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Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

30 peso derken...

31 Ekim 2019

Şili’nin başkenti Santiago’da, 6 Ekim’de metro ve otobüs ücretlerinin 800 pesodan (1.13 ABD Doları) 830 pesoya (1.17 ABD Doları) çıkarılması bir nevi “bardağı taşıran son damla” oldu.

30 peso, 0.04 dolar, bizim paramızla yaklaşık 25 kuruşluk bir zam bakın nelere yol açtı?..

Protestolar metroda para vermeden, turnikelerin üzerinden atlayarak geçişlerle başladı önce.

Güvenlik güçleri sert tepki gösterdi. Protestocular “düşman” ilan edildi, yaklaşık 30 yıl sonra asker devreye girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi fakat sertliğin dozunu arttırdıkça protestolara katılım da arttı.

Son olarak 18 milyonluk Şili’de 1.2 milyon kişi başkentte sokaktaydı.

Olayların ne kadar büyüyebileceğini, toplumdaki huzursuzluğun boyutlarını yanlış hesaplayan, kaba güç ve baskıyla durumu kontrol edebileceğine inanan ve hatta olaylar sürerken ailesiyle kentin “kalbur üstü” bir lokantasında “kayıntı” yapan Başkan Sebastian Pinera nihayet “uyandı”...

Halkından özür diledi, zamları geri aldı, maaşlara zam yapılacağını duyurdu, ekonomik reform sözü verdi, kabine değişikliğini işaret etti ve aralarında akrabası olan bir bakan da olmak üzere bazı isimler istifalarını sundu...

19 kişi öldükten, 1100 kişi yaralandıktan, 3 bin 200 kişi gözaltına alındıktan sonra tabii!

Bardağı sadece 30 pesoluk bir zammın taşırdığını düşünmek saflık olur; protestolar sırasında “30 pesonun değil, 30 senenin hesabı” pankartı göze çarpıyordu zaten.

Cuntacı Pinochet ve şürekâsının defolup gitmesinin ardından neoliberalizm için bir nevi laboratuvara dönüştürüldü Şili.

Latin Amerika’nın en parlak ekonomisi gibi dursa da, cilayı biraz kazıdığınızda altından dev bir gelir adaletsizliği çıkıyordu.

En tepedeki yüzde 1’lik kitle gelirin yüzde 33’üne sahip... Özelleştirmede sınır tanınmadı; su bile özelleştirildi.

Eğitim dünyanın en pahalısı yanılmıyorsam; sağlık hizmetleri deseniz hakeza!..

30 pesonun tetiklediği protestolar başladığından bu yana 1.4 milyar dolar zarar oluştuğu tahmin ediliyor...

Bu arada baskıdan, yoksulluktan, hoyratlıktan, dediğim dedikçilikten, gelir adaletsizliğinden yılan ve kaybedecek hiçbir şeyleri kalmadığını düşünerek ayağa kalkanlar sadece Şili vatandaşları değil.

Venezuela, Bolivya, Haiti, Ekvador, Uruguay da benzer durumda...

Dünyanın başka köşelerinden, Irak’ta, Lübnan’da benzer isyanlar yükseliyor.

İnsanların 30 peso için canlarını hiçe saydıklarını düşünenlerin çözemeyeceği bir sorun, karşısında direnemeyeceği bir güç dalgası bu...

Her ülke için, her ademoğlu için ibretlik derslerle dolu bir süreç.

Bakmak, görmek, işitmek, iyi tahlil etmek gerekir...

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