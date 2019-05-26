İstanbul’74 tarafından 10 yıl önce başlatılan ve her yıl düzenlenen İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali dünyaya açılıyor. İlk global versiyon, Roma’da ünlü giyim markası Fendi’nin de desteğiyle gerçekleşecek.
İSTANBUL’74 reklamcı Demet Müftüoğlu Eşeli ve yönetmen, senarist Alphan Eşeli’nin kültür ve sanata katkı yapmak için kurduğu bir platform. Kültürel etkinlikler, festival ve sergiler düzenliyor. Bu etkinliklerde dünyanın dört bir yanından yaratıcı fikir önderlerini ağırlıyor. Bu platformun gelenekselleştirdiği bir de festival var. 2010’da ilki gerçekleşen Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali (IST. Festival). 10’uncu yılına yaklaşan festivalin geçen yıllardaki katılımcıları arasında çok önemli sanatçı, mimar, müzisyenler yer almıştı. Bu isimlerden bazıları Gore Vidal, Zaha Hadid, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Abel Ferrara, Kirsten Dunst, Daniel Arsham, Stephen Frears, Terry Gilliam, Serra Yılmaz, Courtney Love, Franca Sozzani, Ferzan Özpetek, David Adjaye, Peter Beard, Anton Corbijn, JR, Ryan McGinley, ve Zülfü Livaneli’ydi.
Bu festival artık uluslararası sulara çıkmaya hazırlanıyor. İlk adım ise Roma’ya atılıyor. Roma’da İstanbul Festivali’ne destek verenler arasında çok önemli bir aile var. Dünyaca ünlü giyim markasının sahibi Fendi ailesi. Türk kökenli olan Fendi ailesi, İtalya’da kültür ve sanata katkılarıyla tanınıyor. Festivalin küratörlüğünü de ünlü İtalyan sanatçı Nico Vascellari ile birlikte dördüncü kuşak üye Delfina Delettrez Fendi yapıyor.
Festival 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yılki festival teması ‘Hakikat Sonrası Çağda Sanatsal İfade’ olarak belirlenmiş. Dünyada yaşanmakta olan kaotik ortam düşünüldüğünde oldukça anlamlı bir tema. Dijital gerçeklikle, bilinen dünya arasındaki dönüşüm mücadelesi önemli isimler tarafından tartışılacak. Demet Müftüoğlu Eşeli, performansların festivale ilk yıllardan itibaren destek veren Vakko’nun Nakkaştepe merkezinden canlı olarak yayınlanacağını söylüyor. Festivalin düzenleneceği alanlar arasında Roma’nın önemli sanat kuruluşlarından Zaha Hadid imzalı MAXXI Müzesi ve koleksiyonunda çok önemli Bernini ve Caravaggio eserlerinin yer aldığı tarihi Galleria Borghese var. Demet Müftüoğlu Eşeli, festivalin şu ana kadar açıklanan katılımcıları arasında ünlü piyanistlerimiz Güher ve Süher Pekinel, ressam Enzo Cucchi, Harry Potter filmindeki rolüyle ünlenen Belçikalı oyuncu Clemence Poesy, Oscar ödüllü Alman yönetmen Volker Schlöndorff, çağdaş fotoğraf sanatının en yaratıcı isimlerinden Katerina Jebb, oyuncu Stella Schnabel gibi isimler olacağını söylüyor. Eşeli şu bilgileri veriyor: “IST.FEST.ROME, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği’nde, Roma Büyükelçimiz Murat Salim Esenli ve eşi Evren Esenli ev sahipliğinde açılacak. Gala yemeği için Bodrum’daki Maça Kızı’nın Şefi Aret Sahakyan ve Şef Carlo Bernardini Türk ve İtalyan mutfaklarını harmanladıkları özel menüyle festivalin kültürlerarası diyalog kurma konseptine katkıda bulunacaklar.”
KATKISI BÜYÜK OLACAK
Festivalin İstanbul’un kültür sanat alanında dünyada tanınmasına büyük katkıda bulunacağını söyleyen ve amaçlarının da bu olduğunu ekleyen Eşeli, festivalin Türkiye’nin yanı sıra dünyada farklı şehirlerde yapılacağını söylüyor. Roma’dan sonra sırada büyük ihtimalle Çin’in olacağını belirtiyor. Roma’nın yıllık turist sayısı 9.5 milyon. 4 gün boyunda İstanbul’un bir festivalle ünlü müzelerde, sokaklarda gündemde olması önemli bir tanıtım olacak.
FENDİ’NİN ÇİFTLİĞİNDE KONFERANS
FENDİ moda dünyasının devlerinden. Kürk dükkânıyla başlayan Fendi, bugün uluslararası üne sahip bir marka. Bu başarıda Anna Fendi’nin büyük emeği var. Fendi ailesinin kökenleri ise Osmanlı’ya uzanıyor. Soyadlarının İzmir’deki Efendizade ailesine mensup olduğu, Anna Fendi’nin Türkiye’de katıldığı bir toplantıda ortaya çıkmıştı. Verdiği bilgiye göre de marka efendi kelimesinden türemişti. Anna Fendi’nin üç kızından biri olan Ilana Venturini Fendi, tasarımcılık kariyerini bırakıp doğa ile iç yaşamak için 2004’te I Casali del Pino’yu kurmuş. Çiftlikte de konferans salonu var. Eşeli, festivalin etkinliklerinden birinin de ailenin desteği ile bu salon da yapılacağını söylüyor.
Roma’da İstanbul festivali
İstanbul’74 tarafından 10 yıl önce başlatılan ve her yıl düzenlenen İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali dünyaya açılıyor. İlk global versiyon, Roma’da ünlü giyim markası Fendi’nin de desteğiyle gerçekleşecek.
İSTANBUL’74 reklamcı Demet Müftüoğlu Eşeli ve yönetmen, senarist Alphan Eşeli’nin kültür ve sanata katkı yapmak için kurduğu bir platform. Kültürel etkinlikler, festival ve sergiler düzenliyor. Bu etkinliklerde dünyanın dört bir yanından yaratıcı fikir önderlerini ağırlıyor. Bu platformun gelenekselleştirdiği bir de festival var. 2010’da ilki gerçekleşen Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali (IST. Festival). 10’uncu yılına yaklaşan festivalin geçen yıllardaki katılımcıları arasında çok önemli sanatçı, mimar, müzisyenler yer almıştı. Bu isimlerden bazıları Gore Vidal, Zaha Hadid, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Abel Ferrara, Kirsten Dunst, Daniel Arsham, Stephen Frears, Terry Gilliam, Serra Yılmaz, Courtney Love, Franca Sozzani, Ferzan Özpetek, David Adjaye, Peter Beard, Anton Corbijn, JR, Ryan McGinley, ve Zülfü Livaneli’ydi.
Bu festival artık uluslararası sulara çıkmaya hazırlanıyor. İlk adım ise Roma’ya atılıyor. Roma’da İstanbul Festivali’ne destek verenler arasında çok önemli bir aile var. Dünyaca ünlü giyim markasının sahibi Fendi ailesi. Türk kökenli olan Fendi ailesi, İtalya’da kültür ve sanata katkılarıyla tanınıyor. Festivalin küratörlüğünü de ünlü İtalyan sanatçı Nico Vascellari ile birlikte dördüncü kuşak üye Delfina Delettrez Fendi yapıyor.
Festival 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yılki festival teması ‘Hakikat Sonrası Çağda Sanatsal İfade’ olarak belirlenmiş. Dünyada yaşanmakta olan kaotik ortam düşünüldüğünde oldukça anlamlı bir tema. Dijital gerçeklikle, bilinen dünya arasındaki dönüşüm mücadelesi önemli isimler tarafından tartışılacak. Demet Müftüoğlu Eşeli, performansların festivale ilk yıllardan itibaren destek veren Vakko’nun Nakkaştepe merkezinden canlı olarak yayınlanacağını söylüyor. Festivalin düzenleneceği alanlar arasında Roma’nın önemli sanat kuruluşlarından Zaha Hadid imzalı MAXXI Müzesi ve koleksiyonunda çok önemli Bernini ve Caravaggio eserlerinin yer aldığı tarihi Galleria Borghese var. Demet Müftüoğlu Eşeli, festivalin şu ana kadar açıklanan katılımcıları arasında ünlü piyanistlerimiz Güher ve Süher Pekinel, ressam Enzo Cucchi, Harry Potter filmindeki rolüyle ünlenen Belçikalı oyuncu Clemence Poesy, Oscar ödüllü Alman yönetmen Volker Schlöndorff, çağdaş fotoğraf sanatının en yaratıcı isimlerinden Katerina Jebb, oyuncu Stella Schnabel gibi isimler olacağını söylüyor. Eşeli şu bilgileri veriyor: “IST.FEST.ROME, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği’nde, Roma Büyükelçimiz Murat Salim Esenli ve eşi Evren Esenli ev sahipliğinde açılacak. Gala yemeği için Bodrum’daki Maça Kızı’nın Şefi Aret Sahakyan ve Şef Carlo Bernardini Türk ve İtalyan mutfaklarını harmanladıkları özel menüyle festivalin kültürlerarası diyalog kurma konseptine katkıda bulunacaklar.”
KATKISI BÜYÜK OLACAK
Festivalin İstanbul’un kültür sanat alanında dünyada tanınmasına büyük katkıda bulunacağını söyleyen ve amaçlarının da bu olduğunu ekleyen Eşeli, festivalin Türkiye’nin yanı sıra dünyada farklı şehirlerde yapılacağını söylüyor. Roma’dan sonra sırada büyük ihtimalle Çin’in olacağını belirtiyor. Roma’nın yıllık turist sayısı 9.5 milyon. 4 gün boyunda İstanbul’un bir festivalle ünlü müzelerde, sokaklarda gündemde olması önemli bir tanıtım olacak.
FENDİ’NİN ÇİFTLİĞİNDE KONFERANS
FENDİ moda dünyasının devlerinden. Kürk dükkânıyla başlayan Fendi, bugün uluslararası üne sahip bir marka. Bu başarıda Anna Fendi’nin büyük emeği var. Fendi ailesinin kökenleri ise Osmanlı’ya uzanıyor. Soyadlarının İzmir’deki Efendizade ailesine mensup olduğu, Anna Fendi’nin Türkiye’de katıldığı bir toplantıda ortaya çıkmıştı. Verdiği bilgiye göre de marka efendi kelimesinden türemişti. Anna Fendi’nin üç kızından biri olan Ilana Venturini Fendi, tasarımcılık kariyerini bırakıp doğa ile iç yaşamak için 2004’te I Casali del Pino’yu kurmuş. Çiftlikte de konferans salonu var. Eşeli, festivalin etkinliklerinden birinin de ailenin desteği ile bu salon da yapılacağını söylüyor.