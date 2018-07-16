Okul şahısların değil halkın!

Şişli Meslek Yüksek Okulu’na intifa hakkı ile devredilen 9 bina ve arsayı geri almak için dava açan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’ye eski başkan Mustafa Sarıgül’den yanıt geldi. Sarıgül, “3 bin öğrencinin okuduğu okul şahısların değil Şişli halkınındır” dedi.
ŞİŞLİ Belediyesi’nde 2012’de belediye meclisi kararıyla 30 yıllık intifa hakkı Şişli Meslek Yüksek Okulu’na verilen 9 bina ve arsa için Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü tarafından açılan davaya ilişkin tartışmalar sürüyor. Geçen hafta davada İdari Mahkemesi’nin usulen bozduğu karara ilişkin son durumu “Ekonomi Fısıltıları” köşesinde yazmıştım. Mahkemenin düzeltme kararını CHP’li Meclis üyeleri başkan Hayri İnönü’ye rağmen intifa hakkının devamına ilişkin olarak yeniden düzenlemişti. Yazının yüksek okulda tercihlerin yapıldığı bir döneme rast gelmesi üzerine eski başkan Mustafa Sarıgül ve Şişli Meslek Yüksek Okulu kurucu üyelerinden Prof. Dr. Aynur Aydın ve Müdür Sedat Bekiroğlu aradı. Tartışmalı binalardan Esentepe’deki yerleşkede buluştuk. Okul ve davaya konu olan tartışmaya ilişkin bilgiler verdiler.
Mustafa Sarıgül, bütün kararlarda o sırada meclis üyesi olan Hayri İnönü’nün de imzasının olduğunu belirtiyor. Başkan olduktan sonra iki yıl boyunca da itiraz etmeyen İnönü’nün, daha sonra intifa kararına karşı dava açtığını belirten Sarıgül, “Şişli Meslek Yüksek Okulu bölgede dezavantajlı bir çok gencin eğitim gördüğü başarılı bir okul. Şahıslara ait değil. Bana hiç ait değil, yıpratılmamalı” diyor.
44 PROGRAM 3 BİN ÖĞRENCİ
Aynur Aydın ve Sedat Bekiroğlu ise İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun başarısını kanıtlamış bir okul olduğunu anlatıyor. İlk kez 2012’de 15 diploma programına öğrenci alarak eğitime başladığını, okulda program sayısının bu yıl 44’e çıktığını anlatan Bekiroğlu, okuldan mezun olan öğrencilere iş imkanı da sunan anlaşmaları olduğunu söylüyor ve şu bilgileri veriyor:
“Özel Kolan Hastaneleri, Özel Liv Hastaneleri, Boğaziçi Borsa Lokantacılık İşletmeleri, Point Otel, Denizbank, e-bebek, Em-Care, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Türk Futbol Vakfı, Osmanoğlu Hastanesi, Nezih Yaşlı Bakım Evi protokol yaptığımız kurumlar.”
Okulda yüzde 80 den fazla öğrenciye burs imkanı sağlandığını da ekleyen Bekiroğlu, “İki binden fazla öğrenciye 144 ülkede yurtdışında staj ve çalışma fırsatını ücretsiz olarak sunuyoruz” diyor.
Sarıgül, intifa hakkı ile kamuya, belediyelere ait binaların, arsaların devrinin yeni bir şey olmadığını hatırlatıyor. Yeditepe, Kadir Has, Medipol, Koç, Sebahattin Zaim gibi çok sayıda üniversitenin yerleşkeleri bu yöntemle tahsis edilmiş. Eğitim öğretim için kamuya ait binaların tahsis edilmesi elbette yeni bir şey değil ancak önemli olan, halka ait bu varlıkların halkın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilip değerlendirilmediği.
SARIGÜL DE İNÖNÜ DE ADAY
Bu arada Şişli için yaklaşan yerel seçimlerde hem Hayri İnönü hem de Mustafa Sarıgül aday olmak istiyor. Mustafa Sarıgül’e CHP göstermese de aday olup olmayacağını sordum. “Adayım. Öyle bir kuşkum yok” diyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kimi göstereceği ise henüz belli değil. Yani görünen o ki Şişli’de bu yıl sıcak geçecek!
