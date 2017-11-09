Bari bir görseydik nasıl sikkeymiş o?

“GERÇEK olaylara dayanır” ibaresiyle hikâyenin suyunu sıksan, ben diyeyim üç, siz deyin yedi bölümlük ödül şampiyonu, ithalat şampiyonu dizi film çıkar...

Yok, yok!

Sırlarla dolu bir hazine, altınlar vesaire? Cepte...

“Mu ve Atlantis’ten gelen bilgelerin kurduğu ‘Dünyanın Kalbi’ Agartha’yı mı buldular?” gibi sorulara kapı aralayan mistik, fantastik işler? Cepte...

Hazreti Musa’nın Sandukası, Aziz Paul’ün İncili, Dakyanus’un Hazinesi gibi kutsal/gizemli hadiseler? Cepte...

İşe Vatikan’ın bile adı karıştı, “İlgimiz yok” diye açıklama yapmak zorunda kaldılar.

DAN BROWN’I TUTAMIYORUZ

Yani “Uluslararası boyut var mı?” diyen soran olursa, “Ceptedir abi, Dan Brown’ı zor tutuyoruz” diyebilirsiniz...

Başka?

“Olay mahalline yakın yaşayan vatandaşların tanıklıklarına” göre...

İstihbarat görevlileri, özel harekât polisleri, “yabancı bilim adamları”, “radyasyondan koruyucu kıyafetler giymiş adamlar”...

Uzun namlulu silahlarla 24 saat korunan ve çalışılan, brandalarla örtülü kazı alanına milletvekillerinin bile sokulmadığı gizemli bir ev...

Ortada bir de define çetesine sızmış bir polis memurunun öldürülmesi var...

Acılı ve adalet arayan, bu uğurda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesini duyurmaya çalışan eşine göre, “öğrenmemesi gereken gerçeklere ulaştığı” için öldürülmüş...

Olaya “karışmış” bazı isimler “FETÖ’den alınmış”, işin terör boyutu bile var...

Hem cinayetin hem kazının karartıldığına dair kuşkular katlanmışken, 1 yıl boyunca görüntülenmesine, yakınına gidilmesine izin verilmeyen, hatta uydu görüntüsü bile “bulandırılan” kazı bitiverdi.

BULUNTU RAPORUNA GEL

O kazı neyin nesiydi?

Fantastik dünyalardan efsane bir şehir mi bulduk?

Bir şehidin katilini/katillerini bulup adalet mi sağladık?

Arkeolojik açıdan devrim sayılabilecek bir kutsal eşya, bir obje, bir hazine mi çıkardık?

Nihayet öğrendik sevgili vatandaş, müjdemi isterim.

O kadar gizem, aksiyon, gerilimin ardından “buluntu raporu” nihayet ortaya çıktı.

Dünya arkeoloji tarihinin en geniş güvenlikli kazısından, 365 gün/24 saat süren çalışmaların ardından “bir bronz sikke ve bir kırık sütun parçası” çıkmış...

O nasıl bir sikke ise artık?

Bari bir görelim, nasıl bir sikkeymiş?

Di mi ama?