TİM fotoğrafı değiştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) artık kadınlar da var. Birlik yönetim kurullarında kadın sayısı 35’ten 52’ye çıktı. Birlik başkanı yoktu şimdi 3 kadın başkan oldu. Bu kadınlardan biri Melisa Tokgöz Mutlu, hem 27 sektör konseyinden birine hem de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Başkan İsmail Gülle, “Fotoğrafı az da olsa değiştirdik. Artık kadınlar önceliğimiz” diyor.
BİR süre önce gazetelere Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) ait bir fotoğraf yansımıştı. Erkeklerin arasında bir kadın ihracatçının yüzünün sadece yarısı görünüyordu. O günlerde büyük tepki çeken fotoğraf bir de gerçeği hatırlatmıştı.
TİM’de birliklerde ve yönetim kurulunda hiç kadın üye yoktu. Dönemin başkanı Mehmet Büyükekşi, kadınların önünde bir engel olmadığını, birliklerden gelmediği için yönetime de kadın üye alamadıklarını açıklamıştı.
TİM geçen günlerde yeni bir seçim dönemi geçirdi. 12 yıldır başkanlık yapan Büyükekşi, iki dönem kuralı nedeni ve isteğiyle görevi bırakırken seçimlerde Tahsin Öztiryaki ve Oğuz Satıcı ile yarışan İsmail Gülle yeni başkan oldu.
Gülle’nin yönetiminde ise uzun zaman sonra bir ilk gerçekleşti. Bugüne kadar sadece bir kez birlik başkanı olabilen, geçen dönem ise yer almayan kadınlar öncelik almaya başladı.
Bu seçimlerde üç kadın Melisa Tokgöz Mutlu İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği’ne, Pınar Taşdelen Engin Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’ne, Huriye Yamanyılmaz da Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’ne Başkan oldu. Birliklere seçilen kadınların sayısı da 35’den 52’ye çıktı.
Bu kadınlardan Melisa Tokgöz Mutlu ise yarışarak 27 sektör konseyine girdi, ardından da başkan İsmail Gülle’nin tercihi ile TİM’in yönetim kuruluna seçildi.
Başkan İsmail Gülle “Fotoğrafı az da olsa değiştirdik. Kadınların yönetimlerde olması yeni bir bakış, yeni bir vizyon demek. TİM yönetimi olarak bundan sonraki önceliğimiz gençleri ve kadınları desteklemek. Kadın ihracatçı sayısını da arttırmak” diyor.
Melisa Tokgöz Mutlu, 27 sektör konseyi, 13 yönetim kurulu üyesinden biri olarak barajları aşıp gelmiş. 13 birlikten de üçü kadın. Bu rakamlar yetersiz ama çok önemli.
O talihsiz fotoğrafı eleştiren bir gazeteci olarak atılan adımları duyurmak, desteklemek, bu adımların daha fazla ilerlemesini yüreklendirmek görevimiz!
KADINLAR VAZGEÇMEYİN!
ERKEK egemen meslek örgütlerinde kadınların engelleri aşıp yönetime girmesi gerçekten ciddi mücadele gerektiriyor. TİM’in yönetim kuruluna giren Melisa Tokgöz Mutlu ise sözlerine “Ben şanslı bir kadınım” sözleriyle başlıyor.
İhracatçılar birliği başkanlığına uzun süredir hazırlandığını bu sürede en büyük desteği de eski başkan Latif Ünal ve yönetim kurulu üyelerinden gördüğünü söylüyor.
“Şanslıyım çünkü bir kadın olarak engelleme değil destek gördüm. Önümü hep açtılar, Latif Ünal adeta beni bugünlere hazırladı. Bugün de hep yanımdalar” diyor.
Kadınların önünde engellerin olduğunu ancak kendilerinin de engeller yarattığını ekliyor Tokgöz Mutlu ve önerilerini şöyle sıralıyor:
“Kadınlar mücadele etmeden bu görevlere gelemiyor. Eşitlik yok. Bu nedenle pozitif ayrımcılık zorunlu. Ancak kadınların da hataları var. Kadınlar çok erken yaşta mücadeleyi bırakıp evlerine çekiliyor. Sektör kurullarında ilk başladığımda üç kadın vardık, ikisi çekildi.”
Kadınlar bu görevlere gelmek için hem çalışmalı hem de gelmek istediklerini açıkça belirtmeli diyor, Mutlu ve ekliyor:
“Türkiye’nin ilerlemesi için kadınların çalışma hayatında olması çok önemli. Ahenk getiriyoruz. Ayrıca TİM Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü. Kadınların daha çok yer alması ihracatı da olumlu etkileyecektir.”
