Aşktır o, nefret olsa duramazsın

ABD Başkanı Donald Trump, Porto Riko ziyareti sırasında kasırga felaketzedelerine kâğıt havlu fırlattı ya basketbol topu gibi...

“Vay kaba adam!”dan açıldı eleştiri ve hakaret kapıları haklı olarak...

Ne işi vardı peki Trump’ın Porto Riko’da?

Malumunuz, Porto Riko Amerika “Birleşememiş” Devletleri üyesi sayılır; Guam veya Virgin Adaları gibi.

Vatandaşları ABD vatandaşı olarak doğar, ABD’ye rahatça girip çıkar, yaşar ama kongre veya başkanlık seçimlerinde oy kullanamaz.

Hiç mi oy kullanmazlar? Porto Riko’da partiler vardır, seçimler yapılır, meclis kurulur vesaire. ABD’ye “dış işlerinde” bağlıdır bu “özerk” ada...

BAĞIMSIZLIK MI? ALMAYAYIM

Üç partiden ikisi oyların yaklaşık yüzde 95’ini eşit olarak paylaşır ki; birinin derdi ABD’yle vaziyetin korunmasıdır, diğerinin derdi ABD’ye eyalet olarak eklenmek. Üçüncü parti “Bağımsızlık” diyor fakat oyu yüzde 5...

Enerjide tamamen dışarıya bağımlıdır, son olarak 72 milyar dolar borcu vardır, ABD’nin eline bakar, nüfusun yüzde 45’i yoksulluk sınırının altında yaşar.

ABD, 19’uncu yüzyılın sonlarında İspanya ile savaşı sona ererken stratejik bulduğu adayı (gönülde yatan aslan Küba’dır) askeri bir üs gibi kullanır...

Trump’ın “Maria” kasırgası tarafından yerle yeksan edilen Porto Riko’ya gidişi ve “kâğıt havlu” atışlarının az öncesine de bakalım bu berbat “kibir” gösterisini anlamak için.

Porto Riko Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz, yaşanan felaket sonrasında ABD yönetiminin etkisiz kalmasına CNN’de isyan etmiş, adadaki 3.5 milyon ABD’liye Trump yönetiminin neredeyse kayıtsız davrandığını söylemişti.

‘TÜVİT’ OLUP YAĞSAN DA

Trump cevabını 11 saate yayılan tam 18 “tüvit” ile verdi...

Cruz’a “beceriksiz yönetici” dedi, medyayı klasik olarak yalancılıkla suçladı ve felakete uğramış Porto Riko ahalisine “Her şeyi başkaları sizin için yapsın istiyorsunuz” diye suçlayacak kadar coştu...

Eh, bu “tüvitlerin” ardından yardımcıları “Biraz durumu toparlayalım, bir Porto Riko ziyareti yapalım” demiş olacak ki, yanına eşini ve eşinin kıyafetlerini ve eşinin güneş gözlüklerini de alarak adaya uçtu...

ABD medyası “Uçmaz olaydı” diyor, çünkü baştan aşağı “şok şok şok” bir performans sergiledi yine Trump ki; artık normali bu kabul ediliyor galiba...

“Havalar güzel aslında sizin burada ama indi mi de tam iniyor ha?” diyecek kadar duyarsız davrandı...

HALKIMIZLA TANIŞ EY TAVUK

“16 kişi mi öldü? Ya bak bizde Katrina oldu, binlerce kişi öldü; iyisiniz” diyerek empati yoksunluğunda dip rekoru kırdı...

Yetmedi, “Bizim bütçeye de fena darbe indirdiniz, çok para harcıyoruz biz size” diyecek kadar kabalaştı...

Geziyi izleyen gazeteci Kevin Liptak’ın notlarında Trump’ın “kâğıt havlu” gösterisinden önce tavuk konservelerini kaldırarak halkı selamladığını, el lambalarını yakıp insanlara tutarak çalıştığını gösterdiğini ve “Burada aşk var!” dediği yazıyor.

Aşktır tabii, aşktır canım; nefret olsa duramazsın...