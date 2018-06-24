Uzakdoğu rekabeti Türkiye’ye taşındı

Miniso, Mumuso, Yoyoso... Bu üç marka Japonya, Güney Kore ve Filipinler’de doğdu. Hızlı moda mağaza zincirleri olarak tanımlanan bu markalar, Uzakdoğu’da birbirlerine rakip. Ve rekabet şimdi Türkiye’ye taşındı. Aynı konseptle peş peşe kurulan markalar, Türk yatırımcıların ilgisiyle Türkiye’de de yayılıyor.

BUGÜNLERDE daha çok kapanan mağazalarla gündemde olan alışveriş merkezlerinin yüzünü güldüren üç marka var: Miniso, Mumuso, Yoyoso. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, bu üç marka Uzakdoğu’dan... Miniso Japon, Mumuso Güney Koreli, Yoyoso ise Filipinli. Fast fashion (hızlı moda), fast food’dan sonra, son yılların yaygın modeli haline geldi. Bu kategorideki mağaza zincirleri olarak tanımlanan bu üç markanın tasarım ve üretim felsefeleri de birbiriyle epey benzeşiyor: Pratik, çevreye duyarlı, ucuz ve insan odaklı ürünler satmak. Her üçü de son 10 yılın dünyada en hızlı büyüyen markaları arasında yer alıyor. Ve dünyanın dört bir yanında varlar.

AYDA 100 MAĞAZA AÇIYOR

Bu markalardan ilk kurulan Miniso. Şirketin baş tasarımcısı da olan Miyake Junya ve Çinli genç girişimci Ye Guo Fu’nun 2013’te Tokyo’da kurduğu Miniso, yeme-içme, hızlı giyim ve eğlence sektörleri ile moda ve eğlenceyi bir araya getiren yeni bir iş stili yaratmış. Bugün 40’a yakın ülkede 3 binden fazla mağazaya sahip. Şirket ayda ortalama 80 ila 100 mağaza açıyor. Hedefi 2020’ye kadar dünyanın dört bir yanında 6 bin mağaza açmak ve 9 milyar dolarlık ciroya ulaşmak. Türkiye’ye 2016’da Medical Park ve Liv Hastaneleri’nin ortaklarından Adem Elbaşı’nın getirdiği Miniso, ilk mağazasını Watergarden’da açtı. Bugün 30 mağazası var. 2018 hedefi 45 mağazaya ulaşmak. Hedefi de her ay en az bir mağaza açmak.

GÜNEY KORE’DE DOĞDU

Mumuso ise Güney Kore’de 2014’te doğan bir marka. Üretimini Kore, Japonya, Tayland, Singapur ve Çin’de yapıyor. Mumuso’nun felsefesi de ekonomik ve yaratıcılık temel ilkeleriyle üretilmiş ürünlerle, kalite, tasarım ve kaliteli bir yaşam arayışındaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak. Türkiye’ye 2017’de Tepe Nautilus mağazasıyla giren Mumuso’yu getiren isimler ise başta Turkcell olmak üzere birçok şirket merkezinin ve ofislerin tasarımcısı Fabrika Mimarlık’ın ortaklarından Ramazan Donduran ve uluslararası markalara üretim yapan Canlıoğlu Tekstil’in sahibi Ayhan Canlıoğlu. Türkiye’de mağaza sayısı 14’e ulaşan Mumuso’nun 2020 hedefi dünya genelinde 5 bin mağazaya sahip olmak.

20 ÜLKEDE VAR

Uzakdoğulu bu markalara şimdi de Yoyoso eklendi. Filipinler’den doğan Yoyoso da 2014’te kuruldu. Bugün dünya çapında 800 mağazası var. Meksika’dan İngiltere’ye Avustralya’dan Kanada’ya dünyanın 20 ülkesinde yer alan markayı Türkiye’ye getiren şirketin adı Ecrou Mağazacılık. Perakende sektöründe Carrefoursa, Teknosa gibi önemli markalarda yöneticilik yapan Tahsin Göksu ile hazır giyimde hızlı modanın en başarılı markalarından De Facto’nun kurucularından Şahin Demir’in Türkiye’ye tanıştırdığı Yoyoso’nun ilk mağazası Venezia AVM’de açıldı. Yoyoso da Türkiye’de hızlı büyümeyi hedefliyor.

