Ne sarsılan çıkar ne utanan benden söylemesi

İstanbul’daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde...



5 ay içinde 18 yaşının altında 115 çocuğun hamile olduğu tespit edildi.



38’i 15 yaşından da küçük çocukların 39’u da Suriyeli idi...



Hastane, 18 yaşından küçüklerin hamileliğini yasal olarak Emniyet’e bildirmek zorunda olmasına rağmen bu 115 çocuğun raporlarını “sümen altı” etmiş.



Bir kahraman personel tutanak hazırlamış ve savcılığa bildirmiş durumu...



Savcılık soruşturma için izin almaya kalkınca Valilik “Gerek yok” cevabı vermiş.





KABAK KİME PATLAR SİZCE

Kabak?..



Elbette bu rezilliği tutanakla belgeleyen kahraman personelin başına patlamış; ya ne olacaktı?



Hakkında inceleme başlatılmış ve şimdiden iki kere görev yeri değiştirilmiş...



Hamile çocuklar arasında 2003 doğumlu olan bile var, hiç mi utanma yok?



Dinçer Gökçe’nin dört dörtlük haberinin bir yanına ise itirazım var.



Dinçer’in haberini “Türkiye’yi sarsacak utanç listesi” başlığı ile okuduk.



Hiç sanmıyorum sarsılacağını Türkiye’nin...





YAPRAK BİLE TİTRETMEZ

2017’de 387 çocuk istismara uğradı (sadece haber olanlar), ne utanan çıktı ne sarsılan...



2017’de kadın cinayetleri yüzde 25 artış gösterdi; 409 kadın öldürüldü bir yıl içinde ne utanan gördük ne sarsılan...



Terör, insan hakları ihlalleri, cezaevindeki gazeteciler, milletvekilleri, gergin siyaset, ekonomik vaziyet vb, sarsmak ne kelime, yaprak titretmiyor...



Sarsılır mı bu memleket hiç?



Bakın mesela dün Cumhuriyet’te vergi uzmanı Ozan Bingöl’le konuşmuştu Emre Deveci.



Sabah uyanıp musluğu açtığımız anda “kafadan” 5 vergi birden ödediğimizi söylüyordu Bingöl.



Esprili, net ve çarpıcı “bizim büyük vergi dramımız” temalı tweet’leriyle bir sosyal medya fenomenine dönüşen Bingöl’ün söyledikleri o kadar çarpıcı ki:

“2016’da 740 bin kurumun ödediği vergi 43 milyar, maaşlı çalışanın ödediği vergi 59 milyar lira. Bu ülkede gerçek vergi rekortmeni maaşı kaynağında kesilenlerdir. Almanya’da bir asgari ücretli 1.6 motor Volkswagen araba aldığında 19 ay asgari ücretle alabiliyor. Bunun 17 ayı arabaya, 2 ayı vergiye çalışıyor. Bizde 111 aylık maaşıyla alabilir. 58 ayı arabaya, 53 ayı vergiye çalışıyor.”





VER MEHTERİ, VER VERGİYİ

Sarsıldık mı?



Biraz daha sallasın Ozan Bingöl:

“2017’de OECD ortalaması dolaylı vergilerde yüzde 35. Bizde yüzde 67. En kötü ülkeler arasındayız. 1980’lerde başladı verginin vergisi uygulamaları. Vatandaş hissetmedikçe yöneticiler yüklendi. Türkiye yüzde 28 ile kayıt dışı ekonomide OECD ülkeleri arasında birinci sırada.”



Ozan Bingöl, “kamu harcamalarını sorgulayamayan, mali açıdan hissizleştirilmiş” şeklinde tarif ettiği toplumun “mali anestezi uygulanmış gibi” yaşadığını söylüyor.



Sadece mali açıdan değil bu “hissizlik” işte...



2003 doğumlu çocuk hastaneye geliyor, hamile olduğu anlaşılıyor ve o hastane zorunlu olmasına rağmen polise “Gelin böyle bir durum var” demiyor.



Dahası olayı örtüyor, dahası olayı ortaya çıkaranı cezalandırıyor, bu rezilliğin sorumlularını araştırmaya da izin çıkmıyor.



Sadece mali anestezi uygulanmamış demektir bu topluma...



Vicdani anestezi...



Ahlaki anestezi...



Akli ve fikri anestezi de uygulanmış...



Yazık...