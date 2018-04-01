TMSF’nin ‘raf’ temizliği

TÜRKİYE en büyük ekonomik krizlerinden birini 2001 yılında yaşadı. Fatura ağır oldu, 26 banka battı. Aradan 17 yıl geçti. Bankaların devredildiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bu süre içinde bankalardan tahsilat yapmaya devam etti. Ancak hala kapanmayan dosyalar var. Ocak ayında İktisat Bankası’nın eski sahibi Erol Aksoy’un cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Ancak Erol Aksoy uzun süredir ortada yok. TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk’ün Raf Temizliği isimli bir kitap yazmasına vesile olan bu dosyalara ilişkin durum ne? TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’la FETÖ şirketlerine yönelik bu köşede yayınlanan sohbetimizde bu eski dosyalardaki son durumu da sordum. Gülal, 15 yılda 26 bankanın hakim ortaklarından tahsil edilen paranın 23 milyar dolar olduğunu söylüyor. Dosyaların kapanması için son aşamaya geldiklerini anlatan Gülal, şu bilgileri veriyor: “Bazı hakim ortaklarla ilişkili alacak sorunlarımız sürüyor. Kapanmayan dosya çok. Erol Aksoy kaçak. Dinç Bilginle ilgili sıra cetvelini bekliyoruz. Mehmet Emin Karamehmet, Cavit Çağlar, Ali Balkaner dosyaları da son aşamada. Artık bu dosyaları kapatarak yürümek istiyoruz. 15 senedir yapılabilecek her şey yapılmış. Hareket imkanı az. Bu alacakları gündemden düşürmek istiyoruz.”

LANSMAN YAKINDA

Bu dosyalardan biri de Yurtbank’ın hakim ortağı Ali Balkaner’e ait. 2017 içinde Balkanerle yapılan protokolde 2005 itibariyle borç miktarı 571 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Gülal, grubun en değerli arazisinin bulunduğu Ataşehirle ilgili önemli bilgiler verdi. Hasılat paylaşımlı konut projesi için düğmeye basıldığını anlatan Gülal, 1113 konutluk projenin üçlü bir konsorsiyum olarak inşaa edileceğini ve lansmanın yakın zamanda yapılacağını açıkladı.

LENS YAPI YAPACAK

Ataşehir’deki üç kule konut projesini inşaa edecek şirketin adı Lens Yapı. Yeni kurulmuş bir şirket olan Lens’in ortakları Mah Uluslararası Havacılık ve Mehmet Gür olarak görünüyor. Şirket 500 bin TL’den 9 milyon TL’ye kadar değişken fiyatlarda satışa çıkarılan Ataşehir Modern Projesi’nin bitiş tarihini Mart 2021 olarak gösteriyor. Türkiye’nin finans merkezi olarak belirlenen Ataşehir değerli bir bölge. Proje Balkaner’in borçlarını ödeyebilecek mi? Zaman gösterecek!

DUMANKAYA MAĞDURLARI EYLEME HAZIRLANIYOR

BU arada Muhiddin Gülal ile yayınlanan röportajıma çok sayıda mesaj geldi. Özellikle Fi Yapı ve Dumankaya’nın Alman bir gruba satış süreci bu iki grubun mağdurlarını fazlasıyla heyecanlandırdı. Ancak en yoğun mesaj ise TMSF’den gelen danışmanların çözüm sürecine dahil olamayacağını söylediği 1028 dairenin bulunduğu Fi Yapı Kırıkkale mağdurlarından geldi. Dernekleşen mağdurlar sorundan Gülal’ın haberinin olmadığına inanıyor ve çaresizlik içinde sorularına yanıt bekliyor. Dumankaya mağdurları ise 13 Nisan’da yine TMSF önünde eyleme hazırlanıyor.

IRAK’LA UN KRİZİ

IRAK Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülkeden biri. 2013 yılında ihracat miktarı 13 milyar dolara kadar ulaştı. Daha sonra yaşanan siyasi sorunlarla ihracat 2016’da 7.6 milyar dolara geriledi. Geçen yıl ise büyük gayretlerle 9 milyar dolara çıktı.

Bu ülkeye yapılan en önemli ihracat ürünleri mobilya, züccaciye ve gıda. Gıdada ise yıllardır en önemli ürün un oluyor. Ancak 2018’in ilk aylarını geride bırakırken ihracatta gerileme sinyalleri geliyor. Bu ürünlerden en sıkıntılısı ise un. Irak son birkaç aydır ihraç edilen unda ton başına 60 dolar vergi almaya başlamış. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Günhan Ulusoy anlattı. Irak’ın kararı engellenemez ise ağırlığı Güneydoğu’da olan un fabrikaları zarar görecek. Nisan ayında bu konuda birg örüşme yapılacağını da öğrendim.

BAŞKANLIK ‘KALSIN’

TİCARET ve sanayi odalarında seçimlere çok az bir zaman kaldı. Seçimlerin en hareketli geçtiği odalardan biri de İstanbul Ticaret Odası (İTO) oldu. İTO’da İbrahim Çağlar’ın zamansız ölümünden sonra çekişmeli bir adaylık süreci yaşandı. Çağlar’ın yakın arkadaşı Murat Kalsın, MÜSİAD’ın desteğiyle aday olan Şekip Avdagiç ve Abdullah Teber başkanlığa aday olarak yarışmaya başladı. Ancak seçimlere çok az bir süre kala iddialı bir şekilde ortaya çıkan Murat Kalsın’ın bu yarıştan çekildiğini öğrendim. Kalsın, “Bu seçim ortamından çok rahatsızım. Bu koşullarda yarışa devam etmeme kararı aldım” dedi.