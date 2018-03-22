Göbeklitepe iç yakar ama şaşırtmaz

Dünyanın en eski ve en büyük tapınma merkezi olarak nitelendirilen Göbeklitepe için “Tarihin sıfır noktası” değerlendirmesi yapılıyor.

2014’te kaybettiğimiz Prof. Klaus Schmidt’in başkanlığında yürütülen çalışmalarda ortaya çıkanların değerini ölçmek mümkün değil; o derece kıymetli...

İşte bu kadar önemli, üzerine titrenilen Göbeklitepe son olarak bir “beton dökme” vakası ile gündeme geldi.

Klaus Schmidt’in eşi Çiğdem Köksal Schmidt’in “Benden başka kimsenin canı yanmıyor mu?” diye isyan ederek paylaştığı fotoğraflarda iş makinelerini görmek mümkün.

Canımız yandı mı? Evet.

Şaşırdık mı? Ooof, of... Ne yazık ki hayır...

Biz ki...

Antalya Akseki’de Selçuklu dönemine ait sarnıçları düzleyip üstüne TOKİ dikmiş milletiz...

Biz ki...

450 yıllık Mimar Sinan imzalı Atik Valide Külliyesi’nin duvarına beton döküp yurt inşa etmeye kalkmış milletiz. Neyse ki arkadaşımız Ömer Erbil’in haberi sayesinde son dakikada kurtarıldı...

Biz ki...

İnegöl’deki güzeller güzeli İshakpaşa Külliyesi’nde tarihi caminin yanına “hela” inşa etmeye kalkışmış milletiz...

Biz ki...

Antiphellos’tan Termessos’a antik tiyatrolara, Apollon Tapınağı’na langır lungur beton döküp, hela mermeri gibi mermer döşeyip güzelleştirdiğini düşünen bir milletiz...

Biz ki...

Bursa’daki 450 yıllık Sadrazam Sinan Paşa Külliyesi’nde “Tutmayın bizi restorasyon yapacağız” diyerek dalarken, “kamyon girebilsin diye” tarihi duvarı yıkıp kapı açmış milletiz...

Biz ki...

Isparta’da “yol genişletme çalışması” diye yola çıkıp, “birinci derece arkeolojik sit alanına” dalıp, 7 bin yıllık Araklı Höyüğü’nü yok edip üstüne asfalt dökmüş milletiz...

Biz ki...

İstanbul’daki Sadrazam İbrahim Paşa’nın 1478’de inşa ettirdiği o güzelim caminin cemaat mahfilini “Derli toplu olsun canım” diyerek “pimapen”, evet arkadaşlar pimapenle kaplamış milletiz...

Daha geçen hafta Üsküdar’daki Şeyh Mustafa Devati Türbesi’nde yürütülen “restorasyon” çalışmaları sırasında tarihi mezar taşlarının “hilti” marifetiyle, beton kırıcı marifetiyle çatır çatır parçalandığını gördük...

Tarihi eserlere yönelik vandalizmin her türlüsünü görmüş, korkunç restorasyon girişimlerinin neticeleri karşısındaki manzaraya bakıp bakıp “Bırak dokunma, dağınık kalsın allasen” demekten tükendik bittik...

Listeyi o kadar ama o kadar uzatabilirim ki...

Yahu...

Çanakkale Şehitliği’nde, hani o törenlerde hamasi nutukların havada uçuştuğu, uğrayanın ömür boyu aklından, yüreğinden silemeyeceği o alanda beton döküp otopark yapmış milletiz biz, ötesi mi var?..

Göbeklitepe’deki “beton dökme” vakasına içimiz yanarak bakarız ama şaşırmayız...

İdmanlıyız biz bu izansızlığa, insafsızlığa, hoyratlığa, vandallığa...

Çok iyiyiz, aman böyle devam edelim!..