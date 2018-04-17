Ey şanlı mehter, ey şanlı bütçe

Aslında bir “hadise” filan yaşanmıyor bu harcamalar karşısında ama biz yine de habere büyüteç tutalım...

Fatih Belediyesi’nin 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan rapora göre mehter takımı harcamaları için 11 milyon 490 bin TL ödenmiş.

CHP’li meclis üyelerine göre 2017 sonu itibariyle 341 milyon 925 bin TL borcu olan, İstanbul Defterdarlığı’nın vergi alacağı için İller Bankası gelirine haciz koydurduğu bir belediyenin yaptığı gereksiz bir savurganlık.

Mehter takımı gösterileri için bir ilçe belediyesinin yılda 11 milyon 490 bin lira harcamasını “acil ihtiyaç” olarak gören çıkar mı bilmem, bence de bu devirde en basitinden savurganlık sayılır.

ALAN MEMNUN, SATAN DAHA MEMNUN

Yine de alan memnun, satan herhalde daha memnun, dinleyenlerden yorum alma şansımız ise yok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın henüz taze olan “Lüksten, gösterişten kaçının” uyarısı bu tür harcamaları kapsıyor mu bilemiyorum.

Ancak kendisine durumdan vazife çıkartan bir vatandaş olarak işi gücü bir kenara bıraktım ve Fatih Belediyesi’nin mehter harcamalarını biraz olsun düşürmek mümkün mü diye küçük bir araştırma yaptım...

“Yerli ve milli hislenme” enstrümanı olarak tekne gezilerinden sünnet düğünlerine her yerde rastlanabilen mehter takımlarını internet üzerinden ulaşılabilen organizasyon şirketlerinden kiralamak mümkün.

Web üzerinde, arama motoru kutucuğuna “mehter kiralama” yazarak ulaştığım telefon numaralarını arayarak küçük bir piyasa araştırması yaptım.

Asgari 8-10 kişiden oluşan mehter takımlarını kiralamak yuvarlak hesapla adam başı 100 TL civarına geliyor.

ADAM BAŞI 100 TL

850 TL’ye “Olur” diyen de var, 1100 TL isteyen de var...

Bunlar saatlik ücretler.

Mehter takımında kaç kişi istediğinize göre fiyat yükseliyor.

Gelin almaktan sünnet düğününe kadar her ortama çağırabiliyorsunuz mehter takımlarını yaşadığımız çağda, malumunuz...

Tıpkı “İbiş’le Memiş” kiralama, “sünnet tahtı kiralama” gibi ücreti karşılığında sunulan bir hizmet...

Sonra oturdum bir hesap yaptım...

Kişi başı 100 liradan 10 kişilik mehter takımının saatlik ücreti 1000 TL yapıyor; matematik alanında dâhi olmak gerekmiyor görüldüğü üzere...

“Her gün dinlememiz lazım, mehtersiz yapamıyoruz biz” diyen çıkabilir...

“Uğraştığımız işe bak” demeden çarpalım lütfen 365 gün ile...

365 çarpı 1000 TL, eşittir 365 bin TL... “Günde 1 saat de yetmiyor, 24 saat dinlemek istiyoruz” diyen çıkar mı?

BEDAVA SAYILIR BEDAVA!

Bence çıkmaz ama gönlü bol davranalım, halkımız mehtersiz kalmasın Fatih dolaylarında...

10 kişilik mehter takımı 365 gün boyunca 24 saat çalsa bile ödenecek meblağ 8 milyon 760 bin TL...

Bu hesaba göre Fatih Belediyesi’nde 2 milyon 730 bin TL kazandırmış bulunuyoruz.

“Bizim mehter kalabalık” diyebilirler, “O zaman ucuza gelmiş, bedava vallahi, bedava” der geçeriz, ya ne yapacağız?..

Hayırlı olsun, hayırlı olsun...