Deli değil dâhi dedirtti

GALATASARAY açısından gerçek manada bir güç testiydi Bursa deplasmanı. Sıkı bir rakip, zorlu bir tribün karşısında oynamak ve ligin zirvesinde puan farkı yaratarak arkasından gelenlere “Ben başkayım” demek fırsatıydı.

Bursaspor, Galatasaray’ın afili lig koşusunda kullandığı enstrümanlardan bir karşı mücadele formülü hazırlamıştı: “Pres, sürat ve kararlılık...”

Bu formül, Bursaspor’un özellikle sarı kırmızılıların orta sahasını etkisiz kılan bu formül, çabuk tarafından, 15 dakika içinde fayda sağladı.

Pas hattı çöken Galatasaray kalesine 15 dakika içinde golü gördü, kendi oyununu hatırlayamayacak şekilde sendeledi bir süre. İlk yarıda 30’uncu dakikadan sonra kademe kademe, el yükselterek oyuna hükmetmeye çalışsa da Bursa’nın direncini kıracak pozisyonlar üretmeyi başaramadı.

İkinci 45 dakika perde açıldığında Bursaspor’u sahasında oynamaya mahkûm eden bir Galatasaray filizlenmeye başladı.

GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Karşı ataklardan fayda sağlamayı düşünerek kapanan rakibi açmak için yüklendikçe yüklendi ancak surda gedik açmak mümkün olmadı. Ta ki Tudor’un “Ya deli, ya dâhi” dedirtecek riskli, hatta kaşları kaldıran hamlesine kadar... Bir zar attı Tudor maçın son yarım saatinde ve attığı zar da tuttu.

Oyuna 64’üncü dakikada giren Feghouli, köşe vuruşunda kalecinin yumrukladığı topu sağ ayağıyla indirdi sol ayağıyla mükemmel bir vuruşla topu 90 değilse de 89’dan ağlara yolladı.

Baskısını kesmeyen, coşkusunu geometrik olarak artıran Galatasaray iştahının ödülünü de sezonun “dev sürpriz” golcüsüyle, Tolga’yla aldı.

Bir güç testiydi demiştik bu maç için ya... Aslan, payını aldı, gücünü gösterdi, yenilgisiz şekilde zirveye oturdu.

Ne diyeceksin, helâl olsun...

MAÇIN ADAMI: IGOR TUDOR

TUDOR’un Bursaspor karşısında 64’üncü dakikada yaptığı değişiklik meyvesini verdi. Galatasaray maçı alırken, Igor Tudor da deli değil, dahi konumuna yükseldi...