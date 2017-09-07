Ne işe yararsınız siz?

Servisçi kavgası...

Hürriyet’in dünkü manşetine “Çocuklarımızı hangi mafya taşıyacak?” sorusuyla yansıyan kavga ilk değildi.

Okulların açılma ve kapanma haberlerine paralel olarak yoğunlaşan, neredeyse “rutin” bir çatışma.

Daha iki hafta önce Şanlıurfa’da yaşanan “öğrenci servisi meydan muharebesinde” 6 kişi yaralandı.

Daha haziran ayında Sultangazi’de bir okul bahçesinde öğrenci servisi ihalesi için gelen gruplar silahlı çatışmaya girdi, 3 kişi yaralandı.

DEV BİR RAKAM

İnternetteki arama motorları “servis kavgası” diye sorduğunuzda 265 bin sonuç veriyor. Mükerrer olanları ayıklasak bile dev bir rakam...

“Bu haber ilk değildi” dedim ya, bu yazı da ilk değil.

20 Ağustos’ta, İzmir’de servis aracında unutularak hayata veda eden 3 yaşındaki Alperen’in ardından “Kaza mı, cinayet mi siz karar verin” başlıklı bir yazı vardı bu sütunda.

“Ben demiştim” demeyi de, diyeni de pek sevmem.

Zaten ben demiyordum; mesela İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası’ndan Gökhan Özdemir şunları söylüyordu:

“Bize gelen şikâyetler arasında en önemlisi korsanların okul aile birliğine ve okul yönetimine rüşvet vererek taşımacılık yapması. Okullar göz yumuyor, veliler göz yumuyor, yetkililer göz yumuyor. Üç kuruş kâr etmek için kurallar çiğneniyor. Şikâyetlere göre konuşursak İstanbul’daki servislerin en az yüzde 25-30’u korsan...”

Kaba hesapla, okula servisle giden her dört çocuktan biri korsana, ne idüğü belirsiz bir sisteme emanet.

“Çocuğunu korsan kaptı” deseler kafaya tülbentle soğan bağlayıp bayılacak milletiz, fakat gözümüzün önünde dört çocuktan biri için durum bu!

ÇOCUĞUNUZU KİM TAŞIYOR?

Lafı kestirmeden söyleyeyim...

Doğru düzgün, kaydı kuydu veya belgesi bulunan servisçileri bir kenara ayırırsak...

Ey millet!

Çocuğunuzu, torununuzu, yeğeninizi, kardeşinizi eli silahlı başı külahlı, sabıka dosyası adam boyu insanlara emanet ediyor olabilirsiniz.

Ey etkisiz yetkisizler!

Bir rant çarkına dişli olan okul aile birlikleri, okul yönetimleri ve dahi veliler!

Kimden, kimin canından, güvenliğinden tasarruf ettiğinizin farkında mısınız gerçekten?

Ve ey yetkililer!

Bir okul servisi taşımacılığını, çocukların emanet edildiği ve müthiş paraların döndüğü sistemi düzenleyemiyorsanız, denetleyemiyorsanız, ne işe yararsınız?

Ne işe yararsınız hakikaten?

Son çatışmada iki tarafın da sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bunu bile denetleyemiyorsanız, ne işe yararsınız?

Çocukları okula taşıyan adam katil, gaspçı, tecavüzcü çıkabiliyor.

Buna izin veriyorsanız, ne işe yararsınız?

Ne işe yararsınız hakikaten?