Türkiye’yi 300 milyon liraya tanıtacaklar

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) kararıyla sektörel tanıtım gruplarının kapanmasının ardından burada biriken 300 milyon lira ‘Türkiye Tanıtım Grubu’na aktarılıyor. Tanıtım Grubu şimdi Türkiye’nin imajını arttıracak ve ‘Made in Turkey’ (Türk malı) algısını geliştirecek projelere imza atacak.

TÜRKİYE İhracat-çılar Meclisi (TİM) 2010’da ihracatın arttırılması amacıyla sektörel tanıtım grupları kurma kararı almıştı. Fındıkla başlayan grupların sayısı yıllar içinde Kanatlı Tanıtım Grubu’ndan Süs Bitkileri Tanıtım Grubu’na kadar çeşitlenerek 15’e çıktı.

Ancak zaman içinde ihracatçılar arasında sektörler mi tanıtılmalı, Türkiye mi, tartışması başladı ve ilk olarak Plastik Tanıtım Grubu, grubun işlevini yitirdiği gerekçesi ile kendi kararıyla kapandı.

Ekonomi Bakanlığı da bunun üzerine tanıtım gruplarını masaya yatırdı. Verimsiz bulunduğu için sektörel tanıtım grupları bu yıl şubat sonunda tamamen kapatıldı.

DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Sektörel tanıtım gruplarının yerine ise her sektörü kapsayan Türkiye Tanıtım Grubu’nun kurulmasına karar verildi.

Ağustos ayında Resmi Gazete’de yayınlanarak kurulan Türkiye Tanıtım Grubu’nun kurulma gerekçesi ve hedefi son birkaç yıldır dış dünyada Türkiye imajının sarsılması ve ihracatta bu nedenle yaşanan sıkıntılara karşı daha güçlü bir tanıtım faaliyeti yürütmek olarak açıklandı.

Türkiye İhracatçılar Birliği’nin bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu için yeni dönem 1 Kasım itibariyle başlıyor. TİM’den ihracatçı birliklerine proje başvuruları konusunda bilgi gönderildi.

Yeni dönemde ihracatçılardan yapılacak kesinti oranı ise binde 3’e düşürülmüştü. Bu kesintiler de 1 Kasım’da başlıyor.

MADE IN TURKEY

Bu arada öğrendiğime göre kapanan sektörel tanıtım gruplarının kasasında yaklaşık 300 milyon TL var. Bu kaynak da Türkiye Tanıtım Grubu’nun kasasına aktarılıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracatçılara gönderdiği bilgide küresel çapta Made in Turkey algısının artırılması amacıyla tanıtım projelerinin hazırlanarak Sektör Kurulları tarafından onaylanması ve Yönetim Kurulu’na sunulması isteniyor. Proje başvurularında son tarih ise 7 Aralık.

Türkiye’nin son yıllarda Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar yaşadığı sorunların ülke algısını bozduğunu ihracatçı, üretici yaşayarak görüyor. Sipariş iptalleri, eskiden Türkiye akın akın gelen alım gruplarının artık adımını atmaması büyük kriz. Türkiye Tanıtım Grubu bu sorunlara çare olacak mı? Sorunun yanıtını zaman gösterecek!

TİM’DE İKİ DÖNEM KURALI GENİŞLİYOR MU?

Önümüzdeki yıl seçim yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde seçim kulisleri ise çok canlı. Bazı üyelerin tanımıyla “TİM kaynıyor.” Bu kaynamada yeni bir gelişme daha etkili olmaya başladı. İddialara göre Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan bir değişiklikle, başkanlara gelen iki dönem kuralı genişletilecek. Yönetim kurulu üyeleri de iki dönem kuralı gereği yönetime giremeyecek. TİM’de yapılacak seçimlerle 43 başkanın yeniden aday olamayacağı biliniyor. Ancak bu başkanlar yönetim kurulu üyesi olabiliyordu. Yine iddialara göre bu düzenleme, yönetim kurullarının da değişmesine neden olacak. Karşı çıkanların iddiası şu: Bu kararla TİM’de muhalefet yapan bazı isimler temizlenmek isteniyor. Seçim yaklaştıkça belli ki rekabet büyüyecek. Bu da, demokrasilerde üzülecek değil sevinilecek bir gelişme!

ALİ KOÇ, MEHMET ŞİMŞEK İLE CHATHAM HOUSE’DA

Londra merkezli Chatham House, uluslararası diyalog sağlamak amacıyla 1920’de kurulmuş bir düşünce kuruluşu. Dünyadaki önemli sorunlar konusunda araştırmalar ve projeler yapıyor.

İngiltere ve Avrupa dış politikası, AB-Çin ilişkileri, göç ve mülteci krizi gibi konular üzerinde çalışan kurumun önemli projelerinden biri de Türkiye.

Bu projenin kurumsal destekçisi geçen şubatta Koç Grubu olmuştu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç da Chatham House’un Mütevelli Heyeti’ne katılmıştı. Bir iş nedeniyle Londra’dayım. Sohbetler sırasında öğrendiğime göre Koç’un Türkiye programındaki ilk toplantısı bu hafta sonu yani 28-29 Ekim tarihinde yapılıyor. Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi konusunda dünyanın sayılı vakıfları arasında yer alan Ditchley Park’ta süren toplantılar, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Chatham House Direktörü Dr. Robin Niblett’in açılış konuşmalarıyla başlıyor. Toplantıda Berlin, Brüksel, Paris, Londra ve Türkiye’den siyasiler, iş dünyası, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileri yer alıyor.

Türkiye’den onur konuğu olarak katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan da konuşma yapacak isimler arasında. Malum toplantılar “Chatham House” kuralları ile gerçekleştiğinden içeriye dair detaylı bilgiye ulaşmak zor. Ancak, gündem yoğun. Brexit, AB’nin geleceği ve Türkiye-AB ilişkileri gibi konular mutlaka ele alınacak konular arasındadır. Türkiye’nin uluslararası alanda kendini anlatmakta zorlandığı, algının giderek bozulduğu bir dönemde bu toplantı gerçekten önemli...