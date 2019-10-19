‘Sanayici mutlu olursa yatırım artar’

Barış Pınarı Harekâtı’nın etkilediği kentlerden biri olan Şanlıurfa’dayız.
Ziyaret amacımız İstanbul Sanayi Odası’nın (İTO) geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında iki ay önce gündeme aldığı toplantı. Ziyaret tam da harekâtın sona erdiği güne denk geliyor. Süreçte en çok turizm etkilenmiş ama iş dünyası genel olarak çok etkilenmediklerini söylüyor. Harekâtın sona ermesi ise umutların yeniden canlanmasına neden oluyor. Göbeklitepe ziyaretinden sonra Urfalı sanayicilerle bir araya geliyoruz. Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda kentin yatırımda geldiği nokta ve fırsatları anlatılıyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan konuşmasına, “Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte, ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz” diye başlıyor ve şöyle devam ediyor; “Özellikle bölge ekonomisinin alacağı olumlu katkıların sadece bölge için değil, Türkiye için de umut ışığı olacağını düşünüyorum. İş seyahatimizi 3 ay önce planlamıştık, tesadüfen bu tarihe denk geldi. Asıl amacımız, mümkün olduğu kadar İstanbul sanayisinin, İstanbul sanayicisinin bütün birikimlerini ve fırsatlarını bölgenin kaynakları ile buluşturabilmek.”
Şanlıurfa bölgesinin kaynaklar yönünden çok güçlü olduğuna işaret eden Bahçıvan kaynakların doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam ediyor: ”Türkiye’nin kaynak problemi yok, Türkiye’nin sorunu kaynakları doğru kullanabilme noktasındaki eksikliğimiz. Bu bölge, insanlığın tarihini değiştiren bir bölge. Buranın farklı kaynakları ülke için, sanayi, turizm, üretim, tarım anlamında çok ciddi değerler oluşturacak. Buradaki refahı, buradaki ekonomik değerleri yükselttikçe Türkiye’nin de İstanbul’un da yükünü hafifleteceğiz. Özellikle Şanlıurfa’ya yapılan yatırımlarda ivmelenmeyi hissediyoruz. İstanbul yatırımcısının, İstanbul sanayicisinin Şanlıurfa’ya karşı bir daha pozitif bir yaklaşımı var, bunu gözlemliyoruz ve bunun daha da artacağını düşünüyoruz.”
EMİN GRUP’TAN BDDK AÇIKLAMASI
EMİN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’ün basında yer alan görüşlerine düzeltme geldi. Firma tarafından yapılan açıklamada “Emin Üstün, basınla yaptığı röportajda sehven “BDDK’nın sektörü denetlediği” şeklinde ifade kullanmış ve bu ifade 18.10.2019 tarihli gazetede yer almıştır. BDDK’nın firmamız ve benzeri kuruluşlar nezdinde bugüne kadar herhangi bir şekilde denetim veya değerlendirmesi söz konusu olmamıştır” denildi.
‘Sanayici mutlu olursa yatırım artar’
Barış Pınarı Harekâtı’nın etkilediği kentlerden biri olan Şanlıurfa’dayız.
Ziyaret amacımız İstanbul Sanayi Odası’nın (İTO) geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında iki ay önce gündeme aldığı toplantı. Ziyaret tam da harekâtın sona erdiği güne denk geliyor. Süreçte en çok turizm etkilenmiş ama iş dünyası genel olarak çok etkilenmediklerini söylüyor. Harekâtın sona ermesi ise umutların yeniden canlanmasına neden oluyor. Göbeklitepe ziyaretinden sonra Urfalı sanayicilerle bir araya geliyoruz. Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda kentin yatırımda geldiği nokta ve fırsatları anlatılıyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan konuşmasına, “Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte, ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz” diye başlıyor ve şöyle devam ediyor; “Özellikle bölge ekonomisinin alacağı olumlu katkıların sadece bölge için değil, Türkiye için de umut ışığı olacağını düşünüyorum. İş seyahatimizi 3 ay önce planlamıştık, tesadüfen bu tarihe denk geldi. Asıl amacımız, mümkün olduğu kadar İstanbul sanayisinin, İstanbul sanayicisinin bütün birikimlerini ve fırsatlarını bölgenin kaynakları ile buluşturabilmek.”
Şanlıurfa bölgesinin kaynaklar yönünden çok güçlü olduğuna işaret eden Bahçıvan kaynakların doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam ediyor: ”Türkiye’nin kaynak problemi yok, Türkiye’nin sorunu kaynakları doğru kullanabilme noktasındaki eksikliğimiz. Bu bölge, insanlığın tarihini değiştiren bir bölge. Buranın farklı kaynakları ülke için, sanayi, turizm, üretim, tarım anlamında çok ciddi değerler oluşturacak. Buradaki refahı, buradaki ekonomik değerleri yükselttikçe Türkiye’nin de İstanbul’un da yükünü hafifleteceğiz. Özellikle Şanlıurfa’ya yapılan yatırımlarda ivmelenmeyi hissediyoruz. İstanbul yatırımcısının, İstanbul sanayicisinin Şanlıurfa’ya karşı bir daha pozitif bir yaklaşımı var, bunu gözlemliyoruz ve bunun daha da artacağını düşünüyoruz.”
EMİN GRUP’TAN BDDK AÇIKLAMASI
EMİN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’ün basında yer alan görüşlerine düzeltme geldi. Firma tarafından yapılan açıklamada “Emin Üstün, basınla yaptığı röportajda sehven “BDDK’nın sektörü denetlediği” şeklinde ifade kullanmış ve bu ifade 18.10.2019 tarihli gazetede yer almıştır. BDDK’nın firmamız ve benzeri kuruluşlar nezdinde bugüne kadar herhangi bir şekilde denetim veya değerlendirmesi söz konusu olmamıştır” denildi.