ÇİFTÇİYE DÖVİZLE Mİ ÖDÜYORSUNUZ!
DÖVİZDEKİ hızlı artış ve istikrarsızlık birçok sektörü olumsuz etkilemeye başladı. Fiyat tutturmakta, öngörüde bulunmakta zorlanan üreticiler arasında tartışmalar da başladı.
İlk ses iplik sektöründen geldi. İplik üreticileri hem pamuk hem de petrol ürünlerinde hammadde olarak dövize bağımlı oldukları gerekçesiyle Türk Lirası ile satış yapmaktan vazgeçti. İplikçiler dövizle alıp TL ile satmanın bilançolarına zarar vermeye başladığı görüşüyle artık dolar ve Euro ile satış yapma kararı aldılar. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz bu durumu “Pamuk yerli olsa da fiyatı New York’ta belirleniyor. Dövizle alıp TL ile satmak, 6 ay vade artık çok zor” diye açıklamıştı.
Bu karara ilk tepki ise Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt’tan gelmişti. Türkiye’de dövizle satış yapmayı haksızlık olarak niteleyen Kurt, “Dövizle ticaret kendi sanayicimiz de güvensizlik ortamı yaratıyor” diyor.
Türkiye’de pamuk talebinin 1 milyon 300 bin ton olduğunu bunun 1 milyona yakının Türkiye’de üretildiğini öne süren Kurt, “İplikçilerin ithalat gerekçeleri doğru değil. Üreticiye dolarla mı ödüyorlar. Bize neden dövizle satıyorlar” diyor.
Bu arada iplikçileri hem dövizle satıp hem de zam yapmakla suçluyor Kurt. “Hassas bir dönemdeyiz. Birlikte çözüm bulmamız gerek. Bir sistemin içindeyiz. Kimse sadece kendini düşünmemeli. Biz zarar görürsek iplikçi de görür” diyor.
Tekstil ve hazır giyim sektörü ciddi krizleri atlatmış bugün ihracatta önemli bir aşamaya gelmiş bir sektör. Sektörün tüm oyuncuları karar alırken dikkatli olmalı.
Asıl üzücü olan ise bir tarım ülkesi olan Türkiye’de pamuğun önemli bir bölümünü hala ithal etmek zorunda olmamız.
TİM fotoğrafı değiştirdi
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) artık kadınlar da var. Birlik yönetim kurullarında kadın sayısı 35’ten 52’ye çıktı. Birlik başkanı yoktu şimdi 3 kadın başkan oldu. Bu kadınlardan biri Melisa Tokgöz Mutlu, hem 27 sektör konseyinden birine hem de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Başkan İsmail Gülle, “Fotoğrafı az da olsa değiştirdik. Artık kadınlar önceliğimiz” diyor.
BİR süre önce gazetelere Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) ait bir fotoğraf yansımıştı. Erkeklerin arasında bir kadın ihracatçının yüzünün sadece yarısı görünüyordu. O günlerde büyük tepki çeken fotoğraf bir de gerçeği hatırlatmıştı.
TİM’de birliklerde ve yönetim kurulunda hiç kadın üye yoktu. Dönemin başkanı Mehmet Büyükekşi, kadınların önünde bir engel olmadığını, birliklerden gelmediği için yönetime de kadın üye alamadıklarını açıklamıştı.
TİM geçen günlerde yeni bir seçim dönemi geçirdi. 12 yıldır başkanlık yapan Büyükekşi, iki dönem kuralı nedeni ve isteğiyle görevi bırakırken seçimlerde Tahsin Öztiryaki ve Oğuz Satıcı ile yarışan İsmail Gülle yeni başkan oldu.
Gülle’nin yönetiminde ise uzun zaman sonra bir ilk gerçekleşti. Bugüne kadar sadece bir kez birlik başkanı olabilen, geçen dönem ise yer almayan kadınlar öncelik almaya başladı.
Bu seçimlerde üç kadın Melisa Tokgöz Mutlu İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği’ne, Pınar Taşdelen Engin Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’ne, Huriye Yamanyılmaz da Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’ne Başkan oldu. Birliklere seçilen kadınların sayısı da 35’den 52’ye çıktı.
Bu kadınlardan Melisa Tokgöz Mutlu ise yarışarak 27 sektör konseyine girdi, ardından da başkan İsmail Gülle’nin tercihi ile TİM’in yönetim kuruluna seçildi.
Başkan İsmail Gülle “Fotoğrafı az da olsa değiştirdik. Kadınların yönetimlerde olması yeni bir bakış, yeni bir vizyon demek. TİM yönetimi olarak bundan sonraki önceliğimiz gençleri ve kadınları desteklemek. Kadın ihracatçı sayısını da arttırmak” diyor.
