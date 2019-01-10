İşsizin yeşeremeyen umutları

İŞSİZLİK can yakan bir problem, genç nüfus işsizliği daha da yakıcı bir problem.
Eylül ayında yayınlanan rakamlara göre 3 milyon 750 bin kişi işsiz ama bu rakama “artık iş aramaktan umudunu kesenler” de eklendiğinde 6 milyon kişiye ulaşıyoruz.
5 gençten biri işsiz. İşsizliğin madden ve manen ezdiği bu gençlerin bir kısmı “yeterli eğitim imkânına ulaşamamış”, belli bir meslekleri yok.
Peki eğitim almış olanlar? Yıllarca dirsek çürüten, ailesi tarafından nice fedakârlıkla okutulan, mezuniyetlerinin ardından umutla yola çıkıp “iş aramaktan umudu kesecek kadar” yorgun düşen umutsuzlar.
Önceki gün sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak hızla yayılan bir iş arama mesajı ve bu mesaja yapılan yorumlar dikkatimi çekti.
Söz konusu paylaşım şöyleydi:
“Ben inşaat mühendisiyim. 1.5 yıldır işsizim. Kahramanmaraş’ta yaşıyorum ama Mersin/Erdemli de de kalacak yerim var. Çok iyi derecede İngilizcem var. Tecrübem de var. Yurtiçi/yurtdışı fark etmez iş arıyorum. Bunu rt yaparak (paylaşıp yayarak) bana destek olur musunuz?”
Paylaşıma yorum yapanlar arasında iş arayan kardeşimizin de denediği ve netice elde edemediği kurumları sıralayanlar, akıl verenler, destekleyenler, “Sorun sendedir o zaman” diyerek filan köstekleyenler, kendilerinin de aynı (veya daha kötü) durumda olduğunu belirtenler hatta yazım yanlışları üzerinden eleştirenler bile toplanmıştı.
Kimi “Kaç git yurtdışına; hiç durma buralarda” diyordu, kimi “Başka iş bak” tavsiyesiyle geliyordu...
“Ne yabancı dili, ne iyi derecesi kardeşim! Dayın var mı, amcan var mı, partin var mı, arkan sağlam mı ona bak” diyenler, “İş bulursan sakın unutma, beni de yanına al” diyenler...
“Keşke okumasaydın, mezun olunca da asgari ücret veriyorlar zaten” diyen can yakıcı “gerçek durum” tespitleri...
İstihdam için geliştirilen geçici çözümlerin/desteklerin erişemediği yerde, elinde diplomasıyla çalışmaya hazır, işe aç milyonlarca gençten birinin “İş arıyorum” dediğinde karşısına bunlar çıkıyor işte...
Atama bekleyenler, ailesinin yanında günden güne kararan hayalleriyle berbat ruh haline yenik düşmemeye çalışanlar...
Zor, çok zor...
Kolaylıklar dilerim, umut tacirliği yapacak halim maalesef yok!
İşsizin yeşeremeyen umutları
İŞSİZLİK can yakan bir problem, genç nüfus işsizliği daha da yakıcı bir problem.
Eylül ayında yayınlanan rakamlara göre 3 milyon 750 bin kişi işsiz ama bu rakama “artık iş aramaktan umudunu kesenler” de eklendiğinde 6 milyon kişiye ulaşıyoruz.
5 gençten biri işsiz. İşsizliğin madden ve manen ezdiği bu gençlerin bir kısmı “yeterli eğitim imkânına ulaşamamış”, belli bir meslekleri yok.
Peki eğitim almış olanlar? Yıllarca dirsek çürüten, ailesi tarafından nice fedakârlıkla okutulan, mezuniyetlerinin ardından umutla yola çıkıp “iş aramaktan umudu kesecek kadar” yorgun düşen umutsuzlar.
Önceki gün sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak hızla yayılan bir iş arama mesajı ve bu mesaja yapılan yorumlar dikkatimi çekti.
Söz konusu paylaşım şöyleydi:
“Ben inşaat mühendisiyim. 1.5 yıldır işsizim. Kahramanmaraş’ta yaşıyorum ama Mersin/Erdemli de de kalacak yerim var. Çok iyi derecede İngilizcem var. Tecrübem de var. Yurtiçi/yurtdışı fark etmez iş arıyorum. Bunu rt yaparak (paylaşıp yayarak) bana destek olur musunuz?”
Paylaşıma yorum yapanlar arasında iş arayan kardeşimizin de denediği ve netice elde edemediği kurumları sıralayanlar, akıl verenler, destekleyenler, “Sorun sendedir o zaman” diyerek filan köstekleyenler, kendilerinin de aynı (veya daha kötü) durumda olduğunu belirtenler hatta yazım yanlışları üzerinden eleştirenler bile toplanmıştı.
Kimi “Kaç git yurtdışına; hiç durma buralarda” diyordu, kimi “Başka iş bak” tavsiyesiyle geliyordu...
“Ne yabancı dili, ne iyi derecesi kardeşim! Dayın var mı, amcan var mı, partin var mı, arkan sağlam mı ona bak” diyenler, “İş bulursan sakın unutma, beni de yanına al” diyenler...
“Keşke okumasaydın, mezun olunca da asgari ücret veriyorlar zaten” diyen can yakıcı “gerçek durum” tespitleri...
İstihdam için geliştirilen geçici çözümlerin/desteklerin erişemediği yerde, elinde diplomasıyla çalışmaya hazır, işe aç milyonlarca gençten birinin “İş arıyorum” dediğinde karşısına bunlar çıkıyor işte...
Atama bekleyenler, ailesinin yanında günden güne kararan hayalleriyle berbat ruh haline yenik düşmemeye çalışanlar...
Zor, çok zor...
Kolaylıklar dilerim, umut tacirliği yapacak halim maalesef yok!