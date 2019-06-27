Boru ihalesi mi? İzlerim, kaçırmam!

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pazartesi günü Twitter hesabından şu duyuruyu yaptı:
“Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün Çelik Boru Alımı İhalesi’ni canlı olarak izleyebilirsiniz. Şeffaf belediyecilik anlayışımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz...”
Sizce çelik boru alımı ihalesi ne kadar seyirci çekmiş olabilir?
Söyleyeyim...
Dün yazıyı hazırladığım sırada yaklaşık 358 bin kişi seyretmişti bu ihaleyi.
Millet ASKİ hayranı mıdır?
Çelik boru ihalesi aksiyon filmi kadar heyecanlı bir hadise midir?
Çoğu televizyon programının, sinema filminin hayalinde bile göremeyeceği sayıda seyirci niçin bir salon dolusu kravatlı insanın boru muhabbetini izlemek istemiş olabilir?
Cevap elbette çok açık: Şeffaflık hasreti...
Mansur Yavaş seçildikten sonra ihaleleri Kızılay Meydanı’na dev ekran kurup halka açık yapacağını söylediğinde “Abartıyor” diyen de çıkmıştır herhalde ama sözünün eriymiş ve açıkçası seyircisi de hazırmış...
İhaleleri canlı yayınla kamuoyuna seyrettirmek Sayın Yavaş’ın icadı değil, daha önce de bazı örneklerini gördük ancak uygulamayı sahiplenen kurum sayısının çok fazla olduğunu söylemek mümkün değil.
Vatandaşın “Bal tutan parmağını yalar işte” diye baktığı “ihalecilik müessesesini” takip etmek güç iştir.
Güç iştir çünkü yasası, mevzuatı zırt pırt değişir.
2018’e kadar geçen 16 yıl içinde 186 kez değişiklik yapılmıştı ki; basit hesapla her ay 1 (yazıyla bir) değişikliğe denk düşüyor.
Orada da kalmamış herhalde. Şöyle bir baktım; 13 Haziran 2019’da Resmi Gazete’de Kamu İhale Kurumu’nun “Kamu ihale tebliğinde değişiklik” duyurusu varmış...
“Rekor seyirci” meselesine dönelim...
Millet gizli kapaklı ihalelerden, neredeyse terzide dikilmiş gibi bir kişiye veya şirkete uygun hale getirilen ihalelerden, “156 bin TL’lik VIP lokumlu fincan takımı ihalesi” haberlerinden sıkılmış işte...
Şeffaflık talep ediyor, vergilerinin çarçur edilmediğini görmek istiyor.
Yoksa uzman değilse, sektörden değilse kime ne çelik borudan da, onun ihalesinden de, değil mi ama?
Örneklerin çoğalması dileğiyle, severek izliyoruz...
Boru ihalesi mi? İzlerim, kaçırmam!
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pazartesi günü Twitter hesabından şu duyuruyu yaptı:
“Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün Çelik Boru Alımı İhalesi’ni canlı olarak izleyebilirsiniz. Şeffaf belediyecilik anlayışımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz...”
Sizce çelik boru alımı ihalesi ne kadar seyirci çekmiş olabilir?
Söyleyeyim...
Dün yazıyı hazırladığım sırada yaklaşık 358 bin kişi seyretmişti bu ihaleyi.
Millet ASKİ hayranı mıdır?
Çelik boru ihalesi aksiyon filmi kadar heyecanlı bir hadise midir?
Çoğu televizyon programının, sinema filminin hayalinde bile göremeyeceği sayıda seyirci niçin bir salon dolusu kravatlı insanın boru muhabbetini izlemek istemiş olabilir?
Cevap elbette çok açık: Şeffaflık hasreti...
Mansur Yavaş seçildikten sonra ihaleleri Kızılay Meydanı’na dev ekran kurup halka açık yapacağını söylediğinde “Abartıyor” diyen de çıkmıştır herhalde ama sözünün eriymiş ve açıkçası seyircisi de hazırmış...
İhaleleri canlı yayınla kamuoyuna seyrettirmek Sayın Yavaş’ın icadı değil, daha önce de bazı örneklerini gördük ancak uygulamayı sahiplenen kurum sayısının çok fazla olduğunu söylemek mümkün değil.
Vatandaşın “Bal tutan parmağını yalar işte” diye baktığı “ihalecilik müessesesini” takip etmek güç iştir.
Güç iştir çünkü yasası, mevzuatı zırt pırt değişir.
2018’e kadar geçen 16 yıl içinde 186 kez değişiklik yapılmıştı ki; basit hesapla her ay 1 (yazıyla bir) değişikliğe denk düşüyor.
Orada da kalmamış herhalde. Şöyle bir baktım; 13 Haziran 2019’da Resmi Gazete’de Kamu İhale Kurumu’nun “Kamu ihale tebliğinde değişiklik” duyurusu varmış...
“Rekor seyirci” meselesine dönelim...
Millet gizli kapaklı ihalelerden, neredeyse terzide dikilmiş gibi bir kişiye veya şirkete uygun hale getirilen ihalelerden, “156 bin TL’lik VIP lokumlu fincan takımı ihalesi” haberlerinden sıkılmış işte...
Şeffaflık talep ediyor, vergilerinin çarçur edilmediğini görmek istiyor.
Yoksa uzman değilse, sektörden değilse kime ne çelik borudan da, onun ihalesinden de, değil mi ama?
Örneklerin çoğalması dileğiyle, severek izliyoruz...