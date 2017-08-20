3 soru 3 cevap

2 haftadır ciddi hücum planı olmayan takımlarla oynadılar. Planı olan bir takıma karşı ne olacağı muamma. Hücumda heyecan yaratırken, defans zaafları var. Ama doğru bir yolda ilerliyorlar.

2.SORU: Geçen sezonlara göre G.Saray’daki fark ne?

BİRKAÇ sezondur kazansa bile heyecan yaratamayan, ruhunu kaybetmiş bir ekip vardı. Şimdiki G.Saray, taraftara, “Yenileceksen de böyle yenil, helal olsun” dedirtir.

3.SORU: Takımı başarıya ulaştıran temel isimler hangileri?

G.SARAY’ın yarattığı heyecan dalgasının bayrak ismi Gomis. Camiada uzun süredir beklenen heyecanı o tetikledi. Elbette Fernando ve Ndiaye de büyük katkı veriyor.