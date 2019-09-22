Veziroğlu’nun ‘Amerikan rüyası’

ABD’nin New York kentinde yılbaşında 6 milyar dolar yatırımla dev bir alışveriş merkezi açılıyor. American Dream isimli AVM’nin beklenen yıllık ziyaretçi sayısı 46 milyon. AVM’nin 400 milyon doları bulan yeme-içme ve eğlence operasyonlarını üstlenen Grisini, Doğuş Grubu’nun D.ream şirketinin kurucusu ve eski CEO’su Levent Veziroğlu’nu transfer etti.
YILBAŞINDA Amerika’nın New York kentinde dev bir alışveriş merkezi açılıyor. 6 milyar dolar yatırımla gerçekleşen alışveriş merkezinin yılda beklediği ziyaretçi sayısı 46 milyon kişi. Manhattan’ın tam karşısındaki New Jersey’de inşaatı hızla süren bu AVM’nin şu anda ABD’de inşa edilen dünyanın en büyük tek bir alandaki eğlence ve alışveriş merkezi projelerinden biri olacağı söyleniyor. Projenin içinde üç tema park bulunuyor. Projenin adı ise American Dream (Amerikan Rüyası)... Ortakları arasında ABD’li sermayedarlar ve fonlar yer alıyor. Öğrendiğime göre ABD’de uzun yıllardır yaşayan bir Türk iş insanı da ortaklar arasında... Şimdi bu AVM bizi neden ilgilendiriyor diye soruyorsunuzdur eminim. Tüm bu projelerin içinde yeme-içme eğlence alanlarını Grisini Grubu üstlenmiş. Aldığım bilgilere göre Grisini de bu işe 400 milyon dolar yatırım yapmış. Grisini bu büyük yatırıma girerken Türkiye’den çok önemli bir ismi transfer etti. Bu isim Doğuş Grubu’nun yeme içme markası D.ream’in kurucusu ve markanın yaratılmasında büyük emeği geçen Levent Veziroğlu. Öğrendiğime göre Levent Veziroğlu, bir ay önce İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak imzayı attı.
FİNANS SEKTÖRÜNDEN GELİYOR
Veziroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve The American University lisans bölümü mezunu. Kariyeri Sayıştay denetçiliği ile başlıyor. Hazine Müsteşarlığı’nda IMF ile İlişkiler ve Ödemeler Dengesi Daire Başkanlığı, IMF İcra Direktörleri Kurulu Kıdemli Danışmanlığı gibi önemli görevlerle ilerliyor. 2008’de ise bürokrasiyi geride bırakarak Doğuş Holding’e geçiyor. 2012’de eğlence sektöründe faaliyet gösterecek D.ream’in kurucu ve CEO’su oluyor. Türkiye’de yeme içme alanında kurumsal bir yapı yaratmak isteyen Doğuş Grubu’nun Nusret, Kitchenette, Zuma, Gina, Kiva, Mezzaluna gibi restoranların alımında fizibilitesini yaparak imza atan Veziroğlu, bu işe bakışını “Biz bu sektörde bütünsel bir anlayış içinde, üretimden servise kadar uzanan zincirin bütün halkalarını planlamaya çalışıyoruz” diye açıklamıştı.
Veziroğlu’nun Doğuş’la ilişkisi ise geçen yıl bankalarla yeniden yapılandırma çalışmalarının ardından bitti. Grupta Aclan Acar gibi bazı isimlerin ayrılmasıyla başlayan yönetimsel değişiklikte turizm ve yeme-içme işleri şirketleri Doğuş Turizm Grubu ve D.ream birlikte yönetilmeye karar verilerek başına Eryiğit Umur CEO olarak getirilmişti. O günlerde Şahenk’in, Veziroğlu’ndan icrada değil yönetim kurulunda yer almasını istediğini yazmıştım. Ancak Veziroğlu daha sonra Doğuş’tan ayrılmıştı. Ferit Şahenk şimdi grubun bizzat başında. Veziroğlu’nun transferinden ise haberi var mı bilmiyorum. Çünkü aldığım duyumlara göre Galataport’un başına Veziroğlu’nun gelmesini istiyormuş. Ayıca Veziroğlu ile ilgili son dönemde yurtdışında ve içinde otel yatırımlarıyla dikkat çeken Galataport’un da ortağı olan Serdar Bilgili ile yeme-içmede yeni markalar yaratan Cihan Kamer’in de planları olduğu söyleniyordu. Ferit Şahenk’le bir uçak yolculuğunda planlayıp kurduğu D.ream’i 7 yılda dünya çapında bir marka haline getiren Veziroğlu’nun yönetim başarısı demek ki dünyada da gözden kaçmamış. Veziroğlu şimdi bu deneyim ve bilgi birikimini ABD’de gösterecek. Veziroğlu Türkiye’deki “hayallerini” büyük bir tesadüfle artık ABD’de gerçekleştirecek. Yani Veziroğlu için Türk D.ream’in açtığı yol American Dream’e çıkıyor!
