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Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

3 soru 3 cevap

20 Ağustos 2017

1.SORU: G.Saray’ın eksi ve artıları neler?

2 haftadır ciddi hücum planı olmayan takımlarla oynadılar. Planı olan bir takıma karşı ne olacağı muamma. Hücumda heyecan yaratırken, defans zaafları var. Ama doğru bir yolda ilerliyorlar.

2.SORU: Geçen sezonlara göre G.Saray’daki fark ne?

BİRKAÇ sezondur kazansa bile heyecan yaratamayan, ruhunu kaybetmiş bir ekip vardı. Şimdiki G.Saray, taraftara, “Yenileceksen de böyle yenil, helal olsun” dedirtir.

3.SORU: Takımı başarıya ulaştıran temel isimler hangileri?

G.SARAY’ın yarattığı heyecan dalgasının bayrak ismi Gomis. Camiada uzun süredir beklenen heyecanı o tetikledi. Elbette Fernando ve Ndiaye de büyük katkı veriyor.

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