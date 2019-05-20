Türkiye’de startup merkezi de kuruyor

Alman Bosch Grubu, 60 ülkede 460 şirkete sahip 410 bin kişinin çalıştığı teknoloji ve servis tedarikçisi dev bir şirket.
100 yıldır Türkiye’de de faaliyette olan şirketin 8 üretim tesisinde 18 bin 240 kişi çalışıyor. Ortadoğu’nun merkezi seçilen Türkiye’den 16 ülke yönetiliyor. Sanayi 4.0 ise Bosch’un ana gündemi. Bugüne kadar Türkiye dahil 270 şirkette 4.0 projeleri hayata geçirilmiş. Grup, Sanayi 4.0 ve nesnelerin interneti konusunda gelinen noktayı, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlediği “Nesnelerin internetinden nesnelerin ekonomisine” başlıklı Bosch Connected World 2019’da 5 bine yakın kişinin katılımıyla anlattı. Bosch Türkiye CEO’su Steven Young’la birlikte gittiğimiz fuarda Bosch’un çalıştığı yüzlerce şirket insansız otomobilden, helikoptere, akıllı evlere kadar bulduğu çözümleri sergiledi.
UYAMAYAN OYUN DIŞI
Young’la yaptığımız sohbette ise Türkiye’deki gelişmeleri konuştuk. Dijital dönüşümü hiçbir şirketin tek başına karşılayamayacağını söyleyen Young, bu nedenle paylaşımcı bir politika izlediklerini söylüyor. 3-4 yıl içinde dönüşüm yapamayan şirketlerin küçülmek zorunda kalacağı uyarısında bulunuyor. 2020 yılında 50 milyar akıllı cihazın birbirine bağlanacağını hatırlatan Young, “Uyamayan oyun dışında kalacak” diyor. Young’ın verdiği bilgiye göre 2050’de ise 9.5 milyar insan şehirlerde yaşayacak akıllı şehirler devreye girecek. Young, Bosch Türkiye konusunda ise şunları anlatıyor: “Türkiye’de şirketlerin dijital dönüşümünde öncü bir firma olmak istiyoruz. Bosch’un Türkiye’de etkin bir grup olabilmesi için Almanları ikna ettik. Endüstri 4.0’ı burada da başlattık. Şimdi ‘Yerli Yetkinlik Merkezi’ kuruyoruz. Bir anlamda tasarım merkezi olacak. 40 mühendis ve 50-60 milyon TL yatırım yapacağız.”
700 mühendisin çalıştığı Ar-Ge merkezinde ise sadece Türkiye’ye değil dünyaya ihraç edilen patentler üretildiğini anlatan Young, “Türkiye’nin bayrağını sallandırmak için çaba harcıyoruz” diyor. Young, yeni fikirlere de destek olduklarını ekleyerek “Almanya ile birlikte Grow 2.0 adıyla bir startup merkezi kuruyoruz. Şirketin içinden ya da dışından başvuruları kabul edeceğiz. Zaten gayri resmi yapıyorduk. Şimdi kurumsal yapacağız” diye konuşuyor.
Türkiye’de startup merkezi de kuruyor
Alman Bosch Grubu, 60 ülkede 460 şirkete sahip 410 bin kişinin çalıştığı teknoloji ve servis tedarikçisi dev bir şirket.
100 yıldır Türkiye’de de faaliyette olan şirketin 8 üretim tesisinde 18 bin 240 kişi çalışıyor. Ortadoğu’nun merkezi seçilen Türkiye’den 16 ülke yönetiliyor. Sanayi 4.0 ise Bosch’un ana gündemi. Bugüne kadar Türkiye dahil 270 şirkette 4.0 projeleri hayata geçirilmiş. Grup, Sanayi 4.0 ve nesnelerin interneti konusunda gelinen noktayı, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlediği “Nesnelerin internetinden nesnelerin ekonomisine” başlıklı Bosch Connected World 2019’da 5 bine yakın kişinin katılımıyla anlattı. Bosch Türkiye CEO’su Steven Young’la birlikte gittiğimiz fuarda Bosch’un çalıştığı yüzlerce şirket insansız otomobilden, helikoptere, akıllı evlere kadar bulduğu çözümleri sergiledi.
UYAMAYAN OYUN DIŞI
Young’la yaptığımız sohbette ise Türkiye’deki gelişmeleri konuştuk. Dijital dönüşümü hiçbir şirketin tek başına karşılayamayacağını söyleyen Young, bu nedenle paylaşımcı bir politika izlediklerini söylüyor. 3-4 yıl içinde dönüşüm yapamayan şirketlerin küçülmek zorunda kalacağı uyarısında bulunuyor. 2020 yılında 50 milyar akıllı cihazın birbirine bağlanacağını hatırlatan Young, “Uyamayan oyun dışında kalacak” diyor. Young’ın verdiği bilgiye göre 2050’de ise 9.5 milyar insan şehirlerde yaşayacak akıllı şehirler devreye girecek. Young, Bosch Türkiye konusunda ise şunları anlatıyor: “Türkiye’de şirketlerin dijital dönüşümünde öncü bir firma olmak istiyoruz. Bosch’un Türkiye’de etkin bir grup olabilmesi için Almanları ikna ettik. Endüstri 4.0’ı burada da başlattık. Şimdi ‘Yerli Yetkinlik Merkezi’ kuruyoruz. Bir anlamda tasarım merkezi olacak. 40 mühendis ve 50-60 milyon TL yatırım yapacağız.”
700 mühendisin çalıştığı Ar-Ge merkezinde ise sadece Türkiye’ye değil dünyaya ihraç edilen patentler üretildiğini anlatan Young, “Türkiye’nin bayrağını sallandırmak için çaba harcıyoruz” diyor. Young, yeni fikirlere de destek olduklarını ekleyerek “Almanya ile birlikte Grow 2.0 adıyla bir startup merkezi kuruyoruz. Şirketin içinden ya da dışından başvuruları kabul edeceğiz. Zaten gayri resmi yapıyorduk. Şimdi kurumsal yapacağız” diye konuşuyor.