ÖTV İNDİRİMİ BEKLEYİŞİ YENİDEN BAŞLADI
BHS Bosch Ev Aletleri AŞ, Türkiye beyaz eşya sektörünün en önemli oyuncularından. Siemens ve Profilo markalarıyla birlikte pazarda yüzde 30’un üzerinde paya sahip. 3.500 bayisi, 6 fabrikası ve 8 bin çalışanı var.
BSH’nin Türkiye CEO’su Gökhan Sığın’la geçtiğimiz günlerde Berlin’deki Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA) sohbet etme fırsatı buldum. Dünyada elektrikli ev eşyaları endüstrisinin köklü bir değişimden geçtiğini söyleyen Sığın, “Dijitalleşme bizim stratejimizi de değiştiriyor” diyor. Bugüne kadar 3 milyondan fazla akıllı ürün satılmış. En fazla ilgiyi ise Çin gösteriyormuş. Teknolojide ilerleme çok hızlı ancak bir de güncel sorunlar var. Sığın’a piyasada yaşanan durumu soruyorum. Tabii en önemlisi de süresi biten vergi indirimlerine ilişkin. Sığın, şunları söylüyor: “Vergi molası geçen senenin 2018’in sonunda başlamıştı ve uzata uzata 2019’un Haziranı’na kadar geldi. Temmuz, ağustos ayları beyaz eşyada çok hareketli aylar olduğu için, etkisi olmadı. Elbette 30 Haziran’dan sonra ani bir tüketici hareketinde yavaşlama yaşandı. Ama şu anda özellikle hazirandaki aktivitelerin arkasında çok daha düşük bir seviyede gidiyor rakamlar. O yüzden bizim kulağımıza geliyor tekrar bir ÖTV indirimi talebi olabilir diye.”
Sadece beyaz eşya için değil mobilya ve otomotivde küçülme yaşandığını hatırlatan Sığın, “Beyaz eşya buna şu anda pazar dinamiklerine baktığımız zaman ihtiyaç duyuyor gibi gözükmüyor. İndirim talebinin bu sektörlerden geldiğini düşünüyorum. Ama devlet bunu yaparsa tekrar beyaz eşya için de yapacaktır diye tahmin ediyorum” dedi.
BAKKAL MAHALLENİN EMANETÇİSİDİR
KONYA’da geçen hafta Ahilik Haftası kutlandı. Esnafın katıldığı yürüyüşte ise Bakkallar Odası’nın taşıdığı ilginç pankartlardan birinde bu sözler yer alıyordu. Selçuklu’dan bugüne kadar gelen ve Türk kültürünün önemli zenginliklerinden biri olan Ahilik’in tanımı şöyle: “İşçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi.” Ahilik’in geçmişi on bin yıl öncesine gidiyor. İş ahlakını, yardımlaşmayı iş hayatında etiği yeniden hatırlamak, bunun nesilden nesile aktarılmasını, bu kültürün gelişmesini sağlamak için bu hafta düzenleniyor. Hafta Konya’daki esnafın, iş insanlarının katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu arada Selçuklu döneminde başlayan bu kültürü korumak için Konya’da da 27-30 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi var. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek fuar AGE Global Fuarcılık düzenliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü ve Ahilik Zirvesi Bilimsel Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu uluslararası rekabette Türkiye’nin belirlediği hedeflere ulaşması için Ahiliği yaşatma mecburiyetinde olduğunu söylüyor. Zorlu, “Ahilik bir çeşit eğitim kurumu, insan yetiştirme sanatıdır. Ahiliğe sahip çıkarak, gelecek nesillerin de bu anlayışı benimsemesini sağlayabiliriz” diyor.
Günümüzde iş hayatında giderek eksikliği duyulan bir konu etik. Bu etkinliklerle hatırlamak iyi olacak!
