Ayşe Nine bir demokrasi kahramanı

SEÇMEN listeleri bugün saat 17.00 itibariyle askıdan iniyor.
31 Mart yerel seçimlerine giden süreçte seçmen listeleriyle ilgili muhalefet kanadından tespit edilen “tuhaflıklar” haberlere yansırken, iktidar cephesinin de “memnun olmadığı hususları” dile getirdiğine şahit olduk.
Geçtiğimiz günlerde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan seçmen listeleri konusunda “Asıl mağdur biziz” dedi ve devam etti: “10 milyon 337 bin üyeden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık...”
CHP, İYİ Parti ve HDP de seçmen listelerinde tespit ettikleri usulsüzlükleri, akla mantığa sığmayacak değişimleri duyurmaya devam etti.
DW Türkçe’den Hilal Köylü’ye konuşan CHP’li vekil Burhanettin Bulut “boş araziden, tamamlanmamış inşaatlardan, olmayan binalardan, olmayan dairelerden” sahte seçmen çıktığını belirtiyor.
Mesela İstanbul’un Adalar ilçesinde Kasım 2018’de 11 bin 862 olan seçmen sayısı 899 kişilik artış göstermiş ve 12 bin 761’e ulaşmış.
Beyoğlu’nda “4 katlı binanın olmayan 5’inci katına kayıtlı” seçmenler çıkabiliyor.
Üsküdar’da boş binaya kayıtlı “tanımlanamayan seçmen” izine rastlanıyor.
HDP’li Meral Danış Beştaş, “Bingöl’de bir kapıcı dairesinde 224, Diyarbakır Hani’de bir evde 208, Hakkâri’de bir adreste 1108 seçmen tespit ettik” diyor.
Siirt’te, Şırnak’ta tek bir hanede 528 veya 526 seçmen gözüküyor ki, bu vatandaşların hiçbirinin kaydı o şehirde bulunmuyor.
İYİ Parti, Bitlis’te “mucize hane” olarak anmak gereken bir ev bulduğunu duyuruyor. 45 farklı aileden 80 kişinin yaşadığı 90 metrekarelik daireye “mucize” demeyeceksin de ne diyeceksin?!
Seçimin şeffaflığına gölge düşürebilecek bu gelişmeler içinizi kararttıysa bir de müjdeli haber vereyim size.
Ayşe Nine sandığa gidiyor!
“Bunun nesi müjde ve Ayşe Nine kim yahu?” diyebilirsiniz, demeyin, biraz sabredin!
Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Kayseri Melikgazi’den Ayşe Ekici 2019 yerel seçimlerinde nihayet sandığa gitmeye karar vermiş.
“Nihayet” diyorum çünkü 1854 yılında doğan ve bugün 165 yaşında olan Ayşe Ekici, ilk kez oy kullanacakmış.
Abdülmecid devrinde doğan, 1876’da Osmanlı “parlamenter” sisteme geçerken 22 yaşında olan Ayşe Ekici’ye uzun ömürler dilerim öncelikle, Türkiye demokrasisi kendisine şükran duymaktadır.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 1930’da tanındığı düşünülürse önceki seçimlerde zaten oy kullanması mümkün değildi Ayşe Ninemizin...
Çok partili hayata geçilirken, darbeler memleketin üstünden geçerken, normal seçim, araseçim, yerel seçim, referandum derken kabaca 60 tane filan seçim yapılmıştır uzun ömrü sırasında.
Hiçbirinde sandığa gitmemiş, iradesini sandığa yansıtma gereği duymamış Ayşe Nine, nihayet 2019’da sandığa gitmeye karar vermişse demokrasimiz de kuşaklardır beklenen “olgunluğa” en azından yaş olarak erişmiştir diye düşünmek gerekiyor herhalde.
Umarım seçim günü oy kullanırken bir fotoğrafı çekilir biz de bu “takır tukur” işleyen demokrasimizin şeref levhası gibi memleketin her yerine asarız o fotoğrafı...
Çok yaşa Ayşe Nine, çok yaşa seçmen listesi, çok yaşa demokrasi...
(NOT: Yüz yaş üzerinde 6 bin 389 seçmen tespit edilmiş ve bu seçmenlerin önemli bir bölümü de 120 yaş üstü. Ayşe Nine gibi nice demokrasi kahramanımız var demektir! Heyt be!)
