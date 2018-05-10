Aman koltukları iyi ısıtın, kıyamayız

BUNDAN 100 yıl önce ölen Abraham Paşa, (1833-1918) tartışmalı serveti, lükse düşkünlüğü ve güç odaklarına yakınlığıyla nam salmış biriymiş.

Eğin’den çıkma Ermeni bir ailenin ferdi olan Abraham Paşa, Hıdiv İsmail Paşa’nın kapı kâhyalığını yaparken Abdülaziz devrinde yükselmiş, 1876’da Meşrutiyet ilan edildiğinde II. Abdülhamid tarafından âyan üyeliğine atanmış, 1900’de de Şûra-yı Devlet üyeliğine getirilmiş...

Malı mülkü çokmuş. Boğaz’ın Karadeniz’e uzanan kıyılarının büyük bölümü ona aitmiş.

Tarihçilerin de ağzı torba değil, büzülmüyor... Derler ki yakutlu, elmaslı tavla takımıyla epeyce mal edinmiş.

ÇİFTLİĞE KARŞI BEŞ KOYUN

Padişahla tavlaya otururken “Haşmetmeab, bir çiftliğe karşı beş koyun, tamam mı?” diye gevreye gevreye epeyce arazi yapmış.

Neyse, 100 sene önce ölmüş Abraham Paşa’nın malı bizim çenemizi yormasın...

Beykoz’daki Abraham Paşa Çiftliği’nin (korusunun) arazisi çok dedikodu malzemesi olmuş, epeyce el değiştirmiş ve nihayetinde 1974’te ‘Boğaziçi doğal ve tarihi sit alanı’ ilan edilmiş.

Arkadaşımız Bülent Sarıoğlu, Beykoz-Paşabahçe-Riva arasında yaklaşık 28 hektarlık bir alana yayılan korunun “gerekli düzenlemeler yapılarak” TBMM üyelerine sosyal tesis olarak hazırlandığını yazmıştı...

YUMRULU ÇİÇEK MERKEZİ

Tarım Bakanlığı ‘Biyoçeşitlilik, geofit (yumrulu çiçekler) merkezi’ gibi bir plan yapıyordu ama milletvekillerinin tatil ve konaklama merkezi olması daha önemli, daha öncelikliydi!..

Abraham Paşa’nın güce yaltaklanarak avantajlar sağlayan bir karakter(siz) olması 100 yıl öncenin meselesidir, vekiller güle oynaya konaklasın, eğlensin, dinlensin...

“İtibardan tasarruf olmaz” derler ya; o hesap işte...

Bakın son olarak dün Birgün’de Nurcan Akdemir imzasıyla yayınlanan haber de itibarın ne kadar ucuz olduğunu gösteriyordu...

TBMM, 2019-2020 yıllarında kullanılacak araçların “bir kısmı için”, 64 araç için ihale açmış.

Sürücüsüz olarak kiralanacak bu araçlar 24 Haziran’da oluşacak yeni Meclis’in başkanlık divanı üyeleri, parti grup başkanvekillikleri, komisyon başkanları ve uluslararası komisyon başkanlarının makam hizmetlerinde kullanılacak.

Peki bize ne kadara patlayacak bu iş?

BARİ İYİSİNİ KİRALASINLAR

2016’da 3 milyon 643 bin TL, 2017’de de yaklaşık 4.5 milyon TL ödemişiz.

“Madem ödüyoruz, bari iyi bir şey kiralasınlar” derseniz içiniz rahat olsun, o konuda her türlü detay düşünülmüş.

“Renkli ekranlı Türkçe dil seçenekli yol bilgisayarı” olacak...

“Ön ve arka park sensörü, sürücü yorgunluğu tespit sistemi, işitsel ve görsel uyarı ikazı, radyo, CD-MP3 çalar, araç içi orijinal halı ve kauçuk taban paspasları” olacak...

“Dört bölgeli tam otomatik klima, deri döşeme, orta konsolda en az 6.5 inç ve üstü ekran” olacak...

Ve tabii “ısıtmalı ön ve arka koltuklar” olacak...

Hah burası çok önemli...

Aman koltuklar ısıtmalı olsun, üşümesinler, kıyamayız biz sonra! Hayırlı yolculuklar...