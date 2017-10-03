Bir pislik çukuru

İsmail Saymaz’ın “Tecavüze şaka demişler” başlıklı haberini bilmem okudunuz mu?

Haberin özü, özeti şu:

“Ağrı’daki İmam Buhari Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda hocalık yapan 17 yaşındaki Y.K.’nın 9 yaşındaki kurs öğrencisi U.P.’ye tecavüz etmesini, aynı yurtta görevli Mehmet Arslan’ın savcılığa ihbarı ortaya çıkardı...”

Detaylara baktığımızda ise bu tür haberlerde sıkça karşılaştığımız üzere “pislik çukuru” derinleşiyor...

ŞAKA DİYECEK KADAR ALÇAK

Diğer öğrenciler, daha sonraları yüzünde ve boynunda morluklar da belirlenecek olan arkadaşlarının durumunu önceden bildirmişler: “Y.K. hocamız U.P.’yi öpüyor, kucağına alıyor.” Aile de gelip “Bu nedir?” diye sormuş ama “Çocuklar kendi arasında birbirlerine şaka yapmış, öpmüş, yuvarlanmış, merdivenden düşmüşler” gibi bahanelerle geri yollanmış...

Pislik çukuru, işte bu üstünü örtme veya izini kapatma çabalarına bakınca derinleşiyor.

Pislik çukuru, -son olarak Adıyaman örneğinde görüldüğü gibi- hiyerarşide “yukarı doğru sıkılaşan koruma zincirini” işaret eden iddiaları düşününce derinleşiyor.

Pislik çukuru, hem öğretmen hem din görevlisi gibi iki kutsal görevi üstlenmiş aşağılık, hasta ruhlu, vicdansız bu herifler deşifre edileceğine haberlere yasak kararı gelince derinleşiyor...

Pislik çukuru, Türkiye’nin dört bir köşesinden neredeyse her gün veya birkaç günde bir gelen bu tür haberlerden (ki onlar da sızanlar) ve bu korkunç manzaradan değil de bunların dillendirilmesinden ürkenleri görünce derinleşiyor...

Pislik çukuru, yakalanan aşağılıkların çabuk tarafından salıverilmesini, azıcık içeride tutulmasını, hatta bazen suçu bir kişiye yükleyip cezadan yırtmalarını izleyince derinleşiyor...

HERKES SEYREDERKEN

Çocukları koruyamıyoruz, korumamız gereken yerleri denetleyemiyoruz, ne idüğü belirsiz yapıların, eğitim tabelası arkasına gizlenmiş maneviyat sömürücü bezirgânların eline muhtaç ediyoruz, ailelerin zorlanmasına seyirci kalıyoruz...

Sonra bu çocukları denetleyemediğimiz o yerlerde denetleyemediğimiz birtakım aşağılık herifler taciz edince de üstünü kapatmak istiyoruz...

Pislik çukuru derinleşiyor, “yetkililer” filan hepimiz seyrediyoruz.

Bir pislik çukuruna saflık çağındaki çocukları itip duruyorlar, seyrediyoruz...

Yetkisi olan da olmayan da utanır...