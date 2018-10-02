Bari benim kahve sade olsun

TASARRUF takıntılı olmasa da “Ayağını yorganına göre uzat” ilkesine mümkün mertebe sadık bir şekilde büyüdüm.
Malum dün elektriğe konutlar için yüzde 9, sanayi tesisleri için yüzde 18 oranında zam geldi. Doğalgaz da yüzde 9 oranında zamlandı ki; ajans haberleri son 3 ayda toplam yüzde 29.5’e ulaşıldığını işaret ediyor.
Ağustos ve eylül aylarında da benzer oranlarda zam geldiği düşünülürse bu “hat-trick” ortamında tasarruf işini her zamankinden fazla ciddiye almakta fayda var.
Kısabildiğimiz yerlerden kısacağız hepimiz el mecbur...
“Ekonomik şartların bir kazanımı(!)” olarak görür müsünüz bilemem ama dün sabah İstanbul trafiğinde gözle görülür bir rahatlık yaşandığını bildiriyordu Sözcü’nün web sayfası.
Toplu ulaşım araçlarında “Çin’i andırır” kuyruklar ve yığılmalar yaşanırken, şehir trafiği gayet rahat akar vaziyetteymiş. Pollyanna görse “Oh be benzine zam geldi, trafik rahatladı” derdi herhalde, o derece...
Evde tasarruf için yanan ampul avcılığı yapmak, suyu biraz daha kontrollü kullanmak, market alışverişlerinde minimum harcama/maksimum fayda esasıyla hareket etmekle bir nebze de olsa başarı sağlanabilir ki; cebinizin dışında karbon ayak izinize de iyi gelecektir.
Peki şirketler, fabrikalar, atölyeler vb ne yapacak?
Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç “Krizin bedeli işçiye” başlığı altında topladığı haberde devreye giren uygulamaları özetliyordu...
Vardiya saatlerinin uzatılması, maaş indirimlerinin dayatılması (kâr ederken, işler parlakken maaş yükseltildiğini pek görmeyiz nedense), eğitim harcamalarının durması bilindik yöntemler...
Ancak şartlar tuhaflaşınca tasarruf tedbirleri de tuhaflaşabiliyor.
Haberden öğreniyoruz, şöyle tedbirler alınıyormuş:
“Kat kat giyilerek, ortama göre kıyafet eksiltilecek...”
“Tuvalet kâğıdı idareli tüketilecek...”
“Kırtasiye ürünleri ortaklaşa kullanılacak...”
“Ofiste gerekmedikçe gün ışığından yararlanılacak...”
“Özel internet tüketimi ücretsiz Wi-Fi bulunan yerlerde yapılacak...”
İyi güzel, pek hoş!
Zaten herkes tasarruf peşinde öyle değil mi?
Bakın TBMM mesela...
2017’de 919 milyon TL olan bütçesi 2018’de 1 milyar 255 milyon liraya çıkan, 2019 için de yüzde 44.8 artış ile 1 milyar 817 milyon lira bütçe isteyen TBMM bile tasarruf yapıyor.
Meclis için verilecek açılış kokteyli tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi son olarak...
Bu milli ve yerli ve tasarruf tedbirli ortamda Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül “Memnun musunuz gençler?” anketini cevaplayacak vatandaşlara dağıtılmak üzere 475 bin liralık Türk kahvesi satın almış ama ona çok takılmamak lazım.
Çorumlu değilim, anketi de cevaplamadım ama benimki sade olsun diyeyim bari, başka ne diyeceksin?
Bari benim kahve sade olsun
TASARRUF takıntılı olmasa da “Ayağını yorganına göre uzat” ilkesine mümkün mertebe sadık bir şekilde büyüdüm.
Malum dün elektriğe konutlar için yüzde 9, sanayi tesisleri için yüzde 18 oranında zam geldi. Doğalgaz da yüzde 9 oranında zamlandı ki; ajans haberleri son 3 ayda toplam yüzde 29.5’e ulaşıldığını işaret ediyor.
Ağustos ve eylül aylarında da benzer oranlarda zam geldiği düşünülürse bu “hat-trick” ortamında tasarruf işini her zamankinden fazla ciddiye almakta fayda var.
Kısabildiğimiz yerlerden kısacağız hepimiz el mecbur...
“Ekonomik şartların bir kazanımı(!)” olarak görür müsünüz bilemem ama dün sabah İstanbul trafiğinde gözle görülür bir rahatlık yaşandığını bildiriyordu Sözcü’nün web sayfası.
Toplu ulaşım araçlarında “Çin’i andırır” kuyruklar ve yığılmalar yaşanırken, şehir trafiği gayet rahat akar vaziyetteymiş. Pollyanna görse “Oh be benzine zam geldi, trafik rahatladı” derdi herhalde, o derece...
Evde tasarruf için yanan ampul avcılığı yapmak, suyu biraz daha kontrollü kullanmak, market alışverişlerinde minimum harcama/maksimum fayda esasıyla hareket etmekle bir nebze de olsa başarı sağlanabilir ki; cebinizin dışında karbon ayak izinize de iyi gelecektir.
Peki şirketler, fabrikalar, atölyeler vb ne yapacak?
Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç “Krizin bedeli işçiye” başlığı altında topladığı haberde devreye giren uygulamaları özetliyordu...
Vardiya saatlerinin uzatılması, maaş indirimlerinin dayatılması (kâr ederken, işler parlakken maaş yükseltildiğini pek görmeyiz nedense), eğitim harcamalarının durması bilindik yöntemler...
Ancak şartlar tuhaflaşınca tasarruf tedbirleri de tuhaflaşabiliyor.
Haberden öğreniyoruz, şöyle tedbirler alınıyormuş:
“Kat kat giyilerek, ortama göre kıyafet eksiltilecek...”
“Tuvalet kâğıdı idareli tüketilecek...”
“Kırtasiye ürünleri ortaklaşa kullanılacak...”
“Ofiste gerekmedikçe gün ışığından yararlanılacak...”
“Özel internet tüketimi ücretsiz Wi-Fi bulunan yerlerde yapılacak...”
İyi güzel, pek hoş!
Zaten herkes tasarruf peşinde öyle değil mi?
Bakın TBMM mesela...
2017’de 919 milyon TL olan bütçesi 2018’de 1 milyar 255 milyon liraya çıkan, 2019 için de yüzde 44.8 artış ile 1 milyar 817 milyon lira bütçe isteyen TBMM bile tasarruf yapıyor.
Meclis için verilecek açılış kokteyli tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi son olarak...
Bu milli ve yerli ve tasarruf tedbirli ortamda Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül “Memnun musunuz gençler?” anketini cevaplayacak vatandaşlara dağıtılmak üzere 475 bin liralık Türk kahvesi satın almış ama ona çok takılmamak lazım.
Çorumlu değilim, anketi de cevaplamadım ama benimki sade olsun diyeyim bari, başka ne diyeceksin?