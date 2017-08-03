100 kişiyiz halimizi bilmeyiz

TÜRKİYE’de yaşayan 18 yaş üstü nüfusu temsil özelliklerini koruyarak, gözeterek 100 kişiye indirsek nasıl bir manzara çıkardı karşımıza?

100 kişi olsaydık bu ülkede, bu devirde, bu şartlarda nasıl bir “insan topluluğu” çıkardı karşımıza?

Eğitimi, gelir düzeyi, alışkanlıkları, yaşadıkları, yaşayamadıklarıyla, “aynı diyarda” birlikte yaşadığını düşünün 100 kişinin...

Araştırma şirketi Konda, anketler, raporlar ve TÜİK’in herkese açık kaynaklarından yola çıkarak 18 yaş üstündeki 56 milyonluk nüfusu 100 kişiye indiren bir çalışma sundu.

100 kişi olsaydık diye başlayalım biz de söze.

50 kadın, 50 erkek olacaktık.

5 OKUMAZ/YAZMAZ

16 kişi üniversite ve üstü eğitim almış olacaktı; 29’umuz lise mezunu, geri kalan 55 kişi ise “lise altı” grubunda yer alacaktı... O 55 kişi arasında yer alan 5 kişi ise okuma-yazma bilmiyor...

70 kişi evli. 24 bekâr var, birimiz boşanmış, birimiz nişanlı, dördümüz eşini kaybetmiş... 70 kişinin 35’i görücü usulüyle, 29’u tanışıp anlaşarak evlenmiş. 6 kişi ise rızası dışında yaşıyor bu hayatı.

Aramızdan 56 kişinin cebine 700 ila 2 bin TL giriyor ayda. 36 kişi ise 2 bin ila 5 bin TL kazanıyor. 4 kişinin geliri 700 TL’nin altında, 4 kişi de 5 bin TL’nin üstünde...

Aramızdan 43 kişi çalışıyor, 57 kişi çalışmıyor.

Çalışan 43 kişinin 10’u işçi, 7’si esnaf, 8’i özel sektörde, 4’ü çiftçi, 5’i devlet memuru; iki kişi de serbest meslek sahibi...

Peki çalışmayan?

3 DİĞER ARKADAŞ

31’i ev kadını, 8’i öğrenci, 12’si emekli, 6’sı arayıp iş bulamayanlar...

Aynı “apartman irisi”nde otursaydık; mesela 80 dairede Türk, 13 dairede Kürt, 3 dairede Arap, bir dairede Zaza ve 3 dairede de “diğer” arkadaşlar bulunacaktı.

Dairelerimizde 92 kişi Sünni, 9 kişi Alevi, 2 kişi diğer mezheplerden Müslüman olacaktı. Kaldı 1 kişi Müslüman olmayan; “Allah kolaylık versin kardeşim” diyeceğim, komik olmayacak!

47 kişi düzenli namaz kılacak, 54 kişi düzenli oruç tutacak, ama sorulduğu vakit “Dinin bütün vecibelerini yerine getiriyorum ben” diyen 74 kişi çıkacaktı, 3 kişi de ateist/inançsız...

26 kişi kendisini “modern” olarak tanımlıyor, kalan 46 kişi “geleneksel muhafazakâr”, 28 kişi “dindar muhafazakâr”...

50 kadının sadece 9’u çalışıyor arkadaşlar. Kadınların 5’te birini çalışma hayatına dahil edebilmişken “cihanşümul devlet” hayalleri uçurmak da şahane doğrusu...

50 kişide Facebook, 28 kişide Instagram, 20 kişide Twitter var. 72 kişinin internet erişimi, 73 kişinin “akılllı” telefonu var.

100 kişinin sadece 8’i pasaport sahibi, 11 kişi yurtdışında tatile gidebilmiş.

Aramızda 5 akşamcı var, 16 kişi ara sıra içiyor, 79 kişi ise alkol kullanmıyor.

19 KİŞİLİK YILBAŞI

Yılbaşını 19 kişi kutluyor. Son 3 ay içinde 9 kişi konsere, 29 kişi sinemaya gitmiş. 30 kişi “asla” kitap okumuyor, 25 kişi sıkı okur olduğunu iddia ediyor.

En iyi arkadaşımız televizyonumuz oluyor bu durumda. Zaten 71 kişi haberler konusunda televizyona güveniyor. 12 kişi web sitelerine, 7 kişi sosyal medyaya güveniyor; gazete haberlerine güvenen 10 kişi kalmış...

Daha farklı bilgiler de içeren 6 dakikalık bir video var; şirketin web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Ama genel manzaraya şöyle bir bakarsak...

Neyse ya, ne bakacağız? Eğitimde Ensar Vakfı’nın önü açıldıkça açılıyor; problemlerimizin hepsini çözerler inşallah, maşallah...