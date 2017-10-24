90 Trakyalı, yürüyor inançlı

Bu sloganı tekrarlıyormuş işlerinden olan ve hak arayan Trakyalı cam emekçileri ve aileleri...

“90 Trakyalı” vurgusunda Frank Miller’ın efsaneler dünyasından çekip çıkarttığı “300 Spartalı”ya bir selam sezmeli miyiz?

Malum, filmde müthiş abartılı bir savaş izleriz; neticede çizgi romandan uyarlamadır, normal karşılamak gerekir.

300 Spartalı, on binlerce kişilik, yüz binlerce kişilik Pers ordusuyla başa çıkar...

90 Trakyalının da kavgasında, mücadelesinde, hak arayışında karşısında dikilen ordu çok kalabalık, çok güçlü...

İşveren, OHAL zırhı, kolluk kuvvetleri, görmez/duymaz/yansıtmaz medya organları ve sıkı durun bağlı oldukları sendika...

SENDİKAYA GELİN

İşlerinden olan, hak arayan, seslerini yetkililere duyurmaya çalışan işçilere Kristal-İş’ten destek yerine şu açıklama geldi desem?..

Buyurun okuyalım: “Canı yanan üyelerimizin Lüleburgaz ilçesinde kendi siyasi partilerinde seçim kaybeden kişilerin ve sendikamızla aynı işkolunda kurulu bulunan başka sendikaların yönetimlerini elinde bulunduran siyasi partilerin yanlış ve süreci çıkmaza sokacak şekildeki yönlendirmelerine kapıldığını üzülerek görmekteyiz.”

90 Trakyalı ve yakınları, Kristal-İş yönetiminin, başkan Bilal Çetintaş’ın desteğini esirgemesinin ötesinde otoriteyle, işverenle anlaştığını ileri sürüyorlar.

İşten çıkarma listelerine sendika yönetimine muhalif isimlerin eklendiği, 20-30 yıllık usta emekçilerin haksızlıklara sessiz kalmadıkları için üstlerinin çizildiği söyleniyor...

BOL ŞANS

Mesai saati dışında, telefonla, SMS yoluyla işinden, aşından edilen 90 Trakyalı hakkını aramaya çalışıyor ama protestoya izin yok, yürüyüş durduruluyor, pazarlıklar sonunda benzinlik yakınlarında kuru ayazda sabahlamalarına izin çıkıyor...

OHAL’in çalışma hayatına ve hak arayışlarına yansımasına, grev yasaklarından örgütlü hareket etmek isteyen emekçilere uygulanan “Bak sen de işinden olursun ha!” tehdidine bir örnektir yaşananlar.

Öte yandan yolu kesilen, ekmeği alınan, sesi kısılmaya çalışılan 90 Trakyalının karşısındaki dev orduya karşı tek güvencesi haklılığıdır, sloganlarına taşıdıkları inançtır.

Şans dilerim...