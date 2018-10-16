Herkes işini doğru yapsaydı...

“İŞÇİLERDEN özür diledim. Özür dilerim. Haklıydılar...”
3’üncü havalimanı “işinin” yüklenicisi şirketlerin kurduğu İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, bir grup gazeteciye şantiyeyi gezdirirken Fatih Altaylı’ya böyle demiş...
İşçiler “Rica ederiz, önemli değil” der mi, problemler böyle çözülür mü bilemem ama işe gelişmeleri hatırlatarak başlamakta fayda var.
Binlerce işçinin çalıştığı, ihaleyi kazanan konsorsiyumun işlerin yürümesi için 200 taşeron ve 700 civarında alt şirketten hizmet aldığı dev bir şantiyeden söz ediyoruz.
İlk etabı için 29 Ekim’e söz kesilen inşaat için çok çalışmak, çok işçi çalıştırmak ve bu işçileri bir zahmet insanca çalıştırmak gerekiyordu.
CEO Samsunlu “Sorunlar varmış, birikmiş, haberim olmadı” demiş Altaylı’ya.
İlahi CEO Samsunlu... Yolu oralara hiç düşmeyen, projenin hiçbir aşamasıyla alakası olmayan, sorumluluğu bulunmayan benim bile haberim vardı işçilerin çok uzun süredir devam eden şikâyetlerinden, sizin nasıl olmaz?
Daha önce defalarca küçük çaplı protestolar yaptılar.
Vinçlerin üstüne çıktılar, iş bıraktılar, basın açıklaması yaptılar.
Neredeyse inşaat çalışmaları başladığından beri servislerden, yemeklerden, yattıkları yerlerden, güvenliksiz çalışma ortamından, eksik malzemeden, baskılardan, ücretlerini alamamaktan veya eksik almaktan şikâyet ettiler.
Bağırdılar sesleri duyulmadı, duyurulamadı... Ama benim bile haberim oldu, CEO’nun nasıl haberi olmaz?
Bıçak kemiğe dayanınca, toplanıp seslerini gür çıkarmayı başarınca da üstlerine yüründü, “hain” ilan edildiler, kargatulumba, yattıkları yerlerin kapıları kırılarak gözaltına alındılar.
Bir kısmı hâlâ içeride o işçilerin...
Şimdi CEO Samsunlu işçilerin haklı olduklarını söylüyor, özür diliyor ve “haklı talepleri doğrultusunda” gerekli düzenlemelerin yapılması için adım attıklarını açıklıyor.
İşçilerin taleplerinin karşılanması bu kadar zor muydu?
Haklarından öte bir talepte bulunmayan, insanüstü emeklerine teşekkür edilmesi gerekirken zulümle, baskıyla sindirilmeye çalışılan işçilerden özür dilenmesini olumlu bir gelişim olarak görelim diyeceğim yine de.
Ama bir şartım var...
CEO Samsunlu halen tutuklu olan işçilerin salıverilmesi için aracı olmayı da bir zahmet kabul etsin...
“Olay yargıya intikal etmiş beni aşar” demesin, vicdanını dinlesin.
Herkes işini doğru yapsaydı o işçiler tutuklanmazdı.
Herkes işini doğru yapsaydı...
Herkes işini doğru yapsaydı...
Herkes işini doğru yapsaydı
“İŞÇİLERDEN özür diledim. Özür dilerim. Haklıydılar...”
3’üncü havalimanı “işinin” yüklenicisi şirketlerin kurduğu İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, bir grup gazeteciye şantiyeyi gezdirirken Fatih Altaylı’ya böyle demiş...
İşçiler “Rica ederiz, önemli değil” der mi, problemler böyle çözülür mü bilemem ama işe gelişmeleri hatırlatarak başlamakta fayda var.
Binlerce işçinin çalıştığı, ihaleyi kazanan konsorsiyumun işlerin yürümesi için 200 taşeron ve 700 civarında alt şirketten hizmet aldığı dev bir şantiyeden söz ediyoruz.
İlk etabı için 29 Ekim’e söz kesilen inşaat için çok çalışmak, çok işçi çalıştırmak ve bu işçileri bir zahmet insanca çalıştırmak gerekiyordu.
CEO Samsunlu “Sorunlar varmış, birikmiş, haberim olmadı” demiş Altaylı’ya.
İlahi CEO Samsunlu... Yolu oralara hiç düşmeyen, projenin hiçbir aşamasıyla alakası olmayan, sorumluluğu bulunmayan benim bile haberim vardı işçilerin çok uzun süredir devam eden şikâyetlerinden, sizin nasıl olmaz?
Daha önce defalarca küçük çaplı protestolar yaptılar.
Vinçlerin üstüne çıktılar, iş bıraktılar, basın açıklaması yaptılar.
Neredeyse inşaat çalışmaları başladığından beri servislerden, yemeklerden, yattıkları yerlerden, güvenliksiz çalışma ortamından, eksik malzemeden, baskılardan, ücretlerini alamamaktan veya eksik almaktan şikâyet ettiler.
Bağırdılar sesleri duyulmadı, duyurulamadı... Ama benim bile haberim oldu, CEO’nun nasıl haberi olmaz?
Bıçak kemiğe dayanınca, toplanıp seslerini gür çıkarmayı başarınca da üstlerine yüründü, “hain” ilan edildiler, kargatulumba, yattıkları yerlerin kapıları kırılarak gözaltına alındılar.
Bir kısmı hâlâ içeride o işçilerin...
Şimdi CEO Samsunlu işçilerin haklı olduklarını söylüyor, özür diliyor ve “haklı talepleri doğrultusunda” gerekli düzenlemelerin yapılması için adım attıklarını açıklıyor.
İşçilerin taleplerinin karşılanması bu kadar zor muydu?
Haklarından öte bir talepte bulunmayan, insanüstü emeklerine teşekkür edilmesi gerekirken zulümle, baskıyla sindirilmeye çalışılan işçilerden özür dilenmesini olumlu bir gelişim olarak görelim diyeceğim yine de.
Ama bir şartım var...
CEO Samsunlu halen tutuklu olan işçilerin salıverilmesi için aracı olmayı da bir zahmet kabul etsin...
“Olay yargıya intikal etmiş beni aşar” demesin, vicdanını dinlesin.
Herkes işini doğru yapsaydı o işçiler tutuklanmazdı.
Herkes işini doğru yapsaydı...
Herkes işini doğru yapsaydı...