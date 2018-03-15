Milli ve yerli tezgâh

“GÜNAHLARA boğuldum ve cennetten kaçtım sana/ Değerlimsin en değerli, mutluluk hazinesi/ Bir korsanım, kaybetmeye korktuğum hazinemsin/ İnsanlığı katlederim ulaşmak için sana...”

Bu müzikal manada berbat şarkıyı söyleyen genç adam neyse ki “insanlığı katletmek” yerine bir saadet zinciri kurmakla yetindi ve 77 bin kişiyi dolandırıp kirişi kırdı...

Çiftlik Bank’ın kurucusu olarak hızla yükselerek kaybolan Mehmet Aydın’ın “arabesk rap” tarzı şarkısının videosunu paylaşan arkadaşım “Yok artık!” notunu eklemişti.

Arıcılıkla uğraştığını, bilgisayar yazılımcısı olduğunu söyleyen 20’li yaşlarındaki genç, bir anda “Çiftlik Bank” projesiyle belirdiğinde kimse “Yok artık!” dememişti.

“Sanal ineği gerçeğe çevirip hepinizi zengin edeceğiz” denildiğinde kimse “Yok artık!” dememişti.

“Sanal tavuk”, “sanal inek” vb üzerinden kurulmuş tezgâhın “Dinle evlat, derdin memleket ve milletse gönlün geniş, duruşun elif gibi dimdik olmalı” diye başlayan reklam filmlerine kimse “Yok artık! Yerli ve milli soslu dolandırıcılık” dememişti.

Varını yoğunu satıp “1000 TL’ye bir yılda en az 2 bin 200, hatta 2 bin 800 TL kazandıracağım” diye koşan kimse “Yok artık! Bu ne ballı börek!” dememişti.

Göstermelik tesis açılışlarında “Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” diye nutuk atan oyuncuya kimse “Yok artık! Ne alakası var kardeşim sığır tesisiyle Filistin davasının?” dememişti...

Mehterin tavuk gıdaklamalı ve elbette rap tarzı şirket marşına karıştığı törenlerde protokole koşanlar arasında belediye başkanları, kaymakamlar, kamu görevlileri de vardı. “Yok artık! Bu işte bir bit yeniği var” diyecek ferasette biri çıkmamıştı!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank tezgâhında 132 bini aktif 500 bin üye bulunduğunu söylediğinde de “Demek o kadar saf varmış” diyen çıkmıştır da “Yok artık!” diye şaşıran çıkmamıştı.

SPK raporu sayesinde “77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplandığını, 393.3 milyon TL ödeme yapıldığını, kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs’a ve Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldığını” öğrendiğimizde de “Yok artık!” demedik...

Bakanlıklar peşine düştüğünde, “Yok bir şey, sapasağlamız. İnek kadar gerçeğiz” diyerek oyalama taktiği yapıldığında, kasalar boşaldığında, şirketin genel müdürü “Ben de kandırıldım” dediğinde, kuş uçtuğunda “Yok artık!” deme noktası da geçilmişti herhalde...

“Yerli ve milli sahtekârlık” nihayet patladı...

Aralarında Aydın’ın akrabalarının da bulunduğu mağdurlar Çiftlik Bank tesislerinden bir inek koparmak için kapıya yığıldı...

Mehmet Aydın ve suç ortakları uçtu, kaçtı...

Eğer bütün bunlar yaşanırken demediyseniz dolandırıcının arabesk-rap tarzı kötü şarkısının klibine bakıp “Yok artık!” diyebilirsiniz.

Geçmiş olsun, gelecek tezgâhta görüşmek dileğiyle...