Okul şahısların değil halkın!
Şişli Meslek Yüksek Okulu’na intifa hakkı ile devredilen 9 bina ve arsayı geri almak için dava açan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’ye eski başkan Mustafa Sarıgül’den yanıt geldi. Sarıgül, “3 bin öğrencinin okuduğu okul şahısların değil Şişli halkınındır” dedi.
ŞİŞLİ Belediyesi’nde 2012’de belediye meclisi kararıyla 30 yıllık intifa hakkı Şişli Meslek Yüksek Okulu’na verilen 9 bina ve arsa için Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü tarafından açılan davaya ilişkin tartışmalar sürüyor. Geçen hafta davada İdari Mahkemesi’nin usulen bozduğu karara ilişkin son durumu “Ekonomi Fısıltıları” köşesinde yazmıştım. Mahkemenin düzeltme kararını CHP’li Meclis üyeleri başkan Hayri İnönü’ye rağmen intifa hakkının devamına ilişkin olarak yeniden düzenlemişti. Yazının yüksek okulda tercihlerin yapıldığı bir döneme rast gelmesi üzerine eski başkan Mustafa Sarıgül ve Şişli Meslek Yüksek Okulu kurucu üyelerinden Prof. Dr. Aynur Aydın ve Müdür Sedat Bekiroğlu aradı. Tartışmalı binalardan Esentepe’deki yerleşkede buluştuk. Okul ve davaya konu olan tartışmaya ilişkin bilgiler verdiler.
Mustafa Sarıgül, bütün kararlarda o sırada meclis üyesi olan Hayri İnönü’nün de imzasının olduğunu belirtiyor. Başkan olduktan sonra iki yıl boyunca da itiraz etmeyen İnönü’nün, daha sonra intifa kararına karşı dava açtığını belirten Sarıgül, “Şişli Meslek Yüksek Okulu bölgede dezavantajlı bir çok gencin eğitim gördüğü başarılı bir okul. Şahıslara ait değil. Bana hiç ait değil, yıpratılmamalı” diyor.
44 PROGRAM 3 BİN ÖĞRENCİ
Aynur Aydın ve Sedat Bekiroğlu ise İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun başarısını kanıtlamış bir okul olduğunu anlatıyor. İlk kez 2012’de 15 diploma programına öğrenci alarak eğitime başladığını, okulda program sayısının bu yıl 44’e çıktığını anlatan Bekiroğlu, okuldan mezun olan öğrencilere iş imkanı da sunan anlaşmaları olduğunu söylüyor ve şu bilgileri veriyor:
“Özel Kolan Hastaneleri, Özel Liv Hastaneleri, Boğaziçi Borsa Lokantacılık İşletmeleri, Point Otel, Denizbank, e-bebek, Em-Care, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Türk Futbol Vakfı, Osmanoğlu Hastanesi, Nezih Yaşlı Bakım Evi protokol yaptığımız kurumlar.”
Okulda yüzde 80 den fazla öğrenciye burs imkanı sağlandığını da ekleyen Bekiroğlu, “İki binden fazla öğrenciye 144 ülkede yurtdışında staj ve çalışma fırsatını ücretsiz olarak sunuyoruz” diyor.
Sarıgül, intifa hakkı ile kamuya, belediyelere ait binaların, arsaların devrinin yeni bir şey olmadığını hatırlatıyor. Yeditepe, Kadir Has, Medipol, Koç, Sebahattin Zaim gibi çok sayıda üniversitenin yerleşkeleri bu yöntemle tahsis edilmiş. Eğitim öğretim için kamuya ait binaların tahsis edilmesi elbette yeni bir şey değil ancak önemli olan, halka ait bu varlıkların halkın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilip değerlendirilmediği.
SARIGÜL DE İNÖNÜ DE ADAY
Bu arada Şişli için yaklaşan yerel seçimlerde hem Hayri İnönü hem de Mustafa Sarıgül aday olmak istiyor. Mustafa Sarıgül’e CHP göstermese de aday olup olmayacağını sordum. “Adayım. Öyle bir kuşkum yok” diyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kimi göstereceği ise henüz belli değil. Yani görünen o ki Şişli’de bu yıl sıcak geçecek!