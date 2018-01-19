TÜSİAD kaldı adam gitti

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) isim değişikliğine gitti. İlk adımları 8 yıl önce kadın başkan döneminde atılan ancak kabul görmeyen iş insanı kelimesi erkek bir başkan döneminde getirildi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, tüzük değişikliğini divan kurulu üyesi Serpil Veral’e açıklattı.

ÖNCE başkan Erol Bilecik verdi ipucunu. “Toplantının sonunda SİAD’la ilgili bir tüzük değişikliği açıklayacağız…”

Toplantı bitti. Divan Başkanı Muharrem Hilmi Kayhan, divan kurulu üyesi Serpil Veral’e verdi mikrofonu. Ve Veral açıkladı:

“Tüzük değişikliği ile Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin adı Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirilmiştir…”

Kendisi de bir sanayici olan Veral’in gururla okuduğu bu isim değişikliği tüm üyelerin oy birliği ve yoğun alkışları ile kabul edildi…

TÜSİAD’ın kadın erkek eşitliği açısından gerçekten devrimci bir adım olarak nitelenecek bu değişikliği ise beni yıllar öncesine götürdü.



Jale Özgentürk, 17 Ekim 2010’da iş insanı tartışmasını Radikal’deki köşesine taşımıştı.

Aslında TÜSİAD’ın isminden işadamı kelimesi çıkacak mı çıkmayacak mı tartışması ilk olarak 2007’de bir kadın başkan Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın seçilmesiyle başladı. O yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliğini önemli ilgi alanlarından biri haline de getiren TÜSİAD’ta hemen sonra seçilen Ümit Boyner’in dönemi de tartışmaların yoğunlaştığı dönem oldu. Businness Europe gibi önemli bir örgütün üyesi olan TÜSİAD, 34 üye ülke arasında isminde işadamı bulunan tek dernekti.

Boyner yönetimi bu durumu değiştirmek için bir çalışma başlattı. TÜSİAD’ın yurtdışındaki ismi değişirken Türkiye’de de amblem değişti. Kelimenin açılımı kaldırıldı.

İşadamı kelimesinin kaldırılması amacıyla başlayan çalışma ise bazı üyelerin iş insanı ya da iş dünyası kelimelerini uygun bulmaması nedeniyle kabul edilmedi. İşadamı kelimesinin yerine ortak bir dil yakalanamadı.

İşte bundan 8 yıl önce bir kadın başkan döneminde adımları atılan ancak kabul görmeyen iş insanı kelimesi, sonunda bir erkek başkan döneminde gündeme gelerek kabul edilmiş oldu. TÜSİAD’ın amblemi değişmedi. Kısaltmanın içindeki A harfi şimdilik kaldı. Değişiklik nasıl yorumlandı derseniz...

Tüm üyeler isim değişikliği

konusuna olumlu yaklaştı. Kadın üyelerden Leyla Alaton ise değişikliği gecikmiş bir hareket olarak yorumladı.

10 yıl önce babası İshak Alaton’un gündeme getirdiği ‘işadamı’ çelişkisinin bu kadar zaman sonra ancak

değiştirildiğini hatırlatarak, “sevindiğimi söyleyemem” dedi.

Eski başkanlardan Cansen Başarır ise geç de olsa bu değişikliğin çok önemli olduğunu ve erkek bir başkan tarafından yapılmasının da anlamlı olduğunu düşünüyor.

İş dünyası toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda son günlerde önemli açılımlar yapıyor. Yeterli değil elbette ama gelecek için umut verici. Her şey dilde başlıyor. TÜSİAD’ın bu devrimci adımını kutlamamak haksızlık olur!

