim” dediğini de okumuştuk ama neticede dün haberi geldi işte...



İyi hal indirimini kapmış! Vallahi helal olsun.



Hoş daha önce cami avlusunda çocuk taciz eden herife de “iyi hal” uygulanmıştı.



Hatta tek duruşmaya bile gitmeyen tacizcinin (küçük kız çocuğuna “Seni s... istiyorum küçük o...” mesajları filan atan bir tip!) iyi halden yararlandığını görmüştük.



İnsanlıktan umudunu kesmek isteyen internetteki bir arama motoruna “iyi hal indirimi” yazıp çıkan haberleri okuyabilir; örnek o kadar çok ki...



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e “Kadını ve çocuğu istismar edene iyi hal indirimi kaldırılacak.



Bundan böyle şiddete uğrayan anne ile çocuklar da koruma altına alınacak” diyeli daha bir ay bile olmamışken vaziyet budur.



Sabıkalı adam öğretmen olmuş, suç işlemiş, itiraf niteliğinde beyanda bulunmuş, “Ben bu mahkemeyi tanımam, imama gidelim” demiş, “İyi hal istemiyorum” bile demiş.



Buna rağmen indirimi kapmış...



Bence bir de plaket verilmeliydi istismarcıya...