Veziroğlu’nun ‘Amerikan rüyası’
ABD’nin New York kentinde yılbaşında 6 milyar dolar yatırımla dev bir alışveriş merkezi açılıyor. American Dream isimli AVM’nin beklenen yıllık ziyaretçi sayısı 46 milyon. AVM’nin 400 milyon doları bulan yeme-içme ve eğlence operasyonlarını üstlenen Grisini, Doğuş Grubu’nun D.ream şirketinin kurucusu ve eski CEO’su Levent Veziroğlu’nu transfer etti.
YILBAŞINDA Amerika’nın New York kentinde dev bir alışveriş merkezi açılıyor. 6 milyar dolar yatırımla gerçekleşen alışveriş merkezinin yılda beklediği ziyaretçi sayısı 46 milyon kişi. Manhattan’ın tam karşısındaki New Jersey’de inşaatı hızla süren bu AVM’nin şu anda ABD’de inşa edilen dünyanın en büyük tek bir alandaki eğlence ve alışveriş merkezi projelerinden biri olacağı söyleniyor. Projenin içinde üç tema park bulunuyor. Projenin adı ise American Dream (Amerikan Rüyası)... Ortakları arasında ABD’li sermayedarlar ve fonlar yer alıyor. Öğrendiğime göre ABD’de uzun yıllardır yaşayan bir Türk iş insanı da ortaklar arasında... Şimdi bu AVM bizi neden ilgilendiriyor diye soruyorsunuzdur eminim. Tüm bu projelerin içinde yeme-içme eğlence alanlarını Grisini Grubu üstlenmiş. Aldığım bilgilere göre Grisini de bu işe 400 milyon dolar yatırım yapmış. Grisini bu büyük yatırıma girerken Türkiye’den çok önemli bir ismi transfer etti. Bu isim Doğuş Grubu’nun yeme içme markası D.ream’in kurucusu ve markanın yaratılmasında büyük emeği geçen Levent Veziroğlu. Öğrendiğime göre Levent Veziroğlu, bir ay önce İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak imzayı attı.
FİNANS SEKTÖRÜNDEN GELİYOR
Veziroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve The American University lisans bölümü mezunu. Kariyeri Sayıştay denetçiliği ile başlıyor. Hazine Müsteşarlığı’nda IMF ile İlişkiler ve Ödemeler Dengesi Daire Başkanlığı, IMF İcra Direktörleri Kurulu Kıdemli Danışmanlığı gibi önemli görevlerle ilerliyor. 2008’de ise bürokrasiyi geride bırakarak Doğuş Holding’e geçiyor. 2012’de eğlence sektöründe faaliyet gösterecek D.ream’in kurucu ve CEO’su oluyor. Türkiye’de yeme içme alanında kurumsal bir yapı yaratmak isteyen Doğuş Grubu’nun Nusret, Kitchenette, Zuma, Gina, Kiva, Mezzaluna gibi restoranların alımında fizibilitesini yaparak imza atan Veziroğlu, bu işe bakışını “Biz bu sektörde bütünsel bir anlayış içinde, üretimden servise kadar uzanan zincirin bütün halkalarını planlamaya çalışıyoruz” diye açıklamıştı.
Veziroğlu’nun Doğuş’la ilişkisi ise geçen yıl bankalarla yeniden yapılandırma çalışmalarının ardından bitti. Grupta Aclan Acar gibi bazı isimlerin ayrılmasıyla başlayan yönetimsel değişiklikte turizm ve yeme-içme işleri şirketleri Doğuş Turizm Grubu ve D.ream birlikte yönetilmeye karar verilerek başına Eryiğit Umur CEO olarak getirilmişti. O günlerde Şahenk’in, Veziroğlu’ndan icrada değil yönetim kurulunda yer almasını istediğini yazmıştım. Ancak Veziroğlu daha sonra Doğuş’tan ayrılmıştı. Ferit Şahenk şimdi grubun bizzat başında. Veziroğlu’nun transferinden ise haberi var mı bilmiyorum. Çünkü aldığım duyumlara göre Galataport’un başına Veziroğlu’nun gelmesini istiyormuş. Ayıca Veziroğlu ile ilgili son dönemde yurtdışında ve içinde otel yatırımlarıyla dikkat çeken Galataport’un da ortağı olan Serdar Bilgili ile yeme-içmede yeni markalar yaratan Cihan Kamer’in de planları olduğu söyleniyordu. Ferit Şahenk’le bir uçak yolculuğunda planlayıp kurduğu D.ream’i 7 yılda dünya çapında bir marka haline getiren Veziroğlu’nun yönetim başarısı demek ki dünyada da gözden kaçmamış. Veziroğlu şimdi bu deneyim ve bilgi birikimini ABD’de gösterecek. Veziroğlu Türkiye’deki “hayallerini” büyük bir tesadüfle artık ABD’de gerçekleştirecek. Yani Veziroğlu için Türk D.ream’in açtığı yol American Dream’e çıkıyor!