İLK ADIM OHAL’İN SON BULMASI





TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD’ın 48. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “AB ile müzakereler fiilen ilerlemese de süreç resmen kopmamalı, tam üyelik perspektifi korunmalı. Daha olumlu siyasal koşullar oluşana kadar gümrük birliği, güvenlik ve enerji gibi somut alanlarda entegrasyon devam etmelidir” dedi. Bilecik, Türkiye’nin hem dünyada hak ettiği saygın konumunu koruyabilmesinin hem de gelişmesi ve kalkınması için yakın tarihin herkesi sarsan travmalarından kurtulup hızla normalleşmeye başlaması gerektiğine işaret ederek, “Bu nedenle atılması gereken ilk adımın, daha önce de başka vesilelerle gündeme getirdiğimiz gibi OHAL’in son bulması, bir daha tekrarlanmaması olduğuna inanıyorum. Hain terör odaklarına en etkin güvenlik önlemleri ile darbe vururken, yasama, yürütme ve yargımızı en ileri demokratik standartlara taşımak için her zaman devletimize destek olacağız” dedi.

ÜRETMEDEN TÜKETİYORUZ

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da, 1990’ların geri gelen sorunlarına ilaveten bir de yeni sorunlar bulunduğuna işaret ederek, “Türkiye üretmiyor. Hem tarım hem de sanayi üretiminde kan kaybediyoruz. 1990’larda tarım ve sanayinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 40’ların üzerinde idi. Artık bu oran yüzde 30’ların altına indi. Üretmeden tüketiyoruz. Tüketmek için de borçlanıyoruz” yorumunu yaptı. Fabrika arsaları ve tarlalarda inşaatların yükseldiğini kaydeden Özilhan, “Büyüme kentsel ranta dayalı olursa, sınırlarını da rant çizer. Nüfus artışı yavaşlayıp, kentleşmenin sınırına gelinince, rantın da sonuna gelinir. Oysa büyümeyi sürekli olarak yüksek seviyelerde tutmak için üretime dayalı bir ekonomik yapı şarttır” şeklinde konuştu.

BOYNER: DEĞERLİ BİR DEĞİŞİM

DEĞİŞİKLİĞİ Ümit Boyner’e de sordum. İşte yorumu: “Bu konu aslında hep gündemde kaldı ama tüzük değişikliği nihayet bu yönetime nasip oldu. Derneğin cinsiyet eşitliğine ne denli değer verdiği yönetiminde aktif yer alan kadın sayısından, ki nispet olarak dernekteki kadın üye sayısının çok üstünde son derece aşikar. TÜSİAD yönetiminde yer almak üyelerin cinsiyeti değil, katılım isteği, emeği ve katılımındaki liyakatla orantılı. Dernek zaten önce yabancı açılımında ‘businessmen’ kelimesini kullanmamaya başladı. Sonra 2011 yılındaki logo değişikliğinde TÜSİAD markasını öne çıkarmaya başladık. Tüzükte bu değişiklikle aslında on yıllardır içselleşmiş bir değerimizi tescil ettik.”

Hüzünlü genel kurul

- TÜSİAD’ın 48’inci genel kurulu seçimsiz olmasına rağmen yoğun ilgi gördü. Ömer ve Ali Koç, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Ömer Dinçkök, Muharrem Yılmaz, Muharrem Hilmi Kayhan gibi eski başkan ve yönetim kurulu toplantıdaydı.

- Bu isimleri genel kurula getiren önemli bir gerekçe vardı. TÜSİAD kurucu başkanlarından Feyyaz Berker’in kısa süre önce hayata veda etmesi nedeniyle bir anma toplantısı düzenlemişti. Güler Sabancı hasta olmasına rağmen Berker’i anma toplantısını kaçırmak istemediğini söylüyordu.

- Berker, Bülent Eczacıbaşı ve 77 yıllık ortağı Nihat Gökyiğit’in hüzünlü konuşmaları ve Başak Solmaz’ın eski fotoğraflarla hazırladığı mini filmle anıldı.

- Genel Kurul’da verilen bilgiye göre yeni üye sayısı 117 oldu. Yeni üyelerin büyük bölümü bilişim şirketlerinden. Facebook, Uber Türkiye yöneticileri yeni üyeler arasına girdi. Eski yıllarda üye almakta çok cimri davranan ve en fazla 50 yeni üye alan TÜSİAD kapılarını bu kez daha fazla açmış oldu.

- 93 yaşındaki Nihat Gökyiğit ise TÜSİAD’ın yeni üyeleri arasına girdi.