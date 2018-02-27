13 yaşındaki çocuğa anlatın bakalım

“Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarındaki artışın kamuoyu vicdanını yerle yeksan etmesi üzerine kollar sıvandı ve dört başı mamur bir çalışma yapıldı...”

Demeyi, diyebilmeyi çok isterdim...

Dün Abdulkadir Selvi’nin Hürriyet’teki yazısında paylaştığı notları okuyunca umut değil, umutsuzluk kapladı içimi.

Ne demek “Cinsel istismar suçlar 12 yaş altı ve üstü olmak üzere kademelendirilecek”?

Niyet nedir?

Referans nedir?

“Küçüğün rızası varsa nikâh olabilir aslında” zihniyeti mi?

Diyanet’in sonradan çark ettiği ifadeler mi?

“Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer, bu yaştan sonra evlilik mubahtır” yollu ifadeler web sitesinden apar topar kaldırılmış, “Çarpıtıyorlaaaaaaaar!” diye durum kurtarılmaya çalışılmıştı...

Hadise geldi yine 12 yaşa kilitlendi.

6 KİŞİYE EMANET

Selvi’nin yazısından ve önceki akşam canlı yayında “12 yaş vurgusunu yapan” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın sözlerinden “12 yaş sınırı”nın ciddi ciddi düşünüldüğünü anlıyoruz...

6 bakandan oluşan komisyon oturmuş, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın ifadesiyle “6 aylık işi 10 güne sığdıracak kadar” çok çalışmış; ne diyeyim, sağ olsunlar!

Ama 6 kişinin aklı ve birikimiyle çözülecek iş mi bu allasen?

Bu konuya yıllarını vermiş, dünyadaki gelişmeleri takip etmiş, sadece bu alanda uzmanlaşmış isimlerin, sivil toplum örgütlerinin kapısı bile çalınmamış, aklına, fikrine, birikimine başvurulmamış...

Böylesi yakıcı, böylesi yaygın bir problemi sadece 6 kişinin “Öyleyse şöyle yapalım, böyle yapalım” demesiyle, bu “ciddi ve kararlı!” tavrıyla aşacağımızı mı düşünüyoruz sahiden?

Haklarını yemeyeyim, sadece “12 yaş altı ve üstünü kademelendirelim” önerisi çıkmamış elbette ve neyse ki...

“İyi hal indirimi uygulanmasın”, “Çocuk İzleme Merkezleri’nin sayısı arttırılsın”, “Annelere doğumdan itibaren çocuk istismarı eğitimi verilsin” gibi başka öneriler de var.

ÇÖZÜM BU MU YANİ?

Ama o 12 yaş yok mu?

Nedir o sınır?

18 yaşın altı çocuk kabul edilmiyor mu “medeni” memleketlerde?

Neyin kılıfı bu?

Referans nedir?

“Ama Büyük Britanya öyle yapmış”tan öte bir cevap çıkar mı?

STK’lar, uzmanlar, neler yapılması gerektiğini soran gazetecilere anlatıyorlar; bir dinleyen, ortak akıl için dediklerine kulak veren çıkmıyor mu?

Böyle mi halledeceğiz buzdağının görünen ucundan bile dehşete kapıldığımız sorunu?

Araya bir de “zina” sıkıştırmak filan; aaah ah!

Bu mu yani vardığınız nokta?

13 yaşında istismar edilmiş bir çocuğa, ailesine anlatmaya çalışın önce isterseniz bulduğunuz çözümü...