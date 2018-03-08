Altlık olarak çıplak gerçek

Gömlek yakaları balenli irili ufaklı siyasetçiler, kanaati kendinden menkul önderler karanfil olur dinleyicilere yağar bugün...

8 Mart dolayısıyla kadınımızın toplumdaki yeri tarihsel süzgeçlerden geçirilir bugün...

Süzgeçten geçirildikten sonra âdettendir, dertleri, sıkıntıları da sayılır dökülür ve öyle soğutulmadan servis edilir bugün...

PLAKET ARKASINA SIĞINMAK

Gülse Birsel’in deyişiyle “yükselmesini engelleyen görünmez cam duvarları tuz buz etmiş kadınlara” kayıtsız kalamadıkları için sundukları plaketlerin, buketlerin arkasına sığınan çok tip göreceğiz bugün...

Bu yalandan törensel yaklaşımlara gün boyu dayanabilmeniz için “altlık” olarak bazı “çıplak gerçekleri” paylaşmak gerek bu durumda...

Bugün atılacak nutukları 2017’deki vakalara bakarsak en az 1, Şubat 2018’deki vakalara bakarsak en az 2 kadın hiç bilemeyecek.

2017’de 409 kadın cinayete kurban gitti.

Şubat 2017’de ise 28 günde 47 kadının öldürüldüğü yansıdı resmi kayıtlara...

Hâlâ “Kravatı düzgünmüş çocuğun, yapalım bir indirim” kafası aşılamadı...

DİSK Genel-İş Sendikası 8 Mart dolayısıyla hazırladığı kadın raporunu sundu.

ODUN TAŞI BELİN AĞRIMAZ

10 kadından sadece 3’ü çalışıyor. Çalışanların da yarısı kayıt dışı!

Tarımdan sanayiye daha fazla iş, daha az ücret esasına göre sömürülüyorlar.

10 kadından 4’ü kendini güvende hissetmiyor. Nasıl hissetsin?

Sokaktaki, evdeki şiddet ve baskı ortamına odun taşıyanın beli ağrımıyor.

Şeytanın aklına gelmeyecek sapıklıkları dinbaz maskeleriyle pazarlayanlardan “İmdat!” çağrısına kafa çeviren resmi yetkililere kadar uzanan bir çirkin zincir...

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 tarihli “toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi” sonuçlarına bakalım yüzümüz kızarmazsa...

Türkiye 145 ülke içinde 131’inci sırada; dipteyiz ama bu yüzden depresyonda değiliz!

YENİLME BUNLARA

“Ekonomik katılım ve fırsat eşitliği” göstergesine bakıldığında 144 ülke içinde 128’inci sıradayız...

Eğitime ulaşım fırsatlarında, siyasete katılımda, ekonomik katılım ve fırsatlarda da 144 ülke içerisinde yine son sıralara demirlemişiz.

Kimlere geçildiğimizi söyleyip bugünün hevesli nutukçularını utandırmayayım...

Sevgili kadınlar...

8 Mart kutlu olsun...

Nutuklara da yenilmeyin...