ÖTV İNDİRİMİ BEKLEYİŞİ YENİDEN BAŞLADI
BHS Bosch Ev Aletleri AŞ, Türkiye beyaz eşya sektörünün en önemli oyuncularından. Siemens ve Profilo markalarıyla birlikte pazarda yüzde 30’un üzerinde paya sahip. 3.500 bayisi, 6 fabrikası ve 8 bin çalışanı var.
BSH’nin Türkiye CEO’su Gökhan Sığın’la geçtiğimiz günlerde Berlin’deki Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA) sohbet etme fırsatı buldum. Dünyada elektrikli ev eşyaları endüstrisinin köklü bir değişimden geçtiğini söyleyen Sığın, “Dijitalleşme bizim stratejimizi de değiştiriyor” diyor. Bugüne kadar 3 milyondan fazla akıllı ürün satılmış. En fazla ilgiyi ise Çin gösteriyormuş. Teknolojide ilerleme çok hızlı ancak bir de güncel sorunlar var. Sığın’a piyasada yaşanan durumu soruyorum. Tabii en önemlisi de süresi biten vergi indirimlerine ilişkin. Sığın, şunları söylüyor: “Vergi molası geçen senenin 2018’in sonunda başlamıştı ve uzata uzata 2019’un Haziranı’na kadar geldi. Temmuz, ağustos ayları beyaz eşyada çok hareketli aylar olduğu için, etkisi olmadı. Elbette 30 Haziran’dan sonra ani bir tüketici hareketinde yavaşlama yaşandı. Ama şu anda özellikle hazirandaki aktivitelerin arkasında çok daha düşük bir seviyede gidiyor rakamlar. O yüzden bizim kulağımıza geliyor tekrar bir ÖTV indirimi talebi olabilir diye.”
Sadece beyaz eşya için değil mobilya ve otomotivde küçülme yaşandığını hatırlatan Sığın, “Beyaz eşya buna şu anda pazar dinamiklerine baktığımız zaman ihtiyaç duyuyor gibi gözükmüyor. İndirim talebinin bu sektörlerden geldiğini düşünüyorum. Ama devlet bunu yaparsa tekrar beyaz eşya için de yapacaktır diye tahmin ediyorum” dedi.
BAKKAL MAHALLENİN EMANETÇİSİDİR
KONYA’da geçen hafta Ahilik Haftası kutlandı. Esnafın katıldığı yürüyüşte ise Bakkallar Odası’nın taşıdığı ilginç pankartlardan birinde bu sözler yer alıyordu. Selçuklu’dan bugüne kadar gelen ve Türk kültürünün önemli zenginliklerinden biri olan Ahilik’in tanımı şöyle: “İşçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi.” Ahilik’in geçmişi on bin yıl öncesine gidiyor. İş ahlakını, yardımlaşmayı iş hayatında etiği yeniden hatırlamak, bunun nesilden nesile aktarılmasını, bu kültürün gelişmesini sağlamak için bu hafta düzenleniyor. Hafta Konya’daki esnafın, iş insanlarının katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu arada Selçuklu döneminde başlayan bu kültürü korumak için Konya’da da 27-30 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi var. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek fuar AGE Global Fuarcılık düzenliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü ve Ahilik Zirvesi Bilimsel Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu uluslararası rekabette Türkiye’nin belirlediği hedeflere ulaşması için Ahiliği yaşatma mecburiyetinde olduğunu söylüyor. Zorlu, “Ahilik bir çeşit eğitim kurumu, insan yetiştirme sanatıdır. Ahiliğe sahip çıkarak, gelecek nesillerin de bu anlayışı benimsemesini sağlayabiliriz” diyor.
Günümüzde iş hayatında giderek eksikliği duyulan bir konu etik. Bu etkinliklerle hatırlamak iyi olacak!