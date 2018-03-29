Kantini denetle rantçıyı unutma

Yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı 18 Eylül’den itibaren okul kantinlerinin artık daha yakından takip edileceği ilan ediliyordu.

2017’de kışla, yurt vb yerlerde yaşanan gıda zehirlenmelerinin ardından böyle bir tedbir alınması, Bakan İsmet Yılmaz imzasıyla yayınlanan genelge umut verici gelişmelerdi.

Ancak dün Birgün’de Mustafa Mert Bildircin imzasıyla yayınlanan haber “genelgenin” etkisini 6 ay sonra kaybettiğini işaret ediyordu.

Şikâyetlerin yoğunlaşması üzerine MEB Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı tarafından inceleme yapılmış ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderilmiş: “Bütün resmi ve özel okulların kantinlerinde denetim yapılmalı...”

6 ayda bir yenilemenin netice sağlayacağını düşünmüşler herhalde, bilemedim neyin değiştiğini...

NE YİYOR BU ÇOCUKLAR?

Öğrenci servis araçlarındaki denetimsizlik sorunsalını aşamamışken, bir de “Bu çocuklara ne satıyorsunuz, ne yediriyorsunuz kantinlerde?” tartışmasına yer açılabilir mi gündemde...

Okul kantini denetim formu göreniniz olmuştur belki... Upuzun bir denetleme listesidir.

Gıda güvenliğinden personel hijyenine kadar pek çok önemli noktayı “Uygundur” veya “Uygun değildir” diye değerlendirebileceğiniz bu form, “normal şartlarda ve ideal laboratuvar ortamında” mükemmel kantini de tanımlar...

Tost makinesinin dezenfekte edilmesinden hangi gıdaların hangi şartlarda saklanması gerektiğine dair bir rehber niteliğindedir.

Ama dediğim gibi “normal şartlar ve ideal laboratuvar ortamı”ndan” bahsediliyor ve elbette gerçek hayattaki kantinlerin büyük bölümünde bu standartların yanından bile geçilmiyor.

5 KİŞİDEN BİRİ OBEZ

Son araştırmalar Türkiye’de 5 kişiden birinin obeziteden mustarip olduğunu gösteriyor. Hızlı bir yükseliş gösteriyor obezite.

“Önemli günler ve haftalardaki” demeçler, kâğıt üzerinde çok doğru duran ama çalışmayan bir denetim mekanizması ve genelgeler obezitenin önünde durabilecek derecede ciddi engel sayılmaz açıkçası...

Kötü beslenen, kötü beslenmesine göz yumulan nesiller yetişip duruyor işte...

Okul kantinlerinde satılması istenmeyen ürünler belli ama hem ucuz hem de işletmeciye yüksek kâr bırakan ürünler de “o tarz” işte....

Kantin işletmeciliği kârlı mı bilemiyorum ama ihalelerde silahlı saldırılar bile yaşandığına göre rant kapısına dönmüş birileri için...

Dün bu yazıyı yazmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın İstanbul’daki kantin ihalelerinin duyurularına baktım...

Kartal’da bir okulun kantin ihalesinde tahmini aylık kira 10 bin TL. Bir de 90 bin TL civarında demirbaş bedeli var ki, 90 bin TL masrafla herhalde iyi mutfaklı bir restoran açılır...

RANT VARSA YENİR

Sağlıksız yiyeceklerin kantinlerden ayıklanması ve sıkı denetlenmesi, ailelerin ve çocukların bilinçlendirilmesi elbette çok önemli...

Ama işin bir de “rant” kısmı var...

İhaleye fesat karıştıranı, adam kayıranı, iş karartanı, iş bitireni, aracısı, rüşvetçisi var; var oğlu var...

Tabii kaçınılmaz olarak o rantın yarattığı bir gerilim ve şiddet sarmalı da var...

Daha geçen sene Adana’da kantin işletmecisinin yanında çalışan yeğeni, “Kantin dururken dışarıdan dürüm söylediler” diye dört öğrenciyi bıçakla yaralamıştı; hatırlayınız...

Çocukların okulda ne yiyeceğini bile bu şekilde konuşuyoruz ya; sonumuz hayrolsun...