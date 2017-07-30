‘Çok işimiz var tatile çıkalım’

AKP ve MHP’nin ortak imalatı olan ve “Muhalefetin sesini kısacak” denilerek itiraz edilen “İçtüzük değişikliği” TBMM’den geçti ve vekiller tatile çıktı.

“Acelemiz var ağalar... İşler çok beyim... Feci yoğunuz leydim...” diye apar topar gelip geçen bu değişikliğin ardından 1 Ekim’e kadar tatile uzamak biraz tuhaf gelebilir...

Ama öyle demeyin, neler geldi başlarına...

Aaaah, ah!..

Saçları çekildi, kafalarına küllük fırlatıldı, yumruklandılar, tekmelendiler o garipler...

Aslında biraz acayip kaçacak ama bir de ısırıldılar bu 10 aylık yasama sürecinde...

Hakaretlere, mahalle kavgasında edilmeyecek galiz küfürlere maruz kalanlar oldu.

BİR YUMRUK, BİN FİKİR

Pet şişe savaşı yaptılar, meydan muharebesi taktikleri kullanarak toplu halde birbirlerine giriştiler...

Kravat gevşettiler, gözlük yamulttular, ceket kolu söktüler, ayakkabının tekini kürsüye savurdular...

Fikirler fiziksel boyutta yarıştı; bir yumruk çaktı bin fikir açtı evvel Allah...

Bu arada yetkilerini, milletin verdiği gücü kendi elleriyle tırpanlamak gibi kendisine biçilen görevleri de yerine getirdiler...

DOĞRUYA DOĞRU

Hep kötü şeyler mi oldu?

Hayır elbette.

Darbe yaşarken sağlam durup, milletin yüzünü kara çıkarmadılar, o noktada doğru davrandılar.

Üstlerine bomba yağarken Meclis’i terk etmediler, toplum travma yaşarken kısa süreliğine de olsa birlik görüntüsü vermeyi başardılar.

Neyse şimdi tatil zamanı...

“Anahtar teslim irade” particilik sistemine harfiyen uyuldu, tatil hak edildi netice itibariyle.

Bu arada Meclis Başkanı’nın “5 yılda tükenen araba yerine” aldığı yeni milyonluk araç hayırlı olsun; cillopmuş hakikaten! İyi tatiller, aman iyi dinlenin...