Urfa’ya Göbeklitepe dopingi

İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın turizm tarihini de değiştiriyor. Göbeklitepe yılı ilan edilen 2019’da 1 milyon 250 bin ziyaretçi ile rekor kırılmış durumda. Otelleri yüzde 90 dolu olan kentte yatak kapasiteleri yetmiyor. Accor, Ramada gibi otel zincirleri arayışta. 300 odalı Millet Han gibi tarihi binalar da butik otel için yatırımcı bekliyor.
TURİZMDE hem geliri hem turist sayısını arttırmak isteyen Türkiye’nin son yıllarda elinde bir pırlanta var. Şanlıurfa’da 30 yıldır yapılan kazılarla ortaya çıkan Göbeklitepe... Yerleşik insanlık tarihini Mısır Piramitlerinden, Sümerlerden yani milattan önce 7 binlerden 12 bin yıl önceye götüren Göbeklitepe, 2018’den beri Unesco Dünya Mirası daimi listesinde. Dünyanın büyük ilgisini çeken Göbeklitepe, ABD’de yapılan bir listede dünyada ölmeden görülmesi gereken 2’nci mekan olmuş. Türkiye de bu önemli bölgenin farkında. Türkiye’nin tanıtımında artık başrole yerleşen Göbeklitepe için Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019’u “Göbeklitepe Yılı” ilan etmişti.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) geleneksel Anadolu ziyaretlerinin rotası bu kez Şanlıurfa oldu. Başkan Erdal Bahçıvan ve sanayicilerle Şanlıurfa’daydık. İlk durağımız da Göbeklitepe... Doğuş Grubu’nun sponsorluğunda müthiş bir düzenleme yapılan alana otobüsler dolusu ziyaretçi gelmişti. Aldığımız bilgilere göre bu yıl Türkiye’nin her yöresinden 1 milyon 250 bin ile ziyaretçi rekoru kırılmış. Oteller yüzde 90 doluluğa ulaşmış. Ne yazık ki bu ziyaretçilerin ancak yüzde 1’i yurtdışından. Çünkü bölge ABD ve batılı ülkelerin kırmızı çizgisinde yer alıyor. Ancak Urfalılar bölgedeki müthiş zenginliğin dünyaya duyurulmasında, turizmin hakettiği yere gelmesinde adımlar atmaya kararlı.
ZİNCİR MARKA YOK
Bunun için kentin kamu ve özel sektör temsilcileri, Avrupa Birliği fonlarından da yararlanarak Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ’yi kurmuşlar. Hatta iddialarına göre Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı’na da model olmuşlar. Ajansın başkanı Mehmet Uncu bölgede yapılabilecek yatırımlara ilişkin detaylı bir yatırım ortamı sunumu hazırlamış. 2023 için Turizm Master Planı çıkarılmış. Sadece Şanlıurfa değil Unesco listesinde yer alan Gaziantep, Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır’ı da kapsayan Mezopotamya başlığı altında projeler hazırlanıyor. Müzikten mutfağa uluslararası festivallerin de olduğu planın en önemli handikabı yeterli otel olmaması. Mehmet Uncu nüfusu 2 milyon civarında olan Urfa’nın yaş ortalamasının 19 ile en genç il olduğunu söylüyor. 2390 tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunduğunu ekliyor. Yatak kapasitesi 6380 olan kentte turizm belgeli yatak kapasitesi ise sadece 2326. 2007’de 200 bini bile bulmayan ziyaretçi sayısı bugün 1 milyon 250 bin olmuş ama Hilton Garden İnn dışında zincir marka yok kentte. Aldığım bilgilere göre bugünlerde Accor, Ramada gibi zincirler bölgeye gelmek istiyor ancak hem bölgenin siyasi sorunları hem otel yatırımı yapacak yatırımcı bulamamaları büyük engel. Uncu yatırımcıları davet ederken bölgedeki yatırım imkanlarını da şöyle sıralıyor: “Urfa cazip yatırım imkanlarına sahip 6’ıncı bölgede yer alıyor. KDV, Gümrük Vergisi istisnaları var. Kurumlar Vergisi indirimi, SGK istihdam destekleri, faiz destekleri var. 5 ve 4 yıldızlı oteller için yatırım alanları belirlenmiş durumda. Butik otel yapmak için tarihi binalar ve hanlar var. Mesela 300 odalı Millet Han yatırımcı bekliyor.”
İSO: GAZİANTEP’TEN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYE GELDİK
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul sanayisi olarak öğretmeye değil, Gaziantep’ten bir şeyler öğrenmeye geldiklerinin altını çizerek “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında giderek payını artıran Gaziantep ili, sanayideki aile işletmeciliğini nesiller arasındaki aktarımını çok iyi başardı. Aile işletmelerinin devamı çok önemli. Buraya, sizden bir şey öğrenmeye geldik” dedi.
