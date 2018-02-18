‘Mürekkepbalığı’ altyapı ile geliyor

Türkiye’nin uluslararası arenada başarılı finansçılarından Dalınç Arıburnu’nun ortağı olduğu Centricus fonu, 1 milyar dolarlık Türkiye Yatırım Fonu kuruyor. Fonun hedefi köprü, otoyol, tünel ve şehir hastanelerine yatırım yapmak.

DALINÇ Arıburnu. Türkiye’den uluslararası arenaya çıkan en başarılı yöneticilerden biri. Birkaç yıl önce Deutsche Bank’dan Goldman Sachs’a yönetici ortak olarak transferini ünlü ekonomi gazetesi Financial Times “gelişen mürekkepbalığı” benzetmesi ile duyurmuştu.

Arıburnu emekli oldu ve büyüklüğü 100 milyar dolarları bulan fonların kuruculuğunu yapmak üzere Centricus’un ortaklarından biri oldu.

Dalınç Arıburnu’nun kurduğu şirket aralarında Katar Kraliyet ailesi ve Japon Softbank’ın da olduğu büyük küresel stratejik yatırımcılar tarafından destekleniyor. Bu şirketin kurduğu fonlardan biri olan Vision Found’da en büyük kaynaklardan biri Suudi Arabistan’a ait. 100 milyar dolarlık fon 2018 sonuna kadar teknolojiye dönük yatırımlara yönlendirilecek.

YENİ ADIMLAR

İngiltere merkezli Centricus’un, bir süredir Türkiye’de de yer almak için yatırım fırsatlarını değerlendirdiği biliniyordu. Bunun ilk adımı da geçen yıl Mehmet Kutman’ın ortağı olduğu Global Yatırım Holding’ten yüzde 30.7 oranında hisse alım yoluyla stratejik ortaklıkla atılmıştı. Bu ortaklık şimdi yeni adımlarla büyüme yolunda. Arıburnu’nun Türkiye’de altyapı projelerine odaklanacağı belirtiliyor. Centricus’un Global Yatırım Holding ile birlikte Türkiye’ye özel bir altyapı fonu kurma hazırlığını tamamladığı belirtiliyor.

ÖNEMLİ PROJELER

Aldığım bilgilere göre büyüklüğü 1 milyar doları geçecek fonun yatırımcı sayısı çok sınırlı tutulacak. Yatırım bankalarının yanı sıra uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer alan devlet varlık yatırım fonlarının da yatırımcı olacağı belirtiliyor.

Fonun hedefinde köprü, otoyol, tünel ve şehir hastaneleri yer alıyor.

Adının ‘Türkiye Altyapı Fonu’ olması beklenen fonun ilk yatırımı için görüşmelere de başlanmış. Öğrendiğime göre çok dikkat çekici bir anlaşmanın temelleri atılıyor...

Yavuz Sultan Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi’nin yani 3. Köprü’yü inşa eden ve işleten İçtaş İnşaat ile İtalyan Astaldi ortaklığından oluşan ICA ile yatırım için kapalı kapılar ardında yoğun görüşmeler yürütülüyormuş.

Türkiye’nin alt yapı projeleri için kaynak problemi malum. Kurulan fon bu nedenle önemli. Ancak Arıburnu’nun dünyada teknoloji yatırımlarına Türkiye’de ise alt yapı yatırımlarına ilgi göstermesi bende buruk bir his yarattı.

Keşke Türkiye de artık kaynakların toprağa gömüldüğü altyapı yatırımları yerine geleceği yakalayacak teknolojilere yöneltse!

SET MODA RESETLEYEMEDİ

SON yıllarda klasik sektörlerde faaliyet gösteren babaların ikinci kuşak çocukları yeni yatırım alanı olarak yeni ekonomiye yöneliyor. İnternet uygulamaları, alışveriş siteleri en cazip alanlar olarak niteleniyor. Bu yatırımlardan birini de 1980’li yıllarda inşaat sektörünün en önemli oyuncularından biri olan müteahhitlikle başlayan turizm ve kargo ile büyüyen MNG Holding yapmıştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, çocukları Murathan Doruk ve Merve Ceylan’ın yeni bir sektör arayışına e-ticaret şirketi Set Moda’yı kurarak destek vermişti. İddialı ama sessiz sedasız başlayan Günallar, sektöre yeni bir soluk getirmek istediklerini söylüyordu. 100 kişiye yaklaşan ekiple başlayan setmoda.com’da farklı kıyafetler tek tıkla bir araya getirilerek kombinler yaratılıyordu. Setmoda.com’un sloganı ise “Modanı resetle” idi. MNG’nin hedefi sektörün büyükleri arasına girmek ve bu alanda hızla büyümekti. Ancak işler istedikleri gibi gitmedi. Bir süredir şikayetlerin gelmeye başladığı setmoda.com’dan kötü haber geldi. Şirketin SetMod sitesinde yer alan duyuru ile “faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz” yazısı yer alırken “Sevkiyatlarımız ve ürün iade süreçlerimiz devam etmektedir. Sevkedilmemiş siparişlerimiz teslim edilecektir” bilgisi yer aldı.

Peki bu kadar iddialı başlayan, arkasında hem kargo hem sermaye desteği olan bir grup neden başarısız oldu? Sektördeki yorumlar holdingin kendisine uzak bir alanda yatırımı tekstil ve perakendede yapmasına işaret ediyor. Ayrıca son bir yıldır sayıları hızla artan ‘ucuz moda’ kavramı ile büyük talep gören “instagram butikleri” ile rekabet edemediği de öne sürülüyor.

E-ticaret, dijital dünya geleceğin vazgeçilmez trendi. MNG’nin perakendeye vedası kısa süreli mi olur onu zaman gösterecek.

TÜSİAD DİZİLERDE KADIN BAKIŞINI MASAYA YATIRIYOR

TELEVİZYON dizileri hayatın vazgeçilmezlerinden. Milyonlarca insan günlük programını dizilere göre yapıyor. Dizilerde yaşananlar neredeyse gerçek hayat gibi gencinden yaşlısına milyonları etkiliyor. Oyuncular üstlendikleri karakterlerin kimlikleriyle anılıyor. Yani dizilerdeki karakterler milyonlar için rol modeller yaratıyor.

Bu nedenle dizilerin öyküleri, bakış açıları toplumsal anlamda önemli. Toplumsal cinsiyet eşitliğini artık ana konularından biri haline getiren Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) bu konuda önemli bir çalışma başlattı.

Dizilerin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından durumunu inceleyerek metin yazarlarında farkındalık yaratmak amacıyla bir proje başlattı. Tiyatro dünyasının önemli kadın yazarlarından Ebru Nihan Celkan’ın başında bulunduğunu öğrendiğim proje mart başında açıklanacak.

Kadın cinayetlerinin engellenemez hale geldiği, kadına yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığı, kadının toplumsal yaşamda yer bulmasının da giderek zorlaştığı böyle bir dönemde Türkiye’nin en büyük şirketlerini bir araya getiren TÜSİAD’ın bu adımı çok önemli değil mi?