Miniso’nun, kendi iş modelini takilt etmekle suçladığı markalar, dediğim gibi AVM’lerin yeni gözdesi... Üç marka da Türkiye’nin diğer illerinde yayılmak arayışında. Yani bu kıyasıya rekabet Uzakdoğu’dan Anadolu’nun içlerine doğru büyüyecek...

CHAKRA GÖZÜNÜ DIŞARIYA AÇTI

EV tekstili üretiminde Türkiye artık bir dünya markası. Havlu, bornoz, nevresim konusunda dünyanın en önemli markaları üretimini Türk firmalarına yaptırıyor. Denizli ise bu sektörün neredeyse doğduğu yer. Evlerde küçücük atölyelerde, dokuma tezgahlarıyla başlayan bu üretimde artık dünya markaları çıkarma dönemine gelindi. İşte bu markalardan biri Chakra...Demir çelik ihracatından, tekstile kadar birçok sektörde yer alan, Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olan olan Denizlili Kocaer Grubun şirketlerinden biri. Kocaer Tekstil yıllarca Victoria Secret, Nautica, Marks and Spencer, Donna Karan, Crate and Barrell gibi büyük markalara üretim yapan bir grup olmuş. 2005 yılında ise fason üretimde daha fazla ilerlemenin mümkün olmadığı düşüncesi ile markalaşma kararı almış. İkinci kuşak ortaklardan Ali Rıza Kocaer, “Bu kadar kaliteli üretim yaparken Türkiye neden marka yaratamasın” düşüncesi ile yola çıkıyor.

YURTDIŞINDA DA BÜYÜYOR

2003’de kurdukları araştırma geliştirme departmanında yaptıkları çalışmalarla farklılaşmak için adımlar atılıyor. Ve üretimde bambu ipliği kullanmaya başlıyorlar. Ali Rıza Kocaer, markalaşma kararı aldıklarında bu konuda uzman ABD’li Landor firması ile çalışmaya başladıklarını söylüyor. Marka konumlandırmasını doğallık ve rahatlık olarak belirlediklerini, marka isminin de global, her dilde rahat söylenen bir isim olmasını istediklerini söylüyor. Chakra bilindiği gibi Uzakdoğu felsefesinde vücudun içinde bulunan enerji merkezleri demek. Kocaer, ilk İstanbul Kanyon’da açılan 22 metrekare mağaza ile çıktıkları yolda bugün Türkiye’de 45, yurtdışında 10 mağazaya ulaştıklarını anlatıyor. Türkiye’de mağazalar büyük metrekarelerde yeni bir konseptle yenileniyor. Bundan sonraki diğer hedef ise yurtdışında mağazalaşmak. Yurtdışından büyük talep geldiğini söyleyen Kocaer, bu yıl sonunda 16 mağazaya çıkacaklarını anlatıyor. 5 yıl içinde ulaşmak istedikleri hedef ise 200. Kocaer şunları anlatıyor: “Körfez Bölgesi’nde Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Abu Dabi, Bahreyn, Kuveyt mağazalaşma talebi gelen ülkeler. Bu yıl içinde Hindistan ve İspanya var. Yeni markamız da çocuklar için Little Chakra olacak.” Türkiye Çin’e karşı rekabette yönünü değiştirerek tekstil sektörüne sınıf atlattı. Araştırma geliştirme çalışmaları, koleksiyonlar dünyada sağlam bir yer edinmesine neden oldu.

Şimdi markalaşma konusunda da sevindirici gelişmeler var ve Chakra’nın hedefleri bu nedenle önemli!