Melisa Tokgöz Mutlu, 27 sektör konseyi, 13 yönetim kurulu üyesinden biri olarak barajları aşıp gelmiş. 13 birlikten de üçü kadın. Bu rakamlar yetersiz ama çok önemli.
O talihsiz fotoğrafı eleştiren bir gazeteci olarak atılan adımları duyurmak, desteklemek, bu adımların daha fazla ilerlemesini yüreklendirmek görevimiz!
KADINLAR VAZGEÇMEYİN!
ERKEK egemen meslek örgütlerinde kadınların engelleri aşıp yönetime girmesi gerçekten ciddi mücadele gerektiriyor. TİM’in yönetim kuruluna giren Melisa Tokgöz Mutlu ise sözlerine “Ben şanslı bir kadınım” sözleriyle başlıyor.
İhracatçılar birliği başkanlığına uzun süredir hazırlandığını bu sürede en büyük desteği de eski başkan Latif Ünal ve yönetim kurulu üyelerinden gördüğünü söylüyor.
“Şanslıyım çünkü bir kadın olarak engelleme değil destek gördüm. Önümü hep açtılar, Latif Ünal adeta beni bugünlere hazırladı. Bugün de hep yanımdalar” diyor.
Kadınların önünde engellerin olduğunu ancak kendilerinin de engeller yarattığını ekliyor Tokgöz Mutlu ve önerilerini şöyle sıralıyor:
“Kadınlar mücadele etmeden bu görevlere gelemiyor. Eşitlik yok. Bu nedenle pozitif ayrımcılık zorunlu. Ancak kadınların da hataları var. Kadınlar çok erken yaşta mücadeleyi bırakıp evlerine çekiliyor. Sektör kurullarında ilk başladığımda üç kadın vardık, ikisi çekildi.”
Kadınlar bu görevlere gelmek için hem çalışmalı hem de gelmek istediklerini açıkça belirtmeli diyor, Mutlu ve ekliyor:
“Türkiye’nin ilerlemesi için kadınların çalışma hayatında olması çok önemli. Ahenk getiriyoruz. Ayrıca TİM Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü. Kadınların daha çok yer alması ihracatı da olumlu etkileyecektir.”
ÇİFTÇİYE DÖVİZLE Mİ ÖDÜYORSUNUZ!
DÖVİZDEKİ hızlı artış ve istikrarsızlık birçok sektörü olumsuz etkilemeye başladı. Fiyat tutturmakta, öngörüde bulunmakta zorlanan üreticiler arasında tartışmalar da başladı.
İlk ses iplik sektöründen geldi. İplik üreticileri hem pamuk hem de petrol ürünlerinde hammadde olarak dövize bağımlı oldukları gerekçesiyle Türk Lirası ile satış yapmaktan vazgeçti. İplikçiler dövizle alıp TL ile satmanın bilançolarına zarar vermeye başladığı görüşüyle artık dolar ve Euro ile satış yapma kararı aldılar. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz bu durumu “Pamuk yerli olsa da fiyatı New York’ta belirleniyor. Dövizle alıp TL ile satmak, 6 ay vade artık çok zor” diye açıklamıştı.
Bu karara ilk tepki ise Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt’tan gelmişti. Türkiye’de dövizle satış yapmayı haksızlık olarak niteleyen Kurt, “Dövizle ticaret kendi sanayicimiz de güvensizlik ortamı yaratıyor” diyor.
Türkiye’de pamuk talebinin 1 milyon 300 bin ton olduğunu bunun 1 milyona yakının Türkiye’de üretildiğini öne süren Kurt, “İplikçilerin ithalat gerekçeleri doğru değil. Üreticiye dolarla mı ödüyorlar. Bize neden dövizle satıyorlar” diyor.
Bu arada iplikçileri hem dövizle satıp hem de zam yapmakla suçluyor Kurt. “Hassas bir dönemdeyiz. Birlikte çözüm bulmamız gerek. Bir sistemin içindeyiz. Kimse sadece kendini düşünmemeli. Biz zarar görürsek iplikçi de görür” diyor.
Tekstil ve hazır giyim sektörü ciddi krizleri atlatmış bugün ihracatta önemli bir aşamaya gelmiş bir sektör. Sektörün tüm oyuncuları karar alırken dikkatli olmalı.
Asıl üzücü olan ise bir tarım ülkesi olan Türkiye’de pamuğun önemli bir bölümünü hala ithal etmek zorunda olmamız.