Ayşe Nine bir demokrasi kahramanı
SEÇMEN listeleri bugün saat 17.00 itibariyle askıdan iniyor.
31 Mart yerel seçimlerine giden süreçte seçmen listeleriyle ilgili muhalefet kanadından tespit edilen “tuhaflıklar” haberlere yansırken, iktidar cephesinin de “memnun olmadığı hususları” dile getirdiğine şahit olduk.
Geçtiğimiz günlerde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan seçmen listeleri konusunda “Asıl mağdur biziz” dedi ve devam etti: “10 milyon 337 bin üyeden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık...”
CHP, İYİ Parti ve HDP de seçmen listelerinde tespit ettikleri usulsüzlükleri, akla mantığa sığmayacak değişimleri duyurmaya devam etti.
DW Türkçe’den Hilal Köylü’ye konuşan CHP’li vekil Burhanettin Bulut “boş araziden, tamamlanmamış inşaatlardan, olmayan binalardan, olmayan dairelerden” sahte seçmen çıktığını belirtiyor.
Mesela İstanbul’un Adalar ilçesinde Kasım 2018’de 11 bin 862 olan seçmen sayısı 899 kişilik artış göstermiş ve 12 bin 761’e ulaşmış.
Beyoğlu’nda “4 katlı binanın olmayan 5’inci katına kayıtlı” seçmenler çıkabiliyor.
Üsküdar’da boş binaya kayıtlı “tanımlanamayan seçmen” izine rastlanıyor.
HDP’li Meral Danış Beştaş, “Bingöl’de bir kapıcı dairesinde 224, Diyarbakır Hani’de bir evde 208, Hakkâri’de bir adreste 1108 seçmen tespit ettik” diyor.
Siirt’te, Şırnak’ta tek bir hanede 528 veya 526 seçmen gözüküyor ki, bu vatandaşların hiçbirinin kaydı o şehirde bulunmuyor.
İYİ Parti, Bitlis’te “mucize hane” olarak anmak gereken bir ev bulduğunu duyuruyor. 45 farklı aileden 80 kişinin yaşadığı 90 metrekarelik daireye “mucize” demeyeceksin de ne diyeceksin?!
Seçimin şeffaflığına gölge düşürebilecek bu gelişmeler içinizi kararttıysa bir de müjdeli haber vereyim size.
Ayşe Nine sandığa gidiyor!
“Bunun nesi müjde ve Ayşe Nine kim yahu?” diyebilirsiniz, demeyin, biraz sabredin!
Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Kayseri Melikgazi’den Ayşe Ekici 2019 yerel seçimlerinde nihayet sandığa gitmeye karar vermiş.
“Nihayet” diyorum çünkü 1854 yılında doğan ve bugün 165 yaşında olan Ayşe Ekici, ilk kez oy kullanacakmış.
Abdülmecid devrinde doğan, 1876’da Osmanlı “parlamenter” sisteme geçerken 22 yaşında olan Ayşe Ekici’ye uzun ömürler dilerim öncelikle, Türkiye demokrasisi kendisine şükran duymaktadır.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 1930’da tanındığı düşünülürse önceki seçimlerde zaten oy kullanması mümkün değildi Ayşe Ninemizin...
Çok partili hayata geçilirken, darbeler memleketin üstünden geçerken, normal seçim, araseçim, yerel seçim, referandum derken kabaca 60 tane filan seçim yapılmıştır uzun ömrü sırasında.
Hiçbirinde sandığa gitmemiş, iradesini sandığa yansıtma gereği duymamış Ayşe Nine, nihayet 2019’da sandığa gitmeye karar vermişse demokrasimiz de kuşaklardır beklenen “olgunluğa” en azından yaş olarak erişmiştir diye düşünmek gerekiyor herhalde.
Umarım seçim günü oy kullanırken bir fotoğrafı çekilir biz de bu “takır tukur” işleyen demokrasimizin şeref levhası gibi memleketin her yerine asarız o fotoğrafı...
Çok yaşa Ayşe Nine, çok yaşa seçmen listesi, çok yaşa demokrasi...
(NOT: Yüz yaş üzerinde 6 bin 389 seçmen tespit edilmiş ve bu seçmenlerin önemli bir bölümü de 120 yaş üstü. Ayşe Nine gibi nice demokrasi kahramanımız var demektir! Heyt be!)