‘TUR OPERATÖRLERİNİN İNSAFINA KALMAYALIM’
Dünyanın en büyük tur operatörlerinde Thomas Cook’un geçen ay iflas etmesi, birçok turizm ülkesini derinden sarstı. Bu iflastan en çok etkilenen ülkeler arasında ise Türkiye de yer aldı. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum, “Türkiye, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Mısır gibi ülkeler ciddi etkilendi. Türkiye’de sadece Ege Bölgesi’nde 80-90 milyon Euro’luk kayıp olduğu tahmin ediliyor. Böyle durumlar yaşanmaması için bazı önlemler alınmalı. En başında tatil bölgelerine direkt uçuşların artması gerekiyor. THY, bu yıl ilk kez tatil bölgelerine dünyanın bir çok noktasından direkt uçuşlara başladı. Bunun da etkilerini gördük. Yine de bu yeterli değil. 2023 için hedeflenen 75 milyon turist rakamına ulaşmak ve geçmek için ülkemize yapılan direkt uçuşların artması gerekiyor. Eğer bu uçuşlar artmazsa Thomas Cook gibi büyük tur operatörlerinin insafına kalıyorsunuz. Eğer uçuşları arttırırlarsa sezon uzuyor. Burada THY’ye çok büyük görev düşüyor” dedi.
Thomas Cook ile ilgili uluslararası sürecin devam ettiğine dikkat çeken Batum, “Firmanın sallantıda olduğunu herkes biliyordu. Dalaman Havalimanı’na gelen İngilizlerin yüzde 48’ini bunlar getiriyordu. Bu durumda nasıl çalışmayalım o firma ile.” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Thomas Cook’un iflasının ardından çok hızlı aksiyon aldığına değinen Tunç Batum, “2020’ye etkisinin fazla olmayacağını düşünüyoruz. Türkiye, gelir sigortasıyla ilgili ciddi çalışma yapmalı. İnsanlar, riski büyük de olsa bunu ödemeye hazır. Sigorta şirketleri ciddi bir şekilde çalışmalı” dedi.
TEMA DEĞİL TEMAKİDS, PATENTİ TEMA EĞİTİM KURUMLARI’NIN
AĞUSTOS ayında Tema Vakfı’nın markasını korumak için bazı davalar açtığını anlatan “TEMA Kavgası” başlıklı bir haber yer aldı bu sütunlarda. Kulis köşesinin ikinci yazısı ise “Bir okul mağduriyeti de Halkalı ve Kurtköy’den” başlığını taşıyan tamamen farklı bir konuya sahipti. Haberde yer alan Tema Eğitim Kurumları Limited Şirketi’nden ortakları Murat Polat ve Ertuğrul Amasyalı adına avukatlarından bir açıklama geldi. Açıklamada özetle şu bilgiler yer alıyor: “Tema Kavgası haberinin içeriğinden ve bütününden çıkan sonuç, müvekkill şirketin ve ortakları olan Murat Polat ve Ertuğrul Amasyalı’nın hakkı olmadığı bir markayı, üstelik haksız çıkar elde etmek amacıyla ve hukuka aykırı olarak kullanmış olduğudur. Oysa gerçek bu değildir. Tema Eğitim Kurumları Limited Şirketi ünvanlı müvekkil şirket, eğitim işleri ile iştigal etmek üzere 2013 yılında kurulmuş ticaret siciline kayıtlı olan ve kurulduğu günden bu yana faaliyet gösteren yasal ve itibarlı bir şirkettir. Bunun yanı sıra habere konu olan sadece Tema ibaresinden söz edilen dava konusu markanın doğrusu Temakids olup ülkemizde marka tescili konusunda tek resmi yetkili kurum olan Türk Patent Marka Kurumu nezdinde 2014 yılından beri müvekkil şirket adına tescil olan markalardan biridir. Haberde sadece Tema Vakfı’ndan bilgi alınmıştır. Bunun amacı da müvekkilleri haksız göstermektir. Üstelik bununla da kalmayıp haber müvekkilerimle ilgisi olmayan “Bir mağduriyet de Halkalı ve Kurtköy’den başlığı ile verilen eğitimle bağlantılı olarak devam edilmiştir. Bu da müvekkilleri suçlayıcı bir haberdir.” Düzeltmek görevimiz. Ancak iki haberin birbirinden bağımsız olduğunu ve Amasyalı ve Polat’a özellikle bir zarar vermek istemediğimi hatırlatmak da benim hakkım.
Urfa’ya Göbeklitepe dopingi
İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın turizm tarihini de değiştiriyor. Göbeklitepe yılı ilan edilen 2019’da 1 milyon 250 bin ziyaretçi ile rekor kırılmış durumda. Otelleri yüzde 90 dolu olan kentte yatak kapasiteleri yetmiyor. Accor, Ramada gibi otel zincirleri arayışta. 300 odalı Millet Han gibi tarihi binalar da butik otel için yatırımcı bekliyor.
TURİZMDE hem geliri hem turist sayısını arttırmak isteyen Türkiye’nin son yıllarda elinde bir pırlanta var. Şanlıurfa’da 30 yıldır yapılan kazılarla ortaya çıkan Göbeklitepe... Yerleşik insanlık tarihini Mısır Piramitlerinden, Sümerlerden yani milattan önce 7 binlerden 12 bin yıl önceye götüren Göbeklitepe, 2018’den beri Unesco Dünya Mirası daimi listesinde. Dünyanın büyük ilgisini çeken Göbeklitepe, ABD’de yapılan bir listede dünyada ölmeden görülmesi gereken 2’nci mekan olmuş. Türkiye de bu önemli bölgenin farkında. Türkiye’nin tanıtımında artık başrole yerleşen Göbeklitepe için Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019’u “Göbeklitepe Yılı” ilan etmişti.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) geleneksel Anadolu ziyaretlerinin rotası bu kez Şanlıurfa oldu. Başkan Erdal Bahçıvan ve sanayicilerle Şanlıurfa’daydık. İlk durağımız da Göbeklitepe... Doğuş Grubu’nun sponsorluğunda müthiş bir düzenleme yapılan alana otobüsler dolusu ziyaretçi gelmişti. Aldığımız bilgilere göre bu yıl Türkiye’nin her yöresinden 1 milyon 250 bin ile ziyaretçi rekoru kırılmış. Oteller yüzde 90 doluluğa ulaşmış. Ne yazık ki bu ziyaretçilerin ancak yüzde 1’i yurtdışından. Çünkü bölge ABD ve batılı ülkelerin kırmızı çizgisinde yer alıyor. Ancak Urfalılar bölgedeki müthiş zenginliğin dünyaya duyurulmasında, turizmin hakettiği yere gelmesinde adımlar atmaya kararlı.
ZİNCİR MARKA YOK
Bunun için kentin kamu ve özel sektör temsilcileri, Avrupa Birliği fonlarından da yararlanarak Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ’yi kurmuşlar. Hatta iddialarına göre Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı’na da model olmuşlar. Ajansın başkanı Mehmet Uncu bölgede yapılabilecek yatırımlara ilişkin detaylı bir yatırım ortamı sunumu hazırlamış. 2023 için Turizm Master Planı çıkarılmış. Sadece Şanlıurfa değil Unesco listesinde yer alan Gaziantep, Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır’ı da kapsayan Mezopotamya başlığı altında projeler hazırlanıyor. Müzikten mutfağa uluslararası festivallerin de olduğu planın en önemli handikabı yeterli otel olmaması. Mehmet Uncu nüfusu 2 milyon civarında olan Urfa’nın yaş ortalamasının 19 ile en genç il olduğunu söylüyor. 2390 tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunduğunu ekliyor. Yatak kapasitesi 6380 olan kentte turizm belgeli yatak kapasitesi ise sadece 2326. 2007’de 200 bini bile bulmayan ziyaretçi sayısı bugün 1 milyon 250 bin olmuş ama Hilton Garden İnn dışında zincir marka yok kentte. Aldığım bilgilere göre bugünlerde Accor, Ramada gibi zincirler bölgeye gelmek istiyor ancak hem bölgenin siyasi sorunları hem otel yatırımı yapacak yatırımcı bulamamaları büyük engel. Uncu yatırımcıları davet ederken bölgedeki yatırım imkanlarını da şöyle sıralıyor: “Urfa cazip yatırım imkanlarına sahip 6’ıncı bölgede yer alıyor. KDV, Gümrük Vergisi istisnaları var. Kurumlar Vergisi indirimi, SGK istihdam destekleri, faiz destekleri var. 5 ve 4 yıldızlı oteller için yatırım alanları belirlenmiş durumda. Butik otel yapmak için tarihi binalar ve hanlar var. Mesela 300 odalı Millet Han yatırımcı bekliyor.”
İSO: GAZİANTEP’TEN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYE GELDİK
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul sanayisi olarak öğretmeye değil, Gaziantep’ten bir şeyler öğrenmeye geldiklerinin altını çizerek “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında giderek payını artıran Gaziantep ili, sanayideki aile işletmeciliğini nesiller arasındaki aktarımını çok iyi başardı. Aile işletmelerinin devamı çok önemli. Buraya, sizden bir şey öğrenmeye geldik” dedi.
‘TUR OPERATÖRLERİNİN İNSAFINA KALMAYALIM’
Dünyanın en büyük tur operatörlerinde Thomas Cook’un geçen ay iflas etmesi, birçok turizm ülkesini derinden sarstı. Bu iflastan en çok etkilenen ülkeler arasında ise Türkiye de yer aldı. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum, “Türkiye, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Mısır gibi ülkeler ciddi etkilendi. Türkiye’de sadece Ege Bölgesi’nde 80-90 milyon Euro’luk kayıp olduğu tahmin ediliyor. Böyle durumlar yaşanmaması için bazı önlemler alınmalı. En başında tatil bölgelerine direkt uçuşların artması gerekiyor. THY, bu yıl ilk kez tatil bölgelerine dünyanın bir çok noktasından direkt uçuşlara başladı. Bunun da etkilerini gördük. Yine de bu yeterli değil. 2023 için hedeflenen 75 milyon turist rakamına ulaşmak ve geçmek için ülkemize yapılan direkt uçuşların artması gerekiyor. Eğer bu uçuşlar artmazsa Thomas Cook gibi büyük tur operatörlerinin insafına kalıyorsunuz. Eğer uçuşları arttırırlarsa sezon uzuyor. Burada THY’ye çok büyük görev düşüyor” dedi.
Thomas Cook ile ilgili uluslararası sürecin devam ettiğine dikkat çeken Batum, “Firmanın sallantıda olduğunu herkes biliyordu. Dalaman Havalimanı’na gelen İngilizlerin yüzde 48’ini bunlar getiriyordu. Bu durumda nasıl çalışmayalım o firma ile.” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Thomas Cook’un iflasının ardından çok hızlı aksiyon aldığına değinen Tunç Batum, “2020’ye etkisinin fazla olmayacağını düşünüyoruz. Türkiye, gelir sigortasıyla ilgili ciddi çalışma yapmalı. İnsanlar, riski büyük de olsa bunu ödemeye hazır. Sigorta şirketleri ciddi bir şekilde çalışmalı” dedi.
TEMA DEĞİL TEMAKİDS, PATENTİ TEMA EĞİTİM KURUMLARI’NIN
AĞUSTOS ayında Tema Vakfı’nın markasını korumak için bazı davalar açtığını anlatan “TEMA Kavgası” başlıklı bir haber yer aldı bu sütunlarda. Kulis köşesinin ikinci yazısı ise “Bir okul mağduriyeti de Halkalı ve Kurtköy’den” başlığını taşıyan tamamen farklı bir konuya sahipti. Haberde yer alan Tema Eğitim Kurumları Limited Şirketi’nden ortakları Murat Polat ve Ertuğrul Amasyalı adına avukatlarından bir açıklama geldi. Açıklamada özetle şu bilgiler yer alıyor: “Tema Kavgası haberinin içeriğinden ve bütününden çıkan sonuç, müvekkill şirketin ve ortakları olan Murat Polat ve Ertuğrul Amasyalı’nın hakkı olmadığı bir markayı, üstelik haksız çıkar elde etmek amacıyla ve hukuka aykırı olarak kullanmış olduğudur. Oysa gerçek bu değildir. Tema Eğitim Kurumları Limited Şirketi ünvanlı müvekkil şirket, eğitim işleri ile iştigal etmek üzere 2013 yılında kurulmuş ticaret siciline kayıtlı olan ve kurulduğu günden bu yana faaliyet gösteren yasal ve itibarlı bir şirkettir. Bunun yanı sıra habere konu olan sadece Tema ibaresinden söz edilen dava konusu markanın doğrusu Temakids olup ülkemizde marka tescili konusunda tek resmi yetkili kurum olan Türk Patent Marka Kurumu nezdinde 2014 yılından beri müvekkil şirket adına tescil olan markalardan biridir. Haberde sadece Tema Vakfı’ndan bilgi alınmıştır. Bunun amacı da müvekkilleri haksız göstermektir. Üstelik bununla da kalmayıp haber müvekkilerimle ilgisi olmayan “Bir mağduriyet de Halkalı ve Kurtköy’den başlığı ile verilen eğitimle bağlantılı olarak devam edilmiştir. Bu da müvekkilleri suçlayıcı bir haberdir.” Düzeltmek görevimiz. Ancak iki haberin birbirinden bağımsız olduğunu ve Amasyalı ve Polat’a özellikle bir zarar vermek istemediğimi hatırlatmak da benim hakkım.