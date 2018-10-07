Muhasebecilerin yüzde 94’ü risk altında

OXFORD’dan Carl Benedikt Frey ve Michael A. Osborn adlı iki araştırmacı, ‘İstihdamın Geleceği’ adlı çalışmalarını Eylül 2013’te yayınladılar.
Bu çalışmadan pek çok kişi gibi ben de Yuval Noah Hariri’nin Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi adlı kitabını okuyunca haberdar olmuştum. Bu çalışma, yirmi yıl içinde bilgisayar algoritmaları tarafından devralınacak muhtemel meslekleri inceliyordu. İki araştırmacının geliştirdiği algoritmaya göre, ABD’deki mesleklerin yüzde 47’si yüksek riskliydi. Örneğin 2033’te insanlar yüzde 99 ihtimalle telepazarlama ve sigortacılık işlerini algoritmalara kaptıracaktı. Hakemlerin yüzde 98’i, kasiyerlerin yüzde 97’si, şeflerin yüzde 96’sı, garson ve avukat asistanlarının yüzde 94’ü, tur rehberlerinin yüzde 91’i işlerini kaybedecekti.
10 YILDIR SÜRÜYOR
Önceki gün yapılan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) düzenlediği “Dijitalleşme sürecinde Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması“ başlıklı 20’nci Muhasebe Kongresi sonrasında Oxford’daki bu araştırmada yayınlanan meslekler listesine göz attım. Bu araştırmaya göre, muhasebeci ve denetçiler de bu süreçten büyük zararla çıkacaklar. Bu meslek grubundakilerin yüzde 94’ü işlerini kaybedecek. Bugün Türkiye genelinde 200 bin civarında muhasebeci ve mali müşavir var. Dolayısıyla zararın hesabını yapmak kolay. Bu gerçek karşısında TÜRMOB’un seçtiği konunun ne kadar isabetli olduğu ortada. Muhasebecilik Türk ekonomisi açısından en önemli mesleklerden. Verginin toplanmasında, bütçenin gelir ve gider kalemleri arasında çok önemli rol oynayan bir meslek grubu. Aslında muhasebecilik sistemlerinin sanal ortama taşınması yaklaşık bir 10 yıldır sürüyor.
VERGİDE DENETİM 1.0
Kongrede konuşan Vergi Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karakum, vergi denetimlerini artık kağıtsız ortamda yapmak için ‘Denetim 1.0’ adını verdikleri bir sistem uyguladıklarını söylüyor ve “8200 müfettiş var. Hedef olarak 1.5 milyon mükellef var. Ancak 60 bini denetleniyor. Dijitalleşme denetimi kolaylaştırıyor. Dijitalleşme ne getirecek? Daha hızlı kaliteli ve standart denetim yapabileceğiz” diyor. TÜRMOB Başkanı Masis Yontan ise birlik olarak yeni dönemin gerçeklerini ortaya koymak istediklerini ve yeniden yapılanma içinde olduklarını ekliyor. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik AŞ’nin sahibi Hüsnü Güreli ise muhasebe mesleğinin yeni döneme hazırlıklı olması gerektiğini, mesleğin yok olmadan dönüşüm yapabilmesi için farkındalığın artması gerektiğini vurguluyor. Meslek mensuplarının yapay zeka gibi gelişmeleri yakından izlemesini öneriyor.
Ünlü bir iş insanı muhasebeci kimdir sorusuna şu esprili yanıtı vermişti: “Bir matematikçi bir ekonomist bir de muhasebeci aynı işe başvurmuş. Soru iki kere iki kaç eder? Matematikçi kesin dört, ekonomist büyük olasılıkla dört eder demiş. Muhasebeci ise ‘kaç olmasını istersiniz’ yanıtını vermiş... Dijital dönüşümle birlikte sanal dünyada her adımın kontrolü daha kolaylaşırken iki kere ikinin dört edip etmediğini tartışmak zor. Artık bu fıkra da tarihin tozlu yaprakları arasında kaybolmaya mahkum!
KOÇ, TOPRAK, ŞAHENK ‘DÖRT MEVSİM’DE BULUŞTU
FOUR Seasons dünyanın lüks segmentte en önemli otel gruplarından biri. Bugün dünyanın 43 farklı şehrinde yatırımı var. 50’nin üzerinde yeni tesisin inşaatı da devam ediyor. Grubun önem verdiği yatırımcıları arasında son dönemde Türkiye’den çok önemli iş insanları var. Rahmi Koç, Mesut Toprak ve Ferit Şahenk…
Türkiye’de iki otelle faaliyet gösteren Four Seasons’ın Türk yatırımcılarla ilişkisi bundan 22 yıl öncesine dayanıyor. İstanbul’un tarihi simgelerinden olan ve 1986 yılına kadar askeri cezaevi olarak işlev gören Sultanahmet Cezaevi, 1996 yılından bu yana ‘Four Seasons Hotel İstanbul at Sultanahmet’ olarak faaliyet gösteriyor. İstanbul’daki ikinci Four Seasons markalı otel ise 2008 yılından bu yana Beşiktaş’ta ‘Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ ismiyle müşterilerini ağırlıyor. Bu iki yatırımla birlikte, İstanbul bugün dünyada iki Four Seasons’a sahip ender şehirler arasında yer alıyor. Söz konusu iki otel de Tay Group çatısı altında faaliyet gösteren Astay Gayrimenkul imzası taşıyor. Four Seasons, İstanbul’daki iki yatırımının ardından Türkiye’deki üçüncü oteli de Tay Grupla 2020 yılında açacak. Four Seasons’ın Türk yatırımcılarla olan hikayesi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Rahmi Koç’un yatırımcıları arasında bulunduğu Four Seasons Hotel at The Surf Club, geçtiğimiz yıl açıldı. Kısa süre önce gündeme gelen başka bir haber de Ferit Şahenk’in Yunanistan’ın başkenti Atina’nın en gözde yapıları arasında gösterilen Astir Palace’ı 2019’un ilk çeyreğinde Four Seasons markasıyla hizmete alacağı idi. Böylece Türkiye’nin üç önemli iş insanı Four Seasons markası altında dolaylı da olsa bir araya gelmiş oldu.
DUMANKAYA MAĞDURLARI TMSF’DEN YANIT BEKLİYOR
DUMANKAYA İnşaat Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçen FETÖ şirketlerinden biri. Yaklaşık bir yıl önce kayyum atanan gayrimenkul projesinde inşaatlar durmuş, bitmek üzere olan konutlar için de kaynak bulunamamıştı. Haziran ayında önemli bir gelişme yaşandı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ile yaptığım sohbette Alman bir grupla anlaşma sağlandığı ve projenin böylece bitirilebileceğini öğrenmiş ve yazmıştım. Ardından da bir toplantı ile gelişmeler kamuoyuna duyuruldu.
Ancak aradan üç ay geçti. Dumankaya mağdurları hiçbir adım atılmadığı gibi hiçbir bilginin de verilmediğini söylüyor. 700 gündür çözüm bekleyen konut sahiplerinin mağduriyeti için en azından TMSF’nin gelişmeleri şeffaf bir şekilde duyurması gerekmez mi?
Muhasebecilerin yüzde 94’ü risk altında
OXFORD’dan Carl Benedikt Frey ve Michael A. Osborn adlı iki araştırmacı, ‘İstihdamın Geleceği’ adlı çalışmalarını Eylül 2013’te yayınladılar.
Bu çalışmadan pek çok kişi gibi ben de Yuval Noah Hariri’nin Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi adlı kitabını okuyunca haberdar olmuştum. Bu çalışma, yirmi yıl içinde bilgisayar algoritmaları tarafından devralınacak muhtemel meslekleri inceliyordu. İki araştırmacının geliştirdiği algoritmaya göre, ABD’deki mesleklerin yüzde 47’si yüksek riskliydi. Örneğin 2033’te insanlar yüzde 99 ihtimalle telepazarlama ve sigortacılık işlerini algoritmalara kaptıracaktı. Hakemlerin yüzde 98’i, kasiyerlerin yüzde 97’si, şeflerin yüzde 96’sı, garson ve avukat asistanlarının yüzde 94’ü, tur rehberlerinin yüzde 91’i işlerini kaybedecekti.
10 YILDIR SÜRÜYOR
Önceki gün yapılan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) düzenlediği “Dijitalleşme sürecinde Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması“ başlıklı 20’nci Muhasebe Kongresi sonrasında Oxford’daki bu araştırmada yayınlanan meslekler listesine göz attım. Bu araştırmaya göre, muhasebeci ve denetçiler de bu süreçten büyük zararla çıkacaklar. Bu meslek grubundakilerin yüzde 94’ü işlerini kaybedecek. Bugün Türkiye genelinde 200 bin civarında muhasebeci ve mali müşavir var. Dolayısıyla zararın hesabını yapmak kolay. Bu gerçek karşısında TÜRMOB’un seçtiği konunun ne kadar isabetli olduğu ortada. Muhasebecilik Türk ekonomisi açısından en önemli mesleklerden. Verginin toplanmasında, bütçenin gelir ve gider kalemleri arasında çok önemli rol oynayan bir meslek grubu. Aslında muhasebecilik sistemlerinin sanal ortama taşınması yaklaşık bir 10 yıldır sürüyor.
VERGİDE DENETİM 1.0
Kongrede konuşan Vergi Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karakum, vergi denetimlerini artık kağıtsız ortamda yapmak için ‘Denetim 1.0’ adını verdikleri bir sistem uyguladıklarını söylüyor ve “8200 müfettiş var. Hedef olarak 1.5 milyon mükellef var. Ancak 60 bini denetleniyor. Dijitalleşme denetimi kolaylaştırıyor. Dijitalleşme ne getirecek? Daha hızlı kaliteli ve standart denetim yapabileceğiz” diyor. TÜRMOB Başkanı Masis Yontan ise birlik olarak yeni dönemin gerçeklerini ortaya koymak istediklerini ve yeniden yapılanma içinde olduklarını ekliyor. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik AŞ’nin sahibi Hüsnü Güreli ise muhasebe mesleğinin yeni döneme hazırlıklı olması gerektiğini, mesleğin yok olmadan dönüşüm yapabilmesi için farkındalığın artması gerektiğini vurguluyor. Meslek mensuplarının yapay zeka gibi gelişmeleri yakından izlemesini öneriyor.
Ünlü bir iş insanı muhasebeci kimdir sorusuna şu esprili yanıtı vermişti: “Bir matematikçi bir ekonomist bir de muhasebeci aynı işe başvurmuş. Soru iki kere iki kaç eder? Matematikçi kesin dört, ekonomist büyük olasılıkla dört eder demiş. Muhasebeci ise ‘kaç olmasını istersiniz’ yanıtını vermiş... Dijital dönüşümle birlikte sanal dünyada her adımın kontrolü daha kolaylaşırken iki kere ikinin dört edip etmediğini tartışmak zor. Artık bu fıkra da tarihin tozlu yaprakları arasında kaybolmaya mahkum!
KOÇ, TOPRAK, ŞAHENK ‘DÖRT MEVSİM’DE BULUŞTU
FOUR Seasons dünyanın lüks segmentte en önemli otel gruplarından biri. Bugün dünyanın 43 farklı şehrinde yatırımı var. 50’nin üzerinde yeni tesisin inşaatı da devam ediyor. Grubun önem verdiği yatırımcıları arasında son dönemde Türkiye’den çok önemli iş insanları var. Rahmi Koç, Mesut Toprak ve Ferit Şahenk…
Türkiye’de iki otelle faaliyet gösteren Four Seasons’ın Türk yatırımcılarla ilişkisi bundan 22 yıl öncesine dayanıyor. İstanbul’un tarihi simgelerinden olan ve 1986 yılına kadar askeri cezaevi olarak işlev gören Sultanahmet Cezaevi, 1996 yılından bu yana ‘Four Seasons Hotel İstanbul at Sultanahmet’ olarak faaliyet gösteriyor. İstanbul’daki ikinci Four Seasons markalı otel ise 2008 yılından bu yana Beşiktaş’ta ‘Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ ismiyle müşterilerini ağırlıyor. Bu iki yatırımla birlikte, İstanbul bugün dünyada iki Four Seasons’a sahip ender şehirler arasında yer alıyor. Söz konusu iki otel de Tay Group çatısı altında faaliyet gösteren Astay Gayrimenkul imzası taşıyor. Four Seasons, İstanbul’daki iki yatırımının ardından Türkiye’deki üçüncü oteli de Tay Grupla 2020 yılında açacak. Four Seasons’ın Türk yatırımcılarla olan hikayesi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Rahmi Koç’un yatırımcıları arasında bulunduğu Four Seasons Hotel at The Surf Club, geçtiğimiz yıl açıldı. Kısa süre önce gündeme gelen başka bir haber de Ferit Şahenk’in Yunanistan’ın başkenti Atina’nın en gözde yapıları arasında gösterilen Astir Palace’ı 2019’un ilk çeyreğinde Four Seasons markasıyla hizmete alacağı idi. Böylece Türkiye’nin üç önemli iş insanı Four Seasons markası altında dolaylı da olsa bir araya gelmiş oldu.
DUMANKAYA MAĞDURLARI TMSF’DEN YANIT BEKLİYOR
DUMANKAYA İnşaat Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçen FETÖ şirketlerinden biri. Yaklaşık bir yıl önce kayyum atanan gayrimenkul projesinde inşaatlar durmuş, bitmek üzere olan konutlar için de kaynak bulunamamıştı. Haziran ayında önemli bir gelişme yaşandı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ile yaptığım sohbette Alman bir grupla anlaşma sağlandığı ve projenin böylece bitirilebileceğini öğrenmiş ve yazmıştım. Ardından da bir toplantı ile gelişmeler kamuoyuna duyuruldu.
Ancak aradan üç ay geçti. Dumankaya mağdurları hiçbir adım atılmadığı gibi hiçbir bilginin de verilmediğini söylüyor. 700 gündür çözüm bekleyen konut sahiplerinin mağduriyeti için en azından TMSF’nin gelişmeleri şeffaf bir şekilde duyurması gerekmez mi?