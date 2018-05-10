Özcan: Bankalarda panik yok

BÜKREŞ

Emin Özcan, şöyle devam etti: “Sektör Kredi Garanti Fonu kredilerinde aktif rol oynadı. Ancak bu konuda kamu bankaları önde. Yabancı sermayeli özel bankalar biraz daha geride kaldı. Onlar aktiflerini korumaya çalıştılar. Biz ise büyütmeye çalıştık. Bir ayrışma olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun önümüzdeki dönemde düzeleceğini düşünüyorum. Türkiye’de hala ekonominin tek finansörü bankacılık sektörü. Ekonominin finansman yükü hala bankaların üzerinde.

Sadece mevduata bağlı kalmaktansa mevduat dışı kaynakları çoğaltarak bu finansman görevimizi yerine getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz Vakıfbank olarak mevduat dışı kaynaklarımızı da geliştirmeye çalışıyoruz. Yurtdışından başkalarının tasarruflarını Türkiye’ye çekmenin, Türkiye’yi cezbetmenin çabası içindeyiz.”

Piyasalardaki hareketliliği de değerlendiren Emin Özcan, şunları anlattı: “Bu hareketlerin spekülatif olduğunu ve rasyonel bir temeli olmadığını düşünüyorum. Yatırımcı için iki önemli beklenti gerçekleşmiş oldu. Seçim kararı Türkiye’de bir belirsizliği ortadan kaldırdı. Merkez Bankası faiz artırımı yaptı. Bundan sonra beklenen neydi? Hem kurda gerilemenin olmasını bekliyorduk hem piyasaların stabil olmasını bekliyorduk. Ama bir anda S&P alelacele bir rapor yazdı. Hemen not düşürdü. 3 ay daha vardı aslında. Bu acelenin sebebini anlayamadık.”

SPORA DESTEK

VAKIFBANK Kadın Voleybol Takımı hafta sonu Bükreş’te oynanan maçla dördüncü kez CEV Şampiyonlar Ligi’nin şampiyonu oldu. Kadın oyunculara her maçta destek vermeye çalışan bankanın yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra genel müdür Mehmet Emin Özcan da oradaydı. Özcan, “Bu tercihte de ne kadar haklı olduğumuzu zaman içinde gördük. Bugün Türkiye’yi gerek Avrupa’da gerekse dünyada en başarılı şekilde temsil eden takım oldular. Biz sadece takıma sponsor olmuyoruz. Spor okullarımız var. Spora desteğimizi sürdüreceğiz. Bu bizim kimliğimizin bir parçası haline geldi” dedi.