Migros’ta uyum tamam

PERAKENDE sektörü Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biriydi. Ancak son birkaç yıldır sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Bir yandan çevre ülkelerde Türkiye’yi içine alan savaş ortamı, diğer yandan döviz artışı gibi makro ekonomik sorunlar, bu sektörde önemli değişimler yaşanmasına neden oldu... Sorunlardan en çok etkilenen ise bölgesel olarak kurulan, sonradan da zincirleşen yerel marketler.

KİPA’YI ALMIŞTI





Bunlardan biri de Makro Marketler zinciriydi. 1998’de kurulan ve 2012’de Uyum Marketler zincirini satın alarak büyüyen Makro Market, ödeme sıkıntısına girmiş, geçen ekim ayında da konkordato ilan etmek zorunda kalmıştı. Bu gelişmenin hemen sonrasında ise Makro Marketleri, Anadolu Grubu’nun sahibi olduğu Migros’un satın alacağı öne sürülmüş, ancak bu haber yalanlanmıştı. Bu haberin öznelerinden Anadolu Grubu, Migros’u BC Partners’tan 2015’te satın almıştı. Böylece Coca Cola, meyve suyu ve bira üretimiyle yer aldığı perakende sektöründe gıda perakendeciliğine de iddialı bir giriş yapmıştı. Ardından Tesco’dan Kipa Market Zincirleri’nin satın alınması geldi. 2016 sonunda Kipa’yı bünyesine katan Migros, sektörde BİM’den sonra ikinci büyük grup olarak yer alıyor.

TARİH 15 MART

Migros, geçen yıl çıkan haberleri reddetse de sonunda Makro ile masaya oturdu, ancak ilgilendiği marka Makro değil Uyum Marketler oldu. Aldığım bilgiye göre görüşmeler tamamlandı. Bugünlerde tüm Uyum Market çalışanlarına Migros’a satılma kararı açıklanarak ihbar süreleri verildi. 40 günlük bu süre içinde Migros, çalışmak isteyeceği personelle de görüşmeler yapacağını bildirdi. Migros’un satın alma kararını açıklama tarihinin ise 15 Mart olacağı belirtiliyor.

Bu arada Kipa’ları Migros’a dönüştürme sürecini iki zincirin sistemlerinin uyumlaştırılamaması nedeniyle ağustos ayına bırakan Migros, Kipa mağazalarındaki reorganizasyona devam ediyor. Kipa mağazalarının rafları yeniden zenginleşti, Kipa markası da şimdilik sürüyor.

Bugün 77 ilde 1662 mağazaya sahip olan Migros için 60 mağazalık Uyum’un alınması küçük gibi görünse de stratejik olarak anlamlı. Bu mağazaların çoğunluğu orta gelir seviyesinin yoğunlaştığı sitelerin içlerinde. Hatta ilk market de Halkalı Atakent’te açılmış İstanbul ve Trakya’ya da buradan yayılmıştı.

SOLUK ALDIRACAK

Son dönemde büyük metrekareli mağazaların yanında daha küçük, yani MigrosJet ölçeğinde mağazalara önem veren Migros için site içlerinde yer almak önemli bir avantaj olacak gibi görünüyor. Bu satın alma, borçlarını ödemekte zorlanan Makro Grubu’na da soluk aldıracak gibi... 2018’de organize gıda perakendeciliğinde neler olacak derseniz? Az sayıda kalan yerel marketlerde el değiştirme ve konsolidasyonun devam etmesi bekleniyor.

Araştırma şirketi KPMG’nin bulgularına göre de, sektördeki büyüme trendinin her türlü sıkıntıya rağmen, artan nüfus ve kentleşme hızı nedeniyle sürmesi bekleniyor...

İTO’DA BAŞKANLIĞA ÜÇÜNCÜ ADAY

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne üye 365 odada nisanda yapılacak seçimlerin en hareketlilerinden biri daha önce yazdığım gibi İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) olacak. Geçen hafta yer alan kulis haberimde İTO’da iki başkan adayından söz etmiştim. Şekip Avdagiç ve Murat Kalsın... Abdullah Teber aradı ve kendisinin adaylığından söz etmediğimden yakındı. Bir araya geldiğim Teber, neden aday olduğunu ve çalışmalarını anlattı.

Teber daha önce İbrahim Çağlar’ın seçildiği dönemde de Plastik Meslek Komitesi’nden aday olmuş, ancak 480’e karşı 400 oyla meslek komitesine seçilememiş. Bu nedenle de başkanlık arzusu gerçekleşememiş. Bu seçimlere ise 1 yıldan fazla süredir hazırlandığını söylüyor. “Bu kez durum değişik. O dönemde FETÖ’cülerin etkisiyle seçimi adil olmayan şekilde kaybetmiştim” diyor.

Teber, plastik grubundan Şekip Avdagiç’le yarışacak. O yarışı kazanacak olan, başkanlıkta da öne geçmiş olacak. Teber’e yarışı kazanırsa ne yapacak diye sordum, işte yanıtları:

- İlk yapacağım iş, odamın kapılarını söktürerek açık ofise geçmek. İTO’da başkana ulaşmak başbakana ulaşmaktan zor.

- Üyeler odanın ne iş yaptığını bilmiyor. 400 bin üye var sadece 20 bini oy kullanıyor. Komiteler aktif hale gelecek.

- Odanın parası arpalık gibi kullanılıyor. Ben doğru yerde kullanacağım. İstanbul Ticaret Üniversitesi başarısız. Burayı bir üretim merkezine çevireceğim.

MARDAN PALACE RİXOS MU OLUYOR?





MARDAN Palace, Antalya’nın Kundu turizm bölgesinde, Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov’un 2009’da açtığı bir otel. Yaklaşık 1.4 milyar dolara inşa edilen otelin açılışına; Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi Hollywood yıldızları katılmış, verilen konserlerle, şatafatıyla aylarca konuşulmuştu.

Otel önündeki plaja Mısır’dan 9 bin ton altın rengi, ayakları yakmayan ve ıslak ayağa yapışmayan kum getirilmiş, otelin şarap mahzeninde ise şişesi 2 bin 120 sterlin olan Château Lafite Rothschild’in 1996 şaraplarının bulunduğu gündeme gelmişti.

Ancak İsmailov daha sonra borçları nedeniyle zor günler yaşamaya başladı. Elektrik, su borçları derken sonunda otel kapılarını kapattı.

250 MİLYON DOLAR

Bu arada otelin işletmeci şirketi olduğu belirtilen Olimpus İnşaat hakkında da iflas kararı verildi. O günlerde gazetelere açıklama yapan Mardan Palace Hotel Genel Müdürü Selçuk Şentepe, iflas kararının Bank Of Moscow’a 250 milyon dolar civarındaki borç nedeniyle alındığı belirtiyor, iflas kararını duyduklarını, ancak detaylar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söylüyordu.

Şentepe’nin verdiği bilgiye göre otel hacizlik olmamış, 31 Mart 2018’de açılmak üzere tadilata girmişti. 2015 yılında ise otel borçları nedeniyle satışa çıkarıldı ve 360 milyon 50 bin TL bedel ile Halk Bankası’nın oldu.

Bu arada otelin açılışından kısa süre sonra sıkıntılar ortaya çıktıkça, çeşitli söylentiler gündeme gelmişti. Bunlardan biri de otelin işletmeciliğinin Rixos Grubu’na geçeceği iddiasıydı. Ancak Fettah Tamince otelle ilgilenmediklerini ve böyle bir görüşmenin olmadığını söylemişti.

Bugünlerde bu iddia yeniden gündeme geldi. 9 yıl önce ismi gündeme gelen Rixos Grubu’nun otelle ilgilendiği ve görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyor. Bunun üzerine Fettah Tamince’yi aradım. “Evet ilgileniyoruz, görüşüyoruz ama henüz sonuçlanmadı. Haftaya detaylı bilgi vereceğim” dedi.

Rixos Grubu’nun otelle yeni ortağı Accor Grubu’yla birlikte mi ilgilendiği, sadece işletme mi yoksa satın alma mı olacağı sorularının yanıtı için bu haftayı bekleyeceğiz.

Zengin turisti hedefleyen, büyük kaynaklar harcanarak açılan, onlarca gence istihdam sağlayan bir otelin güçlü bir marka ile dönmesi tabii ki ülke yararına!