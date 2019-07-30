Dün, Limit Aşım Günü’ydü gezegenimiz için...
Dünya olarak 2019’daki doğal kaynak tüketim hakkımızı tamamladık. Gelecek kuşakların, çocukların, torunların cebinden yiyeceğiz bugünden başlayarak...
Raporlar tarihte en hızlı tüketimin bu yıl yaşandığına işaret ediyor. Doğal kaynakları gözü dönmüş bir arsızlıkla tüketiyoruz, küresel ısınmaya tınmıyoruz, ormanları, denizleri ve dahi kutupları yiyoruz doymuyoruz...
“Türkiye’de durum ne?” diye mi sordunuz?.. Biz o işi, 27 Haziran’dan yani dünyanın pek çok ülkesinden önce yaşadık Limit Aşım Günü’nü.
Özetle, 27 Haziran’dan beri 2020’deki hakkımızı yemeye başlamış olacağız...
Kontrolden çıkmış, insafsız, sadece kazanmaya odaklı zihniyetlerin elinde oyuncak olmuş dünya. Başka bir dünya yaratmak için kafa patlatmaya hevesli değil yönetenler; kaynakları hızla yiyen sistemin rant çarkı onları da ilgilendiriyor.
Kızılderili şef Seattle’ın sözleri olarak ünlenmiştir:
“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak!..”
Anlamadılar be şef!
Sözlerin memleketin söylev ve demeçler tarihine birkaç kez geçti ama anlamadılar seni şef!
Son olarak Kazdağları’na bak, Trabzon Boztepe’ye bak, Salda Gölü’ne bak, İstanbul’un Kuzey Ormanları’na bak; nereye bakarsan bak, anlamamışlar işte.
Kazdağları Türkiye’nin ciğeri, gözbebeği...
Bakanlık “Kazdağları’na 40 kilometre uzakta, siyanür yok” diyor ama kamuoyunun en azından önemli bir bölümü pek inandırıcı bulmuyor bu açıklamaları.
Bir cennet parçasını faunasıyla, florasıyla yutup sonra “Ağaç dikiliyor başka yere” demek yürek soğutmuyor.
Görüntüler ortada, iddialar ortada ve kamuoyu taşeron bir firmanın altın aramak için Kazdağları’nı deşip durmasından rahatsız.
Trabzon’a özgü “Trabzon papatyası”nın yetiştiği alan olduğu için ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan edilmiş olan Boztepe’de yaşanana ne demeli?
Ormanlık alanda başlatılan yol ve tünel inşaatı çalışmalarının neden daha uzaktan geçirilmediğini sorguluyor bazı sivil toplum örgütleri ama Boztepe ham hum yeniyor işte...
Salda Gölü’nde yetkililer “korumak ve millete açmak için hareket edildiğini” söyleyerek savunuyor yapılacak tesisleri, projeleri, düzenlemeleri.
Ama hepimiz biliriz olayların nasıl geliştiğini değil mi, bungalov filan derken...
Salda Gölü eşsiz bir güzellik... Canına okumayacağımızdan emin miyiz? Bana sorarsanız canına okuyacağız...
Şef Seattle’ın meşhur sözünü kullandığım bir yazıda o sıralar Türkiye’yi ziyaret eden şefleri selamlarken, Amerikan yerlilerine ithaf edilen başka sözleri de aktarmıştım:
Mesela “Dur, dinle. Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın” sözünü...
Mesela “İnsanlar yaşadığı için değil, yaşamadığı için yaşlanırlar” sözünü...
Mesela “Tabiattan uzaklaştıkça kalp kararır” sözünü...
Kaynakları tüketmişiz, hakkımızdan fazlasını yiyoruz.
Bunun sonunun “hayır” olmayacağını da bilerek, bilmezden gelerek yapıyoruz...
Yapılana şahit oluyoruz, ortak oluyoruz, sessiz kalıyoruz.
Anlamıyoruz şefi, “Ugh!” diyoruz, geçiyoruz...
Anlamadılar be şef!
Dün, Limit Aşım Günü’ydü gezegenimiz için...
Dünya olarak 2019’daki doğal kaynak tüketim hakkımızı tamamladık. Gelecek kuşakların, çocukların, torunların cebinden yiyeceğiz bugünden başlayarak...
Raporlar tarihte en hızlı tüketimin bu yıl yaşandığına işaret ediyor. Doğal kaynakları gözü dönmüş bir arsızlıkla tüketiyoruz, küresel ısınmaya tınmıyoruz, ormanları, denizleri ve dahi kutupları yiyoruz doymuyoruz...
“Türkiye’de durum ne?” diye mi sordunuz?.. Biz o işi, 27 Haziran’dan yani dünyanın pek çok ülkesinden önce yaşadık Limit Aşım Günü’nü.
Özetle, 27 Haziran’dan beri 2020’deki hakkımızı yemeye başlamış olacağız...
Kontrolden çıkmış, insafsız, sadece kazanmaya odaklı zihniyetlerin elinde oyuncak olmuş dünya. Başka bir dünya yaratmak için kafa patlatmaya hevesli değil yönetenler; kaynakları hızla yiyen sistemin rant çarkı onları da ilgilendiriyor.
Kızılderili şef Seattle’ın sözleri olarak ünlenmiştir:
“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak!..”
Anlamadılar be şef!
Sözlerin memleketin söylev ve demeçler tarihine birkaç kez geçti ama anlamadılar seni şef!
Son olarak Kazdağları’na bak, Trabzon Boztepe’ye bak, Salda Gölü’ne bak, İstanbul’un Kuzey Ormanları’na bak; nereye bakarsan bak, anlamamışlar işte.
Kazdağları Türkiye’nin ciğeri, gözbebeği...
Bakanlık “Kazdağları’na 40 kilometre uzakta, siyanür yok” diyor ama kamuoyunun en azından önemli bir bölümü pek inandırıcı bulmuyor bu açıklamaları.
Bir cennet parçasını faunasıyla, florasıyla yutup sonra “Ağaç dikiliyor başka yere” demek yürek soğutmuyor.
Görüntüler ortada, iddialar ortada ve kamuoyu taşeron bir firmanın altın aramak için Kazdağları’nı deşip durmasından rahatsız.
Trabzon’a özgü “Trabzon papatyası”nın yetiştiği alan olduğu için ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan edilmiş olan Boztepe’de yaşanana ne demeli?
Ormanlık alanda başlatılan yol ve tünel inşaatı çalışmalarının neden daha uzaktan geçirilmediğini sorguluyor bazı sivil toplum örgütleri ama Boztepe ham hum yeniyor işte...
Salda Gölü’nde yetkililer “korumak ve millete açmak için hareket edildiğini” söyleyerek savunuyor yapılacak tesisleri, projeleri, düzenlemeleri.
Ama hepimiz biliriz olayların nasıl geliştiğini değil mi, bungalov filan derken...
Salda Gölü eşsiz bir güzellik... Canına okumayacağımızdan emin miyiz? Bana sorarsanız canına okuyacağız...
Şef Seattle’ın meşhur sözünü kullandığım bir yazıda o sıralar Türkiye’yi ziyaret eden şefleri selamlarken, Amerikan yerlilerine ithaf edilen başka sözleri de aktarmıştım:
Mesela “Dur, dinle. Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın” sözünü...
Mesela “İnsanlar yaşadığı için değil, yaşamadığı için yaşlanırlar” sözünü...
Mesela “Tabiattan uzaklaştıkça kalp kararır” sözünü...
Kaynakları tüketmişiz, hakkımızdan fazlasını yiyoruz.
Bunun sonunun “hayır” olmayacağını da bilerek, bilmezden gelerek yapıyoruz...
Yapılana şahit oluyoruz, ortak oluyoruz, sessiz kalıyoruz.
Anlamıyoruz şefi, “Ugh!” diyoruz